Медина из-за смерти тещи пропускает матч ЦСКА с «Факелом», у Набакина мышечные спазмы

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия происшествия Факел Владимир Федотов Матч ТВ Хесус Медина Игорь Дивеев Егор Ушаков Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о потерях перед матчем с «Факелом».

– Отсутствуют Медина и Набабкин. Что случилось?

– У Медины горе в семье. У супруги мама оставила этот свет. Выражаем соболезнования.

У Кирилла Набакина небольшие спазмы мышечные. Не стали рисковать, зная, какое здесь поле, – сказал Федотов.

Кроме того, по медицинским показателям игру пропускают защитник Игорь Дивеев и полузащитник Егор Ушаков.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» – ЦСКА (0:1, первый тайм).

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7 комментариев

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Kirill Kozlov
порвут два баяна минимум
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Уся Ваткин
— От чего умерла твоя теща?
— Грибами отравилась.
— А чего у нее все зубы выбиты?
— Да жрать не хотела…
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DaurFont
Ушаков часто травмирован(
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Торна
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Кирилл
Ответ Антон Фалафель
Медина праздновал?🤔
Такая себе шутка, честно говоря..
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Антон Фалафель
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Итачи Учиха
Набабкин постарался?
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