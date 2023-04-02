Медина из-за смерти тещи пропускает матч ЦСКА с «Факелом», у Набакина мышечные спазмы
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о потерях перед матчем с «Факелом».
– Отсутствуют Медина и Набабкин. Что случилось?
– У Медины горе в семье. У супруги мама оставила этот свет. Выражаем соболезнования.
У Кирилла Набакина небольшие спазмы мышечные. Не стали рисковать, зная, какое здесь поле, – сказал Федотов.
Кроме того, по медицинским показателям игру пропускают защитник Игорь Дивеев и полузащитник Егор Ушаков.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» – ЦСКА (0:1, первый тайм).
— Грибами отравилась.
— А чего у нее все зубы выбиты?
— Да жрать не хотела…