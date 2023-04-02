Медина из-за смерти тещи пропускает матч ЦСКА с «Факелом», у Набакина мышечные спазмы

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о потерях перед матчем с « ».

– Отсутствуют Медина и . Что случилось?

– У Медины горе в семье. У супруги мама оставила этот свет. Выражаем соболезнования.

У Кирилла Набакина небольшие спазмы мышечные. Не стали рисковать, зная, какое здесь поле, – сказал Федотов.

Кроме того, по медицинским показателям игру пропускают защитник и полузащитник .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» – ЦСКА (0:1, первый тайм).