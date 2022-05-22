Властимил Петржела: «Дзюбу поставлю на одну ступень с Кержаковым. Артема надо уважать, он провел отличную карьеру в «Зените»

сравнил ушедшего из «Зенита» с .

«Дзюба – высокий и сильный парень. Он провел отличную карьеру в «Зените». Я бы поставил его на одну ступень с Кержаковым. Очень люблю Кержакова, поэтому сложно выделить кого-то из них.

Дзюбу надо уважать, потому что он провел за «Зенит» очень много игр, становился лучшим бомбардиром, сыграл много матчей за сборную.

Не знаю, куда Дзюба уйдет, но считаю, что ему лучше остаться в России. Нападающие его типа много не играют, всем нужны скоростные и мобильные игроки. В какой бы команде ни оказался Артем, я буду его уважать», – сказал бывший тренер петербуржцев.

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