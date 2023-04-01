«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 11 матчей – «Баварии»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Прервалась серия «Боруссии» из матчей без поражений в Бундеслиге. 

Команда Эдина Терзича уступила «Баварии» в 26-м туре чемпионата Германии (2:4). Это первое поражение дортмундцев в лиге за 11 матчей. 

Ранее на этом отрезке «Боруссия» одержала 9 побед и 1 раз сыграла вничью.

Следующий матч в рамках Бундеслиги «Дортмунд» проведет 8 апреля – команда встретится с «Унионом». 

 

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16 комментариев

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Хейтер_Антона_Чейза_228
На чемпе припоминаю с неделю назад уже писали что-то про то что Боруссия идёт к чемпионству.
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Jor Hakobyan
Униону в следующем туре удачи
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jwbmwbqvih
Бавария показала кто батя. Вообще без шансов.
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Артём Толоконников
Бавария была сильнее, но второй тайм это кошмар
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Розовопопый пони
Чтобы играть с Баварией на равных, помимо класса, нужна еще и спортивная злость на поле, как у Эмре, а не швыряние бутылок на скамейке и пробуждение на 90+ минуте, как у номинальных лидеров команды.
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Юрий Кечко
Ответ Buharoid
Ты явно матчи Баварии не смотрел, не было там никакого запаса никогда)
Когда хотели отгружали полную авоську
Иногда дурака валяли но чемпионами бы стали на изи
Замена сделана под лигу чемпионов думаю
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Розовопопый пони
Ответ kaka10
Думается мне, Нагельсман 3:0 бы обыграл Дортмунд. До сих пор не верю, что его за результаты уволили. Его Бавария выглядела сильной с запасом
А с другой стороны - при Нагеле упустили, по-сути уже выигранный, матч в Дортмунде.
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Артём Сергеев
Ответ Вова Гаврилов
Рано Тухеля превозносить, думаю что и Нагельсманн тоже бы спокойно укатал, столь бесхребетную команду. Класс и желание видно было только у одной команды
я ценю Юлиана, но могли и стопарнуться при 1 - 0
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Собака-буддист
Ответ kaka10
Думается мне, Нагельсман 3:0 бы обыграл Дортмунд. До сих пор не верю, что его за результаты уволили. Его Бавария выглядела сильной с запасом
Если бы да кабы
Давай я так тоже погадаю
Статистика личных встреч терзича (тренер бд) и нагельсмана
4 матча
3 победы терзтча
1 ничья
В футболе нет сослагательного наклонения
+5
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Buharoid
Ответ kaka10
Думается мне, Нагельсман 3:0 бы обыграл Дортмунд. До сих пор не верю, что его за результаты уволили. Его Бавария выглядела сильной с запасом
Ты явно матчи Баварии не смотрел, не было там никакого запаса никогда)
+6
-1
+5
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Kel.Tu
Самые важные матчи, что с Челси что с Баварией, Дортмунд слил без шансов. Защита - проходной двор. С такой игрой и менталитетом чемпионами не становятся.
+3
0
+3
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инок
Баварию с победой в дебютной игре с Тухелем! Таблица
бундеслиги вернулась в свой привычный вид...
+5
0
+5
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kaka10
Думается мне, Нагельсман 3:0 бы обыграл Дортмунд. До сих пор не верю, что его за результаты уволили. Его Бавария выглядела сильной с запасом
+2
-3
-1
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Cruel Snake
Может быть и впервые, но очень уж неожиданно и вот максимально не тем
0
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Вова Гаврилов
Рано Тухеля превозносить, думаю что и Нагельсманн тоже бы спокойно укатал, столь бесхребетную команду. Класс и желание видно было только у одной команды
+15
-4
+11
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psixyec
Стоит признать, что Боруссия на отскоках добывала очки, а сегодня наконец мы увидели истинный уровень команды. Даже если бы в составе Баварии был один Нойер с поломанной ногой, шмели умудрились бы и тут слить.
+10
-1
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