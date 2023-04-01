«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 11 матчей – «Баварии»
Прервалась серия «Боруссии» из матчей без поражений в Бундеслиге.
Команда Эдина Терзича уступила «Баварии» в 26-м туре чемпионата Германии (2:4). Это первое поражение дортмундцев в лиге за 11 матчей.
Ранее на этом отрезке «Боруссия» одержала 9 побед и 1 раз сыграла вничью.
Следующий матч в рамках Бундеслиги «Дортмунд» проведет 8 апреля – команда встретится с «Унионом».
Иногда дурака валяли но чемпионами бы стали на изи
Замена сделана под лигу чемпионов думаю
Давай я так тоже погадаю
Статистика личных встреч терзича (тренер бд) и нагельсмана
4 матча
3 победы терзтча
1 ничья
В футболе нет сослагательного наклонения
бундеслиги вернулась в свой привычный вид...