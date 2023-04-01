«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 11 матчей – «Баварии»

Прервалась серия « » из матчей без поражений в Бундеслиге.

Команда Эдина Терзича уступила «Баварии» в 26-м туре чемпионата Германии (2:4). Это первое поражение дортмундцев в лиге за 11 матчей.

Ранее на этом отрезке «Боруссия» одержала 9 побед и 1 раз сыграла вничью.

Следующий матч в рамках Бундеслиги «Дортмунд» проведет 8 апреля – команда встретится с «Унионом».