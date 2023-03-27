Против Нагельсманна в «Баварии» были Нойер, Сане, Гнабри, Мусиала и Мане. Тренера поддерживали Киммих, Горетцка, Упамекано и Павар (Bild)

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Свен Ульрайх Томас Мюллер Леон Горетцка Жоау Канселу Садьо Мане Серж Гнабри Лерой Сане Йозуа Киммих Бенжамен Павар Дайо Упамекано Маттейс де Лигт Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала Футбол

Половина игроков «Баварии» были настроены против экс-тренера команды Юлиана Нагельсманна.

Как сообщает Bild, речь идет о Серже Гнабри, Лерое Сане, Джамале Мусиале, Жоау Канселу, Садьо Мане, а также о голкиперах Мануэле Нойере и Свене Ульрайхе (последние двое недолюбливали 35-летнего специалиста из-за увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича).

По данным источника, больше всех Нагельсманна поддерживали Йозуа Киммих и Леон Горетцка.

К тренеру также хорошо относились Маттейс де Лигт, Дайо Упамекано и Бенжамен Павар. При этом Томас Мюллер сохранял нейтральную позицию.

Нагельсманн был уволен из мюнхенского клуба на прошлой неделе.

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58 комментариев

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encaro_one
О существенной роли Нойера ни у кого нет и сомнений.
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Guillermo
Мюллер красава! На таких клубы держатся
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!!!Bata!!!
Ответ DonaldBrashear 2.0
как же я ненавижу такие истории, когда игроки были против тренера и потом увольняют тренера не из-за плохих результатов, а нытья игроков. Феликса Магата бы им и карт-бланш от руководства, чтобы все недовольные заткнулись и пахали как не в себе. Жаль, что таких тренеров больше нет, да и поддержки тренеров больше в клубах нет (кроме Пепа только) - руководство всегда на стороне миллионеров-игроков
Есть Гаттузо, на пару недель его бы туда, понятное дело это за гранью возможного, но смотрелось бы эпично, ходили бы все с румяными щеками)
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Mega• Battman
Ответ Неби Бабаханов
Мане и Сане
Мане был травмирован. а когда восстановился то выходил потихоньку на поле. павар тоже не всегда играл но он поддерживал. так что ты не прав соска.
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Lazizbek Gulyamov
Только настоящие немецкие игроки ценили его работу ни то что только щас приходашие
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Вячеслав Пустохин
Вспомните историю когда Нагельсманн решил при всех объяснять Лёве, что тот мяч неправильно принимает и Роберт психанул на это. Тогда было ясно, что он не уживется в Баварии.
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Pavelaznaurov
Прямо заговор чернокожих….это не расизм—-по факту так получается,а поддерживали белые ,Киммих вообще лидер команды…
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Vhlam
Расовое разделение, однако.
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DonaldBrashear 2.0
как же я ненавижу такие истории, когда игроки были против тренера и потом увольняют тренера не из-за плохих результатов, а нытья игроков.
Феликса Магата бы им и карт-бланш от руководства, чтобы все недовольные заткнулись и пахали как не в себе. Жаль, что таких тренеров больше нет, да и поддержки тренеров больше в клубах нет (кроме Пепа только) - руководство всегда на стороне миллионеров-игроков
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Zenith forever
Всех на чистую воду вывели, вот что значит наличие у немцев опыта допросов в гестапо.
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Puhoff 19
Ну Муся вряд ли. Молодой ещё, вряд ли он будет против! А вот эти два разгильдяя Сане И Гнабри вполне себе. Столько бабла им платят, а они тачку возят!
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петрович сектор1
Теперь я очень рад , что назначили Тухеля.
Теперь всю эту шайку с 20ти млн контрактами научит родину любить
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Артур Ганненко
Ответ B_Boris
Канселу не успел прийти, а уже бунтует 😁
Причем сам Нагельсман настоял, чтобы его взяли, а он его слил.
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Дмитрий5
Обосрались бы во всех турнирах вот прикольно будет
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XavIniesta2008-2015
Ответ ДедаДома.нет
Но тут пришел Тухель, Пеп уже не выходя на поля проиграл 1/4.
Точно, вот у МЮ нет никаких проблем с 1/4 ЛЧ
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Дмитрий5
Ответ B_Boris
Канселу не успел прийти, а уже бунтует 😁
Его за бунт и выслали из Манчестера
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cgane
Ответ Неби Бабаханов
К Сане немец)
В Германии с этим сложнее)
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limidi
Ответ Вадим Слуцкий
Мане не такой человек. Так что, это враньё.
ты его лично знаешь, какой он человек?
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forward1988
Это было сразу понятно,игроки слили тренера.
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петрович сектор1
Тухель - Здесь я тренер, а никто другой!
И Мбаппе в запас за опоздание.
Готовьтесь " звезды")
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Эрик Оганезов
А какие претензии у Мусиалы?
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Arthur Morgan
Ответ Carver
А если серьезно, мне просто очень интересно, что имеет против Юлиана, например, Мусиала, который при нем вырос из игрока ротации в основного?
Совет от Нойера.)
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Виталий Ан
Ответ Arthur Morgan
Канселу только пришел, а уже в бунтах участвует.) Мане вообще странный тип, пришел, ничего не показал, притом получает огромные деньги, и еще и гавгает. Сбагрить бы этот мешок летом. Сане и Гнабри пассажиры, вечно перспективные. Видать так и закончат. Нойер обиду держит, хотя вина на него лежит, что Тапаловича уволили. У тебя там матчи с ПСЖ, а он лыжами балуется.
За Мане еще в Ливерпуле что то замечалось. Но с Клоппом так не получилось видать. По этому Клопп в недовольстве Мане с Салахом принимал сторону Мо наверно.
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Олжас
Не удивлюсь если теперь Мусиала будет получать меньше времени.
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Вадим flanec
Ответ Los Galácticos
Баночники были против, игроки основы поддерживали. Мюллер который лавирует между первым и вторым занял нейтральную позицию.
Не согласен с определением "баночники" и основа. Я бы сказал, выразившись языком баскетбола, что фронткорт был против Нагельсманна, а бэккорт за Нагельсманна.
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