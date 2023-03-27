Половина игроков «Баварии» были настроены против экс-тренера команды .

Как сообщает Bild, речь идет о , , Джамале Мусиале, Жоау Канселу, , а также о голкиперах и Свене Ульрайхе (последние двое недолюбливали 35-летнего специалиста из-за увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича).

По данным источника, больше всех Нагельсманна поддерживали Йозуа Киммих и Леон Горетцка.

К тренеру также хорошо относились Маттейс де Лигт, Дайо Упамекано и Бенжамен Павар. При этом Томас Мюллер сохранял нейтральную позицию.

Нагельсманн был уволен из мюнхенского клуба на прошлой неделе.