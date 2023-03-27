Против Нагельсманна в «Баварии» были Нойер, Сане, Гнабри, Мусиала и Мане. Тренера поддерживали Киммих, Горетцка, Упамекано и Павар (Bild)
Половина игроков «Баварии» были настроены против экс-тренера команды Юлиана Нагельсманна.
Как сообщает Bild, речь идет о Серже Гнабри, Лерое Сане, Джамале Мусиале, Жоау Канселу, Садьо Мане, а также о голкиперах Мануэле Нойере и Свене Ульрайхе (последние двое недолюбливали 35-летнего специалиста из-за увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича).
По данным источника, больше всех Нагельсманна поддерживали Йозуа Киммих и Леон Горетцка.
К тренеру также хорошо относились Маттейс де Лигт, Дайо Упамекано и Бенжамен Павар. При этом Томас Мюллер сохранял нейтральную позицию.
Нагельсманн был уволен из мюнхенского клуба на прошлой неделе.
Феликса Магата бы им и карт-бланш от руководства, чтобы все недовольные заткнулись и пахали как не в себе. Жаль, что таких тренеров больше нет, да и поддержки тренеров больше в клубах нет (кроме Пепа только) - руководство всегда на стороне миллионеров-игроков
Теперь всю эту шайку с 20ти млн контрактами научит родину любить
И Мбаппе в запас за опоздание.
Готовьтесь " звезды")