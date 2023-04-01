Тухель о 4:2 с «Боруссией»: «Хороший первый шаг, но еще есть куда расти. «Бавария» играла слишком неаккуратно»

высказался о своей первой победе во главе «Баварии».

Мюнхенская команда обыграла «Боруссию» в 26-м туре Бундеслиги (4:2). Это был первый матч 49-летнего специалиста на посту главного тренера «Баварии».

«Сегодня был хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели большего доминирования и контроля. Мы начали очень нервно. На самом деле вся игра была слишком неаккуратной, со слишком большим количеством потерь мяча.

Еще есть куда расти. Все понимали, что сегодня стоит на кону. Смена тренера всегда приносит волнения, многое нужно было переварить. Готовность выполнять задачу была стопроцентной. Это самое главное.

Когда мы играли спокойно, мы создавали первоклассные моменты. Теперь мы на вершине таблицы, это придаст нам спокойствия и уверенности», – сказал Тухель в эфире Sky Sport.