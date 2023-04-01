Тухель о 4:2 с «Боруссией»: «Хороший первый шаг, но еще есть куда расти. «Бавария» играла слишком неаккуратно»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о своей первой победе во главе «Баварии». 

Мюнхенская команда обыграла «Боруссию» в 26-м туре Бундеслиги (4:2). Это был первый матч 49-летнего специалиста на посту главного тренера «Баварии». 

«Сегодня был хороший первый шаг. Игра была слишком дикой, мы хотели большего доминирования и контроля. Мы начали очень нервно. На самом деле вся игра была слишком неаккуратной, со слишком большим количеством потерь мяча. 

Еще есть куда расти. Все понимали, что сегодня стоит на кону. Смена тренера всегда приносит волнения, многое нужно было переварить. Готовность выполнять задачу была стопроцентной. Это самое главное.

Когда мы играли спокойно, мы создавали первоклассные моменты. Теперь мы на вершине таблицы, это придаст нам спокойствия и уверенности», – сказал Тухель в эфире Sky Sport.

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21 комментарий

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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Максим Новиков
ди Маттео тоже что-то показал, а потом исчез с радаров) у Тухеля пока нет репутации тренера, который ставит выигрыш трофеев на поток
Нет репутации?) Два раза выиграл Лигу 1, а в сезоне 2019/2020 вообще выиграл все турниры во Франции, в сезоне 2020/2021 взял ЛЧ, Суперкубок и клубный чемпионат мира и что-то ещё в Германии. С 15 года был трениром в 3-х клубах, не считая Баварии и имеет 10 трофеев, мало?)
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Anton Gusarov
Батя в задании. Магия пенделей сработала
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hedgehog111
Ответ Максим Новиков
ди Маттео тоже что-то показал, а потом исчез с радаров) у Тухеля пока нет репутации тренера, который ставит выигрыш трофеев на поток
не смеши! у него больше опыта и титулов чем у кого либо! причём у него не всегда были супер пупер топы!!!
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hedgehog111
Ответ Владислав
Да,игра была неаккуратной... Но 3 очка,есть 3 очка.Так что тренеру и команде аплодисменты.👏
++++
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hedgehog111
Ответ Камбоджа Иванов
До 70 минуты должны были штук 8 закидывать, но офсайды и непопадания в створ. Чрезмерно вальяжно играть начали, и получили двушку.
согласен 👍! рано расслабляются.
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hedgehog111
Ответ Вова Гаврилов
Посмотрим, что покажешь в Лиги чемпионов. Тренер конечно талантливый
ну не надо ляля, тебе он точно ничего говорить не будет! Он знает своё дело и не кричит на лево и направо все подряд! Поживем увидим, но тренер он авторитетный и первоклассный!!!
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Максим Новиков
Ответ olander
Мне почему-то казалось, что он уже что-то там показал пару лет назад, нет?
ди Маттео тоже что-то показал, а потом исчез с радаров) у Тухеля пока нет репутации тренера, который ставит выигрыш трофеев на поток
+3
-7
-4
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zzzeeerrrooo
Ответ Фиват Ильясов
Вышел с первого места в группе с Барселоной и Интером, прошёл ПСЖ, неужели не заслужил доработать до конца сезона?
Он потерял контроль в раздевалке , это уже бессмысленно
+1
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+1
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Владислав
Да,игра была неаккуратной... Но 3 очка,есть 3 очка.Так что тренеру и команде аплодисменты.👏
+2
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+2
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U
Ответ Вадим Слуцкий
Первый шаг? Это 26-й тур, вроде. У него мания величия, видимо. Пока меня не назначили, "Бавария" стояла на месте - и вот он, первый шаг!
Вот бывают же люди.
+2
0
+2
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sprmn
Жалко фанатов бундеслиги что можно сделать когда Бавария слишком OP
+2
-1
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Carver
Томас, легко играть против клуба, единственная стратегическая цель которого — воспитывать игроков для Баварии и забирать ставший ненужным ей хлам.

Куколд-лига в самой ее красоте. Даже во Франции такого нет, там ПСЖ хотя бы по ногам получает. А тут просто с раздвинутыми ногами выходят с первой секунды)))
+3
-8
-5
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Kimmich Scream
Ответ Вадим Слуцкий
Первый шаг? Это 26-й тур, вроде. У него мания величия, видимо. Пока меня не назначили, "Бавария" стояла на месте - и вот он, первый шаг!
Очевидно, что имелась ввиду Бавария под его руководством, но отношение у тебя к нему ни разу не предвзятое )
+24
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+24
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Фиват Ильясов
Ответ Фиват Ильясов
Вышел с первого места в группе с Барселоной и Интером, прошёл ПСЖ, неужели не заслужил доработать до конца сезона?
И кстати прошлый сезон не проиграл же
0
0
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Фиват Ильясов
Ответ QWertY
Как будто шансы у Нагеля выиграть ЛЧ больше чем у Тухеля. А вот проиграть Бундеслигу модник мог
Вышел с первого места в группе с Барселоной и Интером, прошёл ПСЖ, неужели не заслужил доработать до конца сезона?
+5
-3
+2
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Камбоджа Иванов
До 70 минуты должны были штук 8 закидывать, но офсайды и непопадания в створ. Чрезмерно вальяжно играть начали, и получили двушку.
+6
-1
+5
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Вадим Слуцкий
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
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QWertY
Ответ Фиват Ильясов
Комментарий удален пользователем
Как будто шансы у Нагеля выиграть ЛЧ больше чем у Тухеля. А вот проиграть Бундеслигу модник мог
+12
-5
+7
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Кан и Баллак сидят в баре
Расхлябанность в конце матча никуда не делась, увы. Надеюсь нагоняй им устроил в раздевалке после матча.
+4
0
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Фиват Ильясов
Комментарий удален пользователем
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olander
Ответ Вова Гаврилов
Посмотрим, что покажешь в Лиги чемпионов. Тренер конечно талантливый
Мне почему-то казалось, что он уже что-то там показал пару лет назад, нет?
+45
-1
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Вова Гаврилов
Посмотрим, что покажешь в Лиги чемпионов. Тренер конечно талантливый
+4
-5
-1
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