Барриос не сыграет с «Уралом», участие хавбека «Зенита» в матче с «Локо» – под вопросом

Полузащитник « » вряд ли сыграет за команду в ближайших матчах.

29-летний колумбийский хавбек пока не восстановился от повреждения плеча, полученного 12 марта в матче с «Химкам» (3:2).

Барриос не примет участия в домашней игре 21-го тура Мир с «Уралом» 1 апреля. Под вопросом и его выход на поле в игре 22-го тура с « » 9 апреля в Москве.

К матчу с « » в общей группе будут готовиться форвард Матео Кассьерра, полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев.

Они не летали в Стамбул на товарищескую игру с «Фенербахче» (2:2) 23 марта, Кассьерра и Мостовой – из-за простуды, Сергеев – из-за травмы.