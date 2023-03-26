Барриос не сыграет с «Уралом», участие хавбека «Зенита» в матче с «Локо» – под вопросом
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вряд ли сыграет за команду в ближайших матчах.
29-летний колумбийский хавбек пока не восстановился от повреждения плеча, полученного 12 марта в матче с «Химкам» (3:2).
Барриос не примет участия в домашней игре 21-го тура Мир РПЛ с «Уралом» 1 апреля. Под вопросом и его выход на поле в игре 22-го тура с «Локомотивом» 9 апреля в Москве.
К матчу с «Уралом» в общей группе будут готовиться форвард Матео Кассьерра, полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев.
Они не летали в Стамбул на товарищескую игру с «Фенербахче» (2:2) 23 марта, Кассьерра и Мостовой – из-за простуды, Сергеев – из-за травмы.
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