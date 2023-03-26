Барриос не сыграет с «Уралом», участие хавбека «Зенита» в матче с «Локо» – под вопросом

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия травмы Урал Матео Кассьерра Вильмар Барриос Андрей Мостовой Иван Сергеев Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вряд ли сыграет за команду в ближайших матчах.

29-летний колумбийский хавбек пока не восстановился от повреждения плеча, полученного 12 марта в матче с «Химкам» (3:2).

Барриос не примет участия в домашней игре 21-го тура Мир РПЛ с «Уралом» 1 апреля. Под вопросом и его выход на поле в игре 22-го тура с «Локомотивом» 9 апреля в Москве.

К матчу с «Уралом» в общей группе будут готовиться форвард Матео Кассьерра, полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев.

Они не летали в Стамбул на товарищескую игру с «Фенербахче» (2:2) 23 марта, Кассьерра и Мостовой – из-за простуды, Сергеев – из-за травмы.

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12 комментариев

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Владимир Бегляков
Ответ rarog
Надеюсь Химкинское недоразумение больше никогда не всплывёт со дна ЛФЛ,где,я надеюсь оно окажется через 2 года
Че от Химок подгорает
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Владимир Бегляков
Зенит соломку стелит заранее
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Дмитрий9779
СЭ фигни не скажет,хотя постойте😁Барриосу скорейшего возвращения на поле.
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Garikus89
Сложный календарь: подряд с Динамо, ЦСКА, Уралом и Локо и все без лучшего игрока команды, без которого центр сыпется и куча потерь. Боязно как-то
+1
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Alyur
Его неучастие в матчах, как показали последние матчи, сказывается на результатах.
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Ответ Александр Беляков
Семак возьми ты кого нибудь из молодёжки в нападение , смотреть на бег Кассьеры невозможно.
Всё верно 🤝
+1
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Колбаскер тут
Ну хотя бы не на огороде играть будем
+3
-1
+2
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igls54
Успехи Зенита в колумбийских ногах, а вовсе не в бразильских
+2
-1
+1
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Александр Беляков
Семак возьми ты кого нибудь из молодёжки в нападение , смотреть на бег Кассьеры невозможно.
+4
-3
+1
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Ковид 07.10.52
Ждем плача Семака и трусливого футбола ....как с "армейцами"...
+3
-7
-4
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rarog
Надеюсь Химкинское недоразумение больше никогда не всплывёт со дна ЛФЛ,где,я надеюсь оно окажется через 2 года
+12
-2
+10
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Дзюбиньо
Желаю выздоровления, немного таких хороших легионеров в РПЛ💪
+8
0
+8
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