Тренеры «Спартака» недавно выразили претензии к судейству в видео. Они недовольны, что арбитры дают тянуть время и мешают проводить комбинации («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Тренерский штаб «Спартака» сделал видео о судействе в Мир РПЛ

Как сообщает «Спорт-Экспресс»,  после одного из недавних матчей штаб Гильермо Абаскаля подготовил специальный фильм о работе арбитров в чемпионате России. В нем были высказан ряд претензий: тренеры красно-белых считают, что стиль работы судей не позволяет команде поддерживать требуемый темп, проводить задуманные комбинации и противодействовать тактике соперников.

Штаб московского клуба выразил недовольство следующими факторами:

– Рефери не управляют должным образом игрой, позволяя командам затягивать время, сводя чистое время к минимуму;

– Судьи не борются с затяжками времени и симуляциями ни с помощью внушений, ни с помощью дисциплинарных санкций;

– Судьи неправильно выбирают позицию и оказываются на пути мяча или игроков «Спартака», пытающихся провести комбинацию.

Все претензии Абаскаля и его ассистентов были проиллюстрированы эпизодами из игры «Спартака». 

80 комментариев

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Никита Давыдкин
Ответ Юрий Кечко
Ну ну Я так сходил покурить в матче Хорватия Уэльс
Ну а в остальных случая обычный ввод мяча растягивается на полчаса. Это я молчу про какой-нибудь стык или когда внезапно начинает у всех резко ноги сводить в каждой остановке игры
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TeRex
Ответ Xameleon1992
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу - тушинские жалуются на судейство
Как там ЕСПЧ поживает? Уже разбанил Барриоса и Малкома?
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Metaphrast
Помню, помню - неправильный аут это заговор судей и срыв победы. Вы тогда сразу ещё агрономам иск предъявите -"зная о техническом и комбинационной стиле игры спартаковцев, работники клуба противника сознательно ухудшали качество газона“

Идти, так до конца
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proa
Ну, Сухой сегодня охренел, добавив всего 2 минуты к 5 к финишу при таких задержках (у меня выходило 4-5 минут), да ещё и к Бальде помчался показывать часы, дескать я честно свистнул. И претензии Сухому затем игроков Сп абсолютно обоснованы..
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Alestern
Ответ murzzzzzilka
Да ладно??? Радимов так написал???
Именно! Даже Радимов заметил :)
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bathedd
А ещё арбиторы не замкнули ни одного прострела спартака на дальней штанге.
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Юрий Кечко
Ответ Вечно в бане
Есть что сказать по фактам: Спартак - почти победитель ЛЕ-2022. Не было бы отстранения наших клубов, зуб даю, выиграли бы. Не такой значимый трофей, как полуфинал полукубка чего-то там, чем любит гордиться каждый КБ, но тоже неплохо. А что было до прошлого сезона - неважно.
Я не удивлюсь если особо упоротые примерно так и считают
Ведь второй состав Наполи обыграли как никак)))
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murzzzzzilka
Ответ скип
Коментарий Вячеслава Радимова:_ «Судья мешает «Спартаку» развивать атаки! Неочевидное наблюдение, которое бросилось в глаза по первому тайму матча «Спартак» — «Ахмат». Главный арбитр постоянно оказывается в тех зонах, в которые открываются игроки красно-белых под развитие атаки, особенно когда речь про позиционное нападение. Такое присутствие там вредит, мешает и раздражает игроков. Ещё по игровой карьере помню, как бесился в таких случаях и просил арбитра отойти!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
Да ладно??? Радимов так написал???
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jps
Так судейский корпус так и натаскивают на то чтобы вот таким образом "управлять" игрой в нужную сторону...сегодня судья опять дал нарушение в перспективной атаке Спартака, которого не было - Семенову свой игрок разбил лицо...
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Юрий Кечко
Ответ Никита Давыдкин
Вообще затяжка времени реально надоела в современном футболе. При счете 1-0, 2-1, 0-0 и тд и тп концовки матчей иной раз превращаются в какой-то цирк: можно смело идти курить, когда команда, которую устраивает счет, вводит мяч из аута или от ворот
Ну ну
Я так сходил покурить в матче Хорватия Уэльс
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ЧакСевернаяКорея
Фильм из серии *порно* В главной роли: сантехник - Абаскаль,хозяйка квартиры -Салихова,кусочек мыла- Соболев,соседи,массовка - совет директоров АвтоВАЗа и Лукойла.
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murzzzzzilka
Ответ Злодей Спб
Мне кажется спартаковское кабинетное лобби не вытягивает катку, несмотря на приватные встречи с судьями, их публичные расстрелы в прессе и истерики в телеграммах. Вот давайте представим, что было бы если Зенит провел две закрытых встречи с главой судейского корпуса, а потом бы тренеры записали подобное обращение? Да КДК бы уже очки бежало снимать с клуба и выписывать дисквы тренерам, а спартаку подобное поведение прощается. Почему?
А зачем это зениту?:))) его и так никто не обижает:))
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murzzzzzilka
Ответ bedLaM
17-2 по ударом, если для вас это вялый Спартак, то боюсь представить, что для вас играющий Спартак.
19-2
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Вечно в бане
Ответ Юрий Кечко
То есть получается даже самый ужасный Зенит в Европе Семака все равно лучше Спартака Что то против фактов выше есть сказать раз ты про последние 5 лет начал ?)) Не устану никогда проводить по губам таким как ты))
Есть что сказать по фактам: Спартак - почти победитель ЛЕ-2022. Не было бы отстранения наших клубов, зуб даю, выиграли бы.
Не такой значимый трофей, как полуфинал полукубка чего-то там, чем любит гордиться каждый КБ, но тоже неплохо. А что было до прошлого сезона - неважно.
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murzzzzzilka
Ответ grom55
Кстати, по поводу симуляции - к Соболеву ни одного вопросика? Да ладно....
А должны быть?
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murzzzzzilka
Ответ Владимир Вензелев
Такое ощущение, что все кто оставляет комментарии, не смотрят матч, ко второму тайму можно смело минут 20 добавлять, одна команда и играть не собиралась, после 75 минуты Ахмат просто лежал на газоне, а так хороший футбол😉
Ну, больше всего тут тарахтят те, от кого объективной реакции ждать бессмысленно:)
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Evgeni Obyhov
Ответ Виктор Тимошков
Волга впадает в Каспийское море, после зимы наступает весна, спартак жалуется на судей
Судьи реально свистят против спартака
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KKA
Ответ Крэнг
>слили Оренбургу >ничья с Ахматом дома >сильный Спартак 🤡🤡🤡
Всесильный )
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murzzzzzilka
Ну, отчасти правы - ахмат еще в первом тайме начал тянуть время, но, честно говоря, уже поднадоело это всё. По воротам попадать судьи, вроде, не мешали…
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Виктор Тимошков
Волга впадает в Каспийское море, после зимы наступает весна, спартак жалуется на судей
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скип
Ответ Airelend
И снова злодеи судьи не дали выиграть Спартаку. Ничего нового
Коментарий Вячеслава Радимова:_ «Судья мешает «Спартаку» развивать атаки! Неочевидное наблюдение, которое бросилось в глаза по первому тайму матча «Спартак» — «Ахмат». Главный арбитр постоянно оказывается в тех зонах, в которые открываются игроки красно-белых под развитие атаки, особенно когда речь про позиционное нападение. Такое присутствие там вредит, мешает и раздражает игроков. Ещё по игровой карьере помню, как бесился в таких случаях и просил арбитра отойти!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
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Юрий Кечко
Ответ Evgeny3586
Заткнись и не позорься, вас 5 лет судьи ха уши тянут, а в Европе вы обсераетесь по полной
То есть получается даже самый ужасный Зенит в Европе Семака все равно лучше Спартака
Что то против фактов выше есть сказать раз ты про последние 5 лет начал ?))

Не устану никогда проводить по губам таким как ты))
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Юрий Кечко
Ответ Evgeny3586
Заткнись и не позорься, вас 5 лет судьи ха уши тянут, а в Европе вы обсераетесь по полной
Так даже в эти неудачные для Зенита 5 лет с семаком ( а он тянет их вниз в Европе )) Зенит лучше Спартака в Европе

Посуди сам у Зенита Семака 1 место в группе ле и вылет в 1/8
Потом 7 очков в группе лч и 4 место но борьба за плей офф до последних минут
Потом реально позорный сезон с Брюгге и последне место
Потом дежурное 3 место в группе с Ювентусом и Челси , вылет в 1/16

У Спартака за это время вылет в каалификации лиги Европы от браги ))) даже в группе не поиграли
Потом последнее место в группе ЛИГЕ ЕВРОПЫ , на тот момент первыми в российской истории
Пропуск одного евросезона

И достойный вот сезон первый за 15 лет первое местов группе ЛИГИ ЕВРОПЫ
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Вечно в бане
Ответ Злодей Спб
Мне кажется спартаковское кабинетное лобби не вытягивает катку, несмотря на приватные встречи с судьями, их публичные расстрелы в прессе и истерики в телеграммах. Вот давайте представим, что было бы если Зенит провел две закрытых встречи с главой судейского корпуса, а потом бы тренеры записали подобное обращение? Да КДК бы уже очки бежало снимать с клуба и выписывать дисквы тренерам, а спартаку подобное поведение прощается. Почему?
Потому что сильным командам ныть не пристало.
А Тушинское шапито и так уже жизнь наказала, зачем с них очки снимать?
Сначала рассказывают, как встают с колен и возвращаются, чтобы править, а потом под нытьё про судейство, совершенно по делу проигрывают Оренбургу. Пусть и дальше народ веселят.
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Никита Давыдкин
Вообще затяжка времени реально надоела в современном футболе. При счете 1-0, 2-1, 0-0 и тд и тп концовки матчей иной раз превращаются в какой-то цирк: можно смело идти курить, когда команда, которую устраивает счет, вводит мяч из аута или от ворот
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