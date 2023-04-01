Тренерский штаб «Спартака» сделал видео о судействе в Мир .

Как сообщает « », после одного из недавних матчей штаб подготовил специальный фильм о работе арбитров в чемпионате России. В нем были высказан ряд претензий: тренеры красно-белых считают, что стиль работы судей не позволяет команде поддерживать требуемый темп, проводить задуманные комбинации и противодействовать тактике соперников.

Штаб московского клуба выразил недовольство следующими факторами:

– Рефери не управляют должным образом игрой, позволяя командам затягивать время, сводя чистое время к минимуму;

– Судьи не борются с затяжками времени и симуляциями ни с помощью внушений, ни с помощью дисциплинарных санкций;

– Судьи неправильно выбирают позицию и оказываются на пути мяча или игроков «Спартака», пытающихся провести комбинацию.

Все претензии Абаскаля и его ассистентов были проиллюстрированы эпизодами из игры « ».