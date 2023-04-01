Тренеры «Спартака» недавно выразили претензии к судейству в видео. Они недовольны, что арбитры дают тянуть время и мешают проводить комбинации («СЭ»)
Тренерский штаб «Спартака» сделал видео о судействе в Мир РПЛ.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», после одного из недавних матчей штаб Гильермо Абаскаля подготовил специальный фильм о работе арбитров в чемпионате России. В нем были высказан ряд претензий: тренеры красно-белых считают, что стиль работы судей не позволяет команде поддерживать требуемый темп, проводить задуманные комбинации и противодействовать тактике соперников.
Штаб московского клуба выразил недовольство следующими факторами:
– Рефери не управляют должным образом игрой, позволяя командам затягивать время, сводя чистое время к минимуму;
– Судьи не борются с затяжками времени и симуляциями ни с помощью внушений, ни с помощью дисциплинарных санкций;
– Судьи неправильно выбирают позицию и оказываются на пути мяча или игроков «Спартака», пытающихся провести комбинацию.
Все претензии Абаскаля и его ассистентов были проиллюстрированы эпизодами из игры «Спартака».
Идти, так до конца
Ведь второй состав Наполи обыграли как никак)))
Я так сходил покурить в матче Хорватия Уэльс
Не такой значимый трофей, как полуфинал полукубка чего-то там, чем любит гордиться каждый КБ, но тоже неплохо. А что было до прошлого сезона - неважно.
Что то против фактов выше есть сказать раз ты про последние 5 лет начал ?))
Не устану никогда проводить по губам таким как ты))
Посуди сам у Зенита Семака 1 место в группе ле и вылет в 1/8
Потом 7 очков в группе лч и 4 место но борьба за плей офф до последних минут
Потом реально позорный сезон с Брюгге и последне место
Потом дежурное 3 место в группе с Ювентусом и Челси , вылет в 1/16
У Спартака за это время вылет в каалификации лиги Европы от браги ))) даже в группе не поиграли
Потом последнее место в группе ЛИГЕ ЕВРОПЫ , на тот момент первыми в российской истории
Пропуск одного евросезона
И достойный вот сезон первый за 15 лет первое местов группе ЛИГИ ЕВРОПЫ
А Тушинское шапито и так уже жизнь наказала, зачем с них очки снимать?
Сначала рассказывают, как встают с колен и возвращаются, чтобы править, а потом под нытьё про судейство, совершенно по делу проигрывают Оренбургу. Пусть и дальше народ веселят.