Неизвестные напали на автобус «Ливерпуля» после игры с «Ман Сити» и повредили его. Полиция начала расследование

Неизвестные напали на автобус «Ливерпуля» после игры с «Манчестер Сити».

«Красные» потерпели поражение от «горожан» в 29-м туре (1:4). После игры автобус, на котором команда возвращалась в свой город, подвергся нападению и был поврежден. Полиция начала расследование данного инцидента.

«Манчестер Сити» выступил с заявлением относительно этого происшествия.

« » был проинформирован о том, что автобус « » получил повреждения на обратном пути после сегодняшней игры. Как мы понимаем, в сторону автобуса в жилом районе был брошен какой-то предмет.

Инциденты такого рода абсолютно неприемлемы, и мы решительно осуждаем действия ответственных за это лиц. Мы полностью поддержим расследование этого инцидента полицией Большого Манчестера любым возможным для нас способом.

Кроме того, клуб разочарован тем, что во время сегодняшней игры услышал неуместные выкрики от болельщиков хозяев поля.

Мы сожалеем о любом оскорблении, которое могли нанести эти выкрики, и будем продолжать работать с группами болельщиков и официальными лицами обоих клубов, чтобы искоренить ненавистнические выкрики на этих матчах», – говорится в заявлении.