Неизвестные напали на автобус «Ливерпуля» после игры с «Ман Сити» и повредили его. Полиция начала расследование

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия болельщики Футбол

Неизвестные напали на автобус «Ливерпуля» после игры с «Манчестер Сити». 

«Красные» потерпели поражение от «горожан» в 29-м туре АПЛ (1:4). После игры автобус, на котором команда возвращалась в свой город, подвергся нападению и был поврежден. Полиция начала расследование данного инцидента.

«Манчестер Сити» выступил с заявлением относительно этого происшествия. 

«Манчестер Сити» был проинформирован о том, что автобус «Ливерпуля» получил повреждения на обратном пути после сегодняшней игры. Как мы понимаем, в сторону автобуса в жилом районе был брошен какой-то предмет.

Инциденты такого рода абсолютно неприемлемы, и мы решительно осуждаем действия ответственных за это лиц. Мы полностью поддержим расследование этого инцидента полицией Большого Манчестера любым возможным для нас способом.

Кроме того, клуб разочарован тем, что во время сегодняшней игры услышал неуместные выкрики от болельщиков хозяев поля.

Мы сожалеем о любом оскорблении, которое могли нанести эти выкрики, и будем продолжать работать с группами болельщиков и официальными лицами обоих клубов, чтобы искоренить ненавистнические выкрики на этих матчах», – говорится в заявлении.

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12 комментариев

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Матвей Бондарев
Ответ Артур Мкртычян
про то что это ответка на действия фанов ливерпуля ты конечно промолчишь
Хм, ну скаузеры вряд-ли просто так рыпаться будут. Значит за что-то были такие действия. Фаны мешков любят язык распускать.
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Ман Сити
100% свои же фанаты напали, которые давно ненавидят физрука клопа
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Артур Мкртычян
Ответ Матвей Бондарев
До чего ужасно ведут себя фаны голубого мешка. Ненависть должна быть только спортивной, зачем её в физической форме применять.
про то что это ответка на действия фанов ливерпуля ты конечно промолчишь
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vladimir.kostrichko
Сейчас зайдет шарктим и всем скажет,что фанаты Ливерпуля не давали быстро ходить автобусу сити.....
сити-Самый мерзкий и позорный клуб в Европе
+1
-2
-1
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Матвей Бондарев
До чего ужасно ведут себя фаны голубого мешка. Ненависть должна быть только спортивной, зачем её в физической форме применять.
0
-2
-2
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Александра Александрова
Это гений в очках , просто не выдержал , что пуль 4 раза продырявили !
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avcgloronalduMU
и сборная РФ хочет принять участие в отборе на чм в Европе?))
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Артур Мкртычян
Ответ alim_liver_kz
На счет нападков на автобусов МСити соглашусь. Но монеты бросали потому что заслужили. Н е х ер было про Хилсборо кричалками издеватся. В семье не без уродов конечно
ну и? стакан с монетами бросили и попали в голову девушке. разбили. будет шрам на всю жизнь. и речь про выезд фанов ливерпуля. они на Этихаде это сделали. то что на Энфилде бросали монеты, это ерунда. там хоть не пострадали люди.
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alim_liver_kz
Ответ Артур Мкртычян
ну справедливости ради. фаны ливерпуля два раза нападали на автобус сити, а какие-то ущербы с гостевого сектора ливерпуля бросали стаканы с мочей и монетами в фанов хозяев. и повредили голову 15 летней девочке. поэтому фаны Сити и были злыми на красных.
На счет нападков на автобусов МСити соглашусь. Но монеты бросали потому что заслужили. Н е х ер было про Хилсборо кричалками издеватся. В семье не без уродов конечно
+3
-2
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Эксперимент
Молодцы. Это ответочка фанам Ливера
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ман сити фейк
Скорее фанаты самого же Ливерпуля после позора яростно атаковали своих
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Артур Мкртычян
ну справедливости ради. фаны ливерпуля два раза нападали на автобус сити, а какие-то ущербы с гостевого сектора ливерпуля бросали стаканы с мочей и монетами в фанов хозяев. и повредили голову 15 летней девочке. поэтому фаны Сити и были злыми на красных.
+1
-4
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