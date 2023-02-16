Фанаты «Арсенала» бросали в де Брюйне бутылки и стаканы во время матча с «Ман Сити». FA начала расследование

Фанаты «Арсенала» бросали предметы в Кевина де Брюйне во время матча с « ».

Когда полузащитник «Манчестер Сити» покидал поле на 87-й минуте, болельщики «Арсенала» с трибун бросали в него пластиковые бутылки и стаканчики.

Инцидент был включен в судейский протокол. Сообщается, что футбольная ассоциация Англии уже начала расследование.

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