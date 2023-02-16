Фанаты «Арсенала» бросали в де Брюйне бутылки и стаканы во время матча с «Ман Сити». FA начала расследование
Фанаты «Арсенала» бросали предметы в Кевина де Брюйне во время матча с «Манчестер Сити».
Когда полузащитник «Манчестер Сити» покидал поле на 87-й минуте, болельщики «Арсенала» с трибун бросали в него пластиковые бутылки и стаканчики.
Инцидент был включен в судейский протокол. Сообщается, что футбольная ассоциация Англии уже начала расследование.
Горячий Де Брюйне против «Арсенала»: забил, ассистировал, толкнул Артету и увернулся от бутылки
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Пхахаха
Эксперимент ранее уже имел место быть и весьма успешеный - Манся.
бы был)
Холланд-Борнмут ,привет!
Не пострадал и слава богу.
КДБ как Нео из "Матрицы" уворачивался от летящих бутылок. К тому же его самого в какой-то степени повеселила реакция арсенальских фанов.