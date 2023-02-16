Фанаты «Арсенала» бросали в де Брюйне бутылки и стаканы во время матча с «Ман Сити». FA начала расследование

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики Футбольная ассоциация Англии Кевин де Брюйне Футбол

Фанаты «Арсенала» бросали предметы в Кевина де Брюйне во время матча с «Манчестер Сити».

Когда полузащитник «Манчестер Сити» покидал поле на 87-й минуте, болельщики «Арсенала» с трибун бросали в него пластиковые бутылки и стаканчики.

Инцидент был включен в судейский протокол. Сообщается, что футбольная ассоциация Англии уже начала расследование.

Горячий Де Брюйне против «Арсенала»: забил, ассистировал, толкнул Артету и увернулся от бутылки

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41 комментарий

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А.В. Бубнов
Ответ PobeditelZ
Скорее мю
Не успел ответить на твой другой высертарий) Видимо кто-то серьёзно отнёсся к нему
Пхахаха
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andr d
Ответ llolishe
После 0+0 на ЧМ болельщики сборной Бельгии должны были кидать бутылки и камни в Де Брене
Боюсь представить что они должны были кидать в Лукаку
0
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А.В. Бубнов
Ответ PobeditelZ
Скорее мю
Когда манся станет глором МЮ, повторишь свою как ты думаешь шутку.
+1
-1
0
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Momos
Так чему удивляться? За Челси болеют аристократы, за Тотэнхэм и Вест Хэм честные труженики, а за Арсенал лондонское быдло, алкоголики и наркоманы.
+2
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pack25
Ответ Gheorghe Rusu
Что говорить про фанов, когда даже их тренер быковал без причины на Кевина.
Вообще-то быковал как раз КДБ, а не Артета, вам бы к окулисту записаться
+2
-2
0
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PobeditelZ
Ответ А.В. Бубнов
Найти всех, и переделать в глоров Нефтепроекта! Эксперимент ранее уже имел место быть и весьма успешеный - Манся.
Скорее мю
+1
-2
-1
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ТрактоПоктер
Расисты - рыжих не любят
0
0
0
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А.В. Бубнов
Ответ llolishe
Лучше пусть расследуют как матч сезона АПЛ Арсенал-Манчестер Сити судил судья из Манчестера
Кое кто, этим фактом хвастается, на ближнем востоке)
0
-2
-2
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А.В. Бубнов
Ответ ман сити фейк
Нуньес
Кто о чём, а настоящий глор Нефтепроекта о Ненавистном Ливерпуле)
0
-3
-3
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llolishe
Ответ zzzeeerrrooo
МЮ трешку закинул
Не вывел сборную на ЧМ проиграв Турции
0
-4
-4
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А.В. Бубнов
Ответ Winterburn
А на матчах нашего "Арсенала" такое просто невозможно, потому что у нас есть ФанID. Шах и мат FA!
Вот и займёте место Нефтепроекта
0
-1
-1
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Mr@k
а чё там в стаканчиках было проверили, может скотч какой?..)
+1
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zzzeeerrrooo
Ответ llolishe
Нуньез-голы Баварии,Барселоне,Арсеналу Холланд-Борнмут ,привет!
МЮ трешку закинул
+6
0
+6
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А.В. Бубнов
Найти всех, и переделать в глоров Нефтепроекта!
Эксперимент ранее уже имел место быть и весьма успешеный - Манся.
+2
-4
-2
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trustme707
Он потом еще в инстаграме пошутил - “beer anyone”, и фото летящего в него стакана
+1
0
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llolishe
Лучше пусть расследуют как матч сезона АПЛ Арсенал-Манчестер Сити судил судья из Манчестера
+1
-5
-4
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инок
Де Брюйне увернулся от бутылки - на зоне авторитетом
бы был)
+1
-1
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Tony Grey
А расследовать тот факт, что Де Брейне толкнул Артету не будут? Любопытно.
+2
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llolishe
Ответ ман сити фейк
Нуньес
Нуньез-голы Баварии,Барселоне,Арсеналу
Холланд-Борнмут ,привет!
+1
-7
-6
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llolishe
После 0+0 на ЧМ болельщики сборной Бельгии должны были кидать бутылки и камни в Де Брене
+2
-4
-2
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xa-xa
Бутылки , стаканы , а закусь?
0
0
0
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ман сити фейк
Ответ llolishe
Кинули две бутылки и не попали в Де Брейне)Точность как у Нкетии
Нуньес
+7
-2
+5
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Woman221b
Ответ llolishe
Кинули две бутылки и не попали в Де Брейне)Точность как у Нкетии
Зато Томиясу попал в де Брюйне. Респект парню.
+16
0
+16
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jordy
Да ладно.
Не пострадал и слава богу.
КДБ как Нео из "Матрицы" уворачивался от летящих бутылок. К тому же его самого в какой-то степени повеселила реакция арсенальских фанов.
+1
0
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Gheorghe Rusu
Что говорить про фанов, когда даже их тренер быковал без причины на Кевина.
+3
-3
0
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