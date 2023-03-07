УЕФА вернет деньги за билеты на финал ЛЧ 19 618 болельщикам «Ливерпуля». Организация виновата в беспорядках

УЕФА выплатит компенсацию 19 618 болельщикам «Ливерпуля» по итогам финала .

Напомним, финал Лиги чемпионов 2022 года, в котором играли «Ливерпуль» и «Реал», перенесли из Санкт-Петербурга в Париж. Начало матча задержалось на 36 минут из-за организационных проблем.

Сначала УЕФА и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинили в случившемся фанатов «Ливерпуля»: «Турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на входе». «Ливерпуль» защищал фанатов и указал на проблемы со входом на стадион и нарушения правил безопасности.

УЕФА заказал отчет у независимой экспертной комиссии, исходя из которого стало ясно, что главную ответственность за начавшиеся беспорядки несет именно УЕФА.

Сегодня организация объявила, что выплатит болельщикам «Ливерпуля» компенсацию. Она полагается тем, кто не смог пройти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на стадион. Таким образом, компенсация положена 19 618 болельщикам «Ливерпуля». Для защиты персональных данных болельщиков выплату средств произведет « » (так как билеты приобретались через клуб), а УЕФА потом компенсирует клубу все затраты.

Право на компенсацию есть также у фанатов « » и у нейтральных болельщиков, у которых возникли проблемы со входом на стадион.

Как пишет Daily Mail, самые дешевые билеты на финал Лиги чемпионов стоили 70 евро, самые дорогие – 690 евро. Таким образом, затраты УЕФА на выплаты компенсаций составят около 3,4 млн евро.

Официально: УЕФА виноват в беспорядках перед финалом ЛЧ в Париже. А фанаты «Ливерпуля» спасли ситуацию