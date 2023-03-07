УЕФА вернет деньги за билеты на финал ЛЧ 19 618 болельщикам «Ливерпуля». Организация виновата в беспорядках

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА происшествия болельщики стад де Франс деньги Футбол

УЕФА выплатит компенсацию 19 618 болельщикам «Ливерпуля» по итогам финала Лиги чемпионов.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2022 года, в котором играли «Ливерпуль» и «Реал», перенесли из Санкт-Петербурга в Париж. Начало матча задержалось на 36 минут из-за организационных проблем.

Сначала УЕФА и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинили в случившемся фанатов «Ливерпуля»: «Турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купившими поддельные билеты, которые не сработали на входе». «Ливерпуль» защищал фанатов и указал на проблемы со входом на стадион и нарушения правил безопасности.

УЕФА заказал отчет у независимой экспертной комиссии, исходя из которого стало ясно, что главную ответственность за начавшиеся беспорядки несет именно УЕФА.

Сегодня организация объявила, что выплатит болельщикам «Ливерпуля» компенсацию. Она полагается тем, кто не смог пройти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на стадион. Таким образом, компенсация положена 19 618 болельщикам «Ливерпуля». Для защиты персональных данных болельщиков выплату средств произведет «Ливерпуль» (так как билеты приобретались через клуб), а УЕФА потом компенсирует клубу все затраты.

Право на компенсацию есть также у фанатов «Реала» и у нейтральных болельщиков, у которых возникли проблемы со входом на стадион.

Как пишет Daily Mail, самые дешевые билеты на финал Лиги чемпионов стоили 70 евро, самые дорогие – 690 евро. Таким образом, затраты УЕФА на выплаты компенсаций составят около 3,4 млн евро.

Официально: УЕФА виноват в беспорядках перед финалом ЛЧ в Париже. А фанаты «Ливерпуля» спасли ситуацию

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimonty
Ответ Злобный Конь
РФС вернёт деньги за абонементы болельщикам,которые не стали оформлять FanID. Организация виновата в ущемлении прав людей. А,ну да.
Не сторонних фан айди, но каким образом ущемляются права?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ Sevuska
Достойный жест 👍
А перелет, а проживание, а моральный ущерб?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРТУР АЛИЕВ
Да уж. как в том анекдоте.
"...Вы знаете, а у нас две серебряные ложки пропали. Около них все время крутился ваш сын.
— О, Боже!
— Не волнуйтесь. Ложки потом нашлись.
— Ну, слава Богу!
— Но осадок остался..."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бременер
Только за билеты на футбол?
Вообще конченые. Люди на несколько дней на игру приезжали из других стран, а их не пустили и ещё через х кинули.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адам Алмарз
Ответ Бене Гессерит
Параллельная новость: в комментариях на спортсру появились новые шутки.
Эх если бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gravdaar Iyaad
70-700 евро.. на финал ЛЧ
Я в 2014 через оф сайт Реала заказал билет на ответный матч ЛЧ Реал - Шальке 1/8 ЛЧ на Бернабео
Первые места возле уголового флажка, хрен там что видно было
300 евро вышло
Щас даже на Класико билеты дешевле стоят
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heisenberg
А на спортсе все комментаторы давно объявили английских болельщиков виновными
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vals1702
эту шарашку уефа давно надо прикрыть. Мафиозники-коррупционеры.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kosta77
А как они их всех найдут-то без FanID?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mamoth
Пусть еще за перелет и проживание в отеле вернут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владик Кошкин
Ответ Бене Гессерит
Параллельная новость: в комментариях на спортсру появились новые шутки.
какое я тебе плохо зло сделал (
я про лудогорец 1 раз шутил, а ты - испортил день мне
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Щас болельщики Ненавистного Ливерпуля получат деньги, соберут их и отдадут клубу на покупку Беллингема.
И всем нам в АПЛ кердык...
И мой МЮ будет мечтать о счете 7-0. Ведь он будет казаться уже небольшим разгромом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
Какая-то неправильная независимая экспертная комиссия. Можно было найти кучу разных отмазок, а они взяли и обвинили УЕФА. Болельщики Ливерпуля, хм ... заговор англосаксов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Владик Кошкин
Параллельная новость "УЕФА назначила штраф в 3.4 миллиона евро Динамо Загребу и Лудогорцу за нарушение правил fair play"
Откуда пошёл этот прикол с Лудогорцем и Загребом? Не слышал, чтобы их штрафовали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Nox
УЕФА нарушило правило "Главное во время расследования не выйти на самих себя!" 😁
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбол Жумаскалиев
чиновники деньги вернули... 4рсенал АПЛ возьмет, наполи серию А. действительно исторический год
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rad0
Кто вернёт здоровую психику болельщикам МЮ, которые до приезда на Энфилд находились на порнографическом воздержании?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Достойный жест 👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Мда. Знатно конечно облажались.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
РФС вернёт деньги за абонементы болельщикам,которые не стали оформлять FanID. Организация виновата в ущемлении прав людей.

А,ну да.
+45
-4
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бене Гессерит
Ответ Владик Кошкин
Параллельная новость "УЕФА назначила штраф в 3.4 миллиона евро Динамо Загребу и Лудогорцу за нарушение правил fair play"
Параллельная новость: в комментариях на спортсру появились новые шутки.
+63
-2
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владик Кошкин
Параллельная новость "УЕФА назначила штраф в 3.4 миллиона евро Динамо Загребу и Лудогорцу за нарушение правил fair play"
+42
-21
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий