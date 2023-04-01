0:0 в матче «Спартака» и «Ахмата» – первая нулевая ничья в Мир РПЛ за 64 матча

Впервые с октября матч Мир закончился нулевой ничьей.

« » и « » не выявило сильнейшего в матче 21-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 0:0.

Нулевых ничьих в Мир РПЛ не было с 15 октября – тогда матч между «Химками» и «Факелом» прошел без забитых голов. С тех пор в 63 матчах игроки забивали минимум один мяч.

После сегодняшней игры «Спартак» остался на 3-м месте в турнирной таблице лиги – команда Гильермо Абаскаля набрала 41 очко. «Ахмат» идет 6-м с 33 баллами.