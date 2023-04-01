0:0 в матче «Спартака» и «Ахмата» – первая нулевая ничья в Мир РПЛ за 64 матча

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Футбол

Впервые с октября матч Мир РПЛ закончился нулевой ничьей.

«Спартак» и «Ахмат» не выявило сильнейшего в матче 21-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 0:0.

Нулевых ничьих в Мир РПЛ не было с 15 октября – тогда матч между «Химками» и «Факелом» прошел без забитых голов. С тех пор в 63 матчах игроки забивали минимум один мяч. 

После сегодняшней игры «Спартак» остался на 3-м месте в турнирной таблице лиги – команда Гильермо Абаскаля набрала 41 очко. «Ахмат» идет 6-м с 33 баллами. 

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43 комментария

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Pelerin
Ответ Тайосич
Ну Спартак при Абаскале куда лучше, чем Динамо при ком бы то ни было.
Да и в этом матче скорее не повезло...
0,93 - 0,06 по xG превзошли Ахмат. Просто не реализовали.
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Сергей Спартакович
Ответ WSW
Зачем ?
там себя увидишь
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Илья Николаев
Ну там же был 100% пенальти, почему его не поставили?Свободный хотя бы.Так можно и ногу оторвать.
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Сергей Спартакович
Ответ Виталий
Идём дальше , играли очень прилично , а с реализацией надо что то делать
надо для начала выходить не в меньшинстве.тренер ошибся выпустив на поле ямайского пассажира
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Виталий Желтоусов
Кавазалашвили продолжает праздновать чемпионство Спартака
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Павел Воронов
Бегло прочитал заголовок: Первая унылая ничья в МИР РПЛ
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Jetro-Gibbs
Ответ Григорий Гашников
грустный и безыдейный Спартак достаточно много матчей уже, может форму наберут и в скорости прибавят, это даст некоторое преимущество с командами второй половины таблицы
С закрытыми глазами матч смотрел? Или не смотрел в принципе, а сюда в коменты пукнуть решил от безысходности?
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Анатолий Николаев
Ответ Григорий Гашников
из моментов отмечу удар Хлусевича и удар Бальде. Моя любимая команда не должна побеждать по пенальти. Спартак это страсть к игре, быстрая работа с мячом, красивые комбинации и дальнии удары. Такую мы ждём команду. Целостности пока нет и запаса прочности.
Запас прочности будет тогда когда научимся искать талантливых пацанов из 1ой и 2ой лиг а также растить своих пацанов а не глядеть за кардон они нам не нужны.
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Arti22
Ответ Григорий Гашников
Сухина отлично отработал, спокойно и чётко. Каждую игру по пенальти нет смысла выигрывать, надо забивать с игры.
скажи это Ростову)))
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Зубы Дзюбы
Перепись шутников
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Дмитрий Поляков
Ответ WSW
Размазыватели
Ну тебя точно размазали.
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Рома Карабах
Так, кто там судил? Срочно имя фамилию на народный суд
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WSW
Ответ Hollyday
Спартак набрал чемпионскую скорость, уже не проигрывает, ещё есть интрига в чемпионате.
Ростов вот только
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Тайосич
Ответ валя_стакан
Как же спартак похорошел при Абаскале, ты согласна со мной Зарема Эскортовна?
Ну Спартак при Абаскале куда лучше, чем Динамо при ком бы то ни было.
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WSW
Ответ Дмитрий Поляков
Я не понимаю почему Мартинс никогда не играет с первых минут. А в сегодняшнем и тем более, Шамар, Хлусевич, Пруцев, Денисов - сегодня полное дно, можно сказать если бы были другие игроки в старте, как во втором тайме, то размазали Ахмат. А так у вы некогда с составом((
Размазыватели
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Recreated
Это заслуга кротов!
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Дмитрий Поляков
Я не понимаю почему Мартинс никогда не играет с первых минут.
А в сегодняшнем и тем более, Шамар, Хлусевич, Пруцев, Денисов - сегодня полное дно, можно сказать если бы были другие игроки в старте, как во втором тайме, то размазали Ахмат. А так у вы некогда с составом((
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Тайосич
Ответ Григорий Гашников
Сухина отлично отработал, спокойно и чётко. Каждую игру по пенальти нет смысла выигрывать, надо забивать с игры.
Расскажи это Ростову.
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Hollyday
Спартак набрал чемпионскую скорость, уже не проигрывает, ещё есть интрига в чемпионате.
+5
-3
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Виталий
Идём дальше , играли очень прилично , а с реализацией надо что то делать
+11
-2
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Victor Pavlovuch
Ответ Eugene88
Ты матч смотрел?) моментов было более чем достаточно для гола. Вратарь на кураже и очередные странные судейские решения - вот и итог нулевой.
Да бросьте вы! Если игроки не могут забить , это говорит только о том , что это игрочишки! Вы что не видите, что Спартак сдал, Абаскаль не может из средних игроков постоянно делать супер! Я ж писал, что все игроки Спартака сдулись , они спринтеры , а марафон не для них!
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SMX
Спартак творит историю!
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Ильдар Фарукшин
Спартак понравился, всё опустошен. Классно. Пойду коньяка грамм 200.Бывает не залетает. Ахмат автобус
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Gunter1769
Крамола. Но, если бы вместо всех зимних приобретений взяли бы Дзюбу, толку было бы больше
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Александр Кудрявцев
Ну нет слов, одни слюни и то матершинные
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