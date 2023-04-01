Ташуев о работе Абаскаля: «По стилю похоже на настоящий «Спартак»

после 0:0 со «Спартаком» дал положительную оценку работе .

– Непривычно, что моя команда так много оборонялась, но это случилось в силу разных причин, в том числе силы « », замен. По гамбургскому счету мы сегодня очко приобрели. Довольны игрой в обороне. И недовольны атакующими действиями.

– Вы во втором тайме гнали команду, чтобы атаковала, или просто просили не прижиматься?

– Обычно мои команды играют в инициативу. Доминируют. А сегодня было очень непривычно. Что-то не сложилось. Возможно, отсутствие сказалось.

Мы начали игру правильно, владели инициативой, были моменты, стандарты. Но было несколько невынужденных ошибок. И, учитывая, что есть проблемы в середине, в перерыве вышел Диванович, который не попал в игру... Вот эти моменты и шероховатости сказались. Многие ребята у нас после травм.

– Результатом довольны?

– Очком доволен. Игрой – нет.

– Впечатляет ли работа Абаскаля? Вы, похоже, удивлены тем, как играл «Спартак» сегодня?

– Надо менять терминологию. Впечатляют меня мои дети. Удивляет? Тоже нет. Нормальная работа тренера. Похож на тот «Спартак», который был раньше. Структурно, по стилю очень похоже на настоящий «Спартак». А впечатляюсь я своими ребятами в основном, – сказал главный тренер « ».