Ташуев о работе Абаскаля: «По стилю похоже на настоящий «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Спорт-Экспресс Лечи Садулаев Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Ташуев после 0:0 со «Спартаком» дал положительную оценку работе Гильермо Абаскаля.

– Непривычно, что моя команда так много оборонялась, но это случилось в силу разных причин, в том числе силы «Спартака», замен. По гамбургскому счету мы сегодня очко приобрели. Довольны игрой в обороне. И недовольны атакующими действиями.

– Вы во втором тайме гнали команду, чтобы атаковала, или просто просили не прижиматься?

– Обычно мои команды играют в инициативу. Доминируют. А сегодня было очень непривычно. Что-то не сложилось. Возможно, отсутствие Лечи Садулаева сказалось.

Мы начали игру правильно, владели инициативой, были моменты, стандарты. Но было несколько невынужденных ошибок. И, учитывая, что есть проблемы в середине, в перерыве вышел Диванович, который не попал в игру... Вот эти моменты и шероховатости сказались. Многие ребята у нас после травм.

– Результатом довольны?

– Очком доволен. Игрой – нет.

– Впечатляет ли работа Абаскаля? Вы, похоже, удивлены тем, как играл «Спартак» сегодня?

– Надо менять терминологию. Впечатляют меня мои дети. Удивляет? Тоже нет. Нормальная работа тренера. Похож на тот «Спартак», который был раньше. Структурно, по стилю очень похоже на настоящий «Спартак». А впечатляюсь я своими ребятами в основном, – сказал главный тренер «Ахмата».

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5 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Пусть лучше так играет наш Спартак приятно смотреть. Удовольствие от игры. Чем унылая игра 1 - 0
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Peter Parker
В плане скоростей и движения мяча было довольно симпатично и разнообразно. Не хватало качества принятия решений. Нормальный матч, конечно, победа была бы приятнее, но я не разделяю плача Ярославны после этого матча
+2
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Peter Parker
Ответ Ебздрогыч
Вообще по ситуации с фанайди у Ахмата вышел очень подходящий игрок - Диванович. Мы все теперь будем Дивановичами...
Дожили. Уже Ебздрогычи становятся Дивановичами
+1
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Циник Петербургский
Ответ Ебздрогыч
Вообще по ситуации с фанайди у Ахмата вышел очень подходящий игрок - Диванович. Мы все теперь будем Дивановичами...
+
Ну, Вы за всех-то не говорите! Я вот, например, не Диванович, а "Шезлонгович-Дачный" ))
+1
0
+1
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Ебздрогыч
Вообще по ситуации с фанайди у Ахмата вышел очень подходящий игрок - Диванович. Мы все теперь будем Дивановичами...
+9
0
+9
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