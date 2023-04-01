Абаскаль про 0:0 с «Ахматом»: «Спартаку» не хватает злости. Нужно добавлять в агрессивности, иначе так и будет заканчиваться всегда»

после ничьей с « » отметил у «Спартака» психологические проблемы.

Красно-белые одержали одну победу за 5 последних матчей.

«Все просто: мы должны разозлиться. Нам не хватает злости — вот и все.

Мы можем создавать больше моментов, но мы подали 10 угловых, вратарь соперника признан лучшим в матче. Они приехали играть на ничью, они ее добились.

Нужно добавлять в агрессивности. Иначе так и будет заканчиваться всегда», – сказал главный тренер « ».