Абаскаль про 0:0 с «Ахматом»: «Спартаку» не хватает злости. Нужно добавлять в агрессивности, иначе так и будет заканчиваться всегда»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль после ничьей с «Ахматом» отметил у «Спартака» психологические проблемы.

Красно-белые одержали одну победу за 5 последних матчей.

«Все просто: мы должны разозлиться. Нам не хватает злости — вот и все.

Мы можем создавать больше моментов, но мы подали 10 угловых, вратарь соперника признан лучшим в матче. Они приехали играть на ничью, они ее добились.

Нужно добавлять в агрессивности. Иначе так и будет заканчиваться всегда», – сказал главный тренер «Спартака».

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43 комментария

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Valentin Kompaneytsev
У Спартака закончились ресурсы для усиления игры.
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Зубы Дзюбы
Ответ murzzzzzilka
А усиливать, если что, кем?
Теми же. Зиньковский Мелешин Бальде
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murzzzzzilka
Ответ Зубы Дзюбы
Пусть не 90,но в старте
А усиливать, если что, кем?
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Зубы Дзюбы
Ответ murzzzzzilka
Не задумывались, что Мозес еще не готов на 90 минут? Он, имхо, оставил на скамейке тех, кем можно было усилить игру, а не тех, кто ее ослабит…
Пусть не 90,но в старте
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Зубы Дзюбы
Ответ Хамыч
от Хлусевича то пользы вагон....
Хлусевича кем менять? Рыбусем или Классеным? Шило на мыло
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Кротков Павел
Мне игра очень понравилась
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-=Калян-Малян=-
Ответ Зубы Дзюбы
Промес Соболев Николсон Бальде Мелешин Точно нужно то?
Шамара на выход. Сегодня из-за него первый тайм был правильным
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-=Калян-Малян=-
Ответ beliy133
Шелия вообще "гаденыш" для нас, матч на Кубок с Хабаровском че творил
Там Довбня был
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Хамыч
Ответ Konstantin Zorin
Нужно убрать Шамара и Зобнина. Толку от них ноль.
от Хлусевича то пользы вагон....
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Виталий Макаров
вам бы , товареш, домой пора
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Лжетрофеич
что, спартачи, пора уже тренера менять? Я вам так скажу: это все Федун гадит... хотя, постойте...
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Виталий Макаров
нашел отмаз
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Сергей Илюшенков
А я думаю,что если бы не Зобнин,то Спартак мог бы всё же забить!Этот болвван всё время жаднячел,получая мяч нет чтобы обостоять,он какого-то чёрта шёл в центр на кучу соперников пока тупо его не потеряет,хотя отдай томуже Таварешу который очень часто был один!Да и Соболь сегодня накосячил порядочно,постоянно отыгрывая назад да ещё и в ногу сопернику,один из таких отыгрышей мог оказаться голевым,когда Агаларов практически убежал!
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ARIK2
Абасеаль прав: нет злости- нет концентрации. Отсюда и нет голов
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Karel
Если брать последние три матча - а это много - то Спартак разгромил Зенит 3 -0 и две сложные для Зенита ничьи.

Зенит просто "сало" за год накопил - да вижу я и сам, хватит ему этого сала для чемпионства. В чем тут слава..

Но вот в бою один на один - Спартак морду Зентиту уже бьёт, и - бой за титул неизветсно как закончился.
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Palich86
Ответ Никита Самарин
Вратарь как обычно в матче с Спартаком выдал матч жизни.😞
Это вратарский заговор против спартака
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Зубы Дзюбы
Ответ </c/>
после хороших матчей с Локо, откровенно не везло в остальных, нападающие перестали забивать...очевидно, что нужно обновлять атаку..
Промес Соболев Николсон Бальде Мелешин

Точно нужно то?
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Игорь 60
Вся беда в голове игроков и в их технической работе с мячом. В первом тайме играют на расслабоне, допускают много брака при передачах и ударах по воротам, самоуверенно считая уж Ахмату ( Уралу, Факелу, Оренбургу и т.д) рано или поздно затолкаем, а ао втором когда время подходит к концу уже спешат, и совершают еще больше технических ошибок. Они забывают что не бразильцы и что им требуется постоянная концентрация при совершении люьых технических действий. Пока у игроков будет такое отношение результата не будет.
Изменить ситуацию можно только лишь поставив их зароботок в прямую зависимость от резулттата.
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Зубы Дзюбы
Ответ Никита Самарин
Вратарь как обычно в матче с Спартаком выдал матч жизни.😞
2 хороших момента в матче слишком мало
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Konstantin Zorin
Нужно убрать Шамара и Зобнина. Толку от них ноль.
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Зубы Дзюбы
Ответ bedLaM
Мозес только восстановился, какой старт?
3й матч в заявке, значит готов играть
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Albert58
Ещё бы хорошо, что то с Николсом делать, полная катастрофа.
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jps
Думаю что Абаскаль разберется, но со скамейки усиливаться практически некем...
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Karel
Давно убедился.. Всё европейское в спорте - чистое габно. Рафинированновае, без запаха - но габно.
Все эти круговые календари с накоплением очков за год..

Американцы - социальные инженеры, у них всё лучше.
В спортивных играх - плей-офф играть надо, как там. Ничего зазорного не вижу, это как наука.

И ХЗ , кто еще стал бы сейчас чемпионом в РПЛ - "флагман РПЛ" )) - придумают же обидное слово - .. или любой другой клуб - Ростов, Динамо, ЦСКА

Неинтерсно, кто там осенью себе жир натопил и копил его целый год на весну.

Чемпион должен решаться в последние дни чемпионата, без оглядки, что было до зимней спячки в три месяца.
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Что с рылом?
Пусть Зарема злобой на Зенит поделится. Там её много. и злобы и самой Заремы.
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