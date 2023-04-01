Абаскаль про 0:0 с «Ахматом»: «Спартаку» не хватает злости. Нужно добавлять в агрессивности, иначе так и будет заканчиваться всегда»
Гильермо Абаскаль после ничьей с «Ахматом» отметил у «Спартака» психологические проблемы.
Красно-белые одержали одну победу за 5 последних матчей.
«Все просто: мы должны разозлиться. Нам не хватает злости — вот и все.
Мы можем создавать больше моментов, но мы подали 10 угловых, вратарь соперника признан лучшим в матче. Они приехали играть на ничью, они ее добились.
Нужно добавлять в агрессивности. Иначе так и будет заканчиваться всегда», – сказал главный тренер «Спартака».
Зенит просто "сало" за год накопил - да вижу я и сам, хватит ему этого сала для чемпионства. В чем тут слава..
Но вот в бою один на один - Спартак морду Зентиту уже бьёт, и - бой за титул неизветсно как закончился.
Точно нужно то?
Изменить ситуацию можно только лишь поставив их зароботок в прямую зависимость от резулттата.
Все эти круговые календари с накоплением очков за год..
Американцы - социальные инженеры, у них всё лучше.
В спортивных играх - плей-офф играть надо, как там. Ничего зазорного не вижу, это как наука.
И ХЗ , кто еще стал бы сейчас чемпионом в РПЛ - "флагман РПЛ" )) - придумают же обидное слово - .. или любой другой клуб - Ростов, Динамо, ЦСКА
Неинтерсно, кто там осенью себе жир натопил и копил его целый год на весну.
Чемпион должен решаться в последние дни чемпионата, без оглядки, что было до зимней спячки в три месяца.