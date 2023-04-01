Пеп обыграл Клоппа в 11-й раз, у Юргена 12 побед. Чаще Гвардиола побеждал лишь Моуринью, Почеттино и Дайча

Теги Жозе Моуринью Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Мануэль Пеллегрини Пеп Гвардиола Маурисио Почеттино Эдди Хау Шон Дайч Футбол

Пеп Гвардиола одержал 11-ю победу над Юргеном Клоппом.

Сегодня «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» (4:1) в матче 29-го тура АПЛ.

Теперь у Гвардиолы 11 побед, 5 ничьих и 12 поражений в 28 матчах против команд Клоппа.

Чаще Пеп выигрывал лишь у Шона Дайча (14 из 15), Маурисио Почеттино (13 из 22) и Жозе Моуринью (12 из 25). По 11 побед у Гвардиолы над командами Мануэля Пеллегрини и Эдди Хау.

«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд. Общий счет – 27:2

9 комментариев

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Матвей Бондарев
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Тяжело верить в хорошие трансферы когда продлеваешь контракт с семидесяти летним милнером
Милнер как игрок ротации, который может закрыть в случае проблем и в обороне и в полузащите дыру. Чем он тебя не устраивает? Универсальный солдат.
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Вазген, друг Мхитаряна.
Ответ Матвей Бондарев
Не всё потеряно, если будут хорошие трансферы, птица на эмблеме Ливерпуля превратится в феникса и возродимся. Мне всё равно, минусите, хейтеры и глоры. Я болею всей душой и ни в чём не виню команду.
Тяжело верить в хорошие трансферы когда продлеваешь контракт с семидесяти летним милнером
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Матвей Бондарев
Не всё потеряно, если будут хорошие трансферы, птица на эмблеме Ливерпуля превратится в феникса и возродимся. Мне всё равно, минусите, хейтеры и глоры. Я болею всей душой и ни в чём не виню команду.
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Вазген, друг Мхитаряна.
Сегодня сити издевался над соперником как только мог
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Юрий Кечко
На бокал вина пригласил ?
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Los Galácticos
Самое крутое противостояние в плане футбола, каждый матч между их командами это всегда праздник футбола.
+8
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+7
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Streetbor
Ответ Arrahmano Matcyev
Физрук пока не выиграет ЛЧ с Динамо Тбилиси
зачем Динамо Тбилиси назначать физрука в тренеры 🤷‍♂️
+3
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Ученик Пепа
Великое тренерское противостояние. Пеп vs Клопп.
+7
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+7
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Arrahmano Matcyev
Физрук пока не выиграет ЛЧ с Динамо Тбилиси
+10
-3
+7
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