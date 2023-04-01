Пеп обыграл Клоппа в 11-й раз, у Юргена 12 побед. Чаще Гвардиола побеждал лишь Моуринью, Почеттино и Дайча
Пеп Гвардиола одержал 11-ю победу над Юргеном Клоппом.
Сегодня «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» (4:1) в матче 29-го тура АПЛ.
Теперь у Гвардиолы 11 побед, 5 ничьих и 12 поражений в 28 матчах против команд Клоппа.
Чаще Пеп выигрывал лишь у Шона Дайча (14 из 15), Маурисио Почеттино (13 из 22) и Жозе Моуринью (12 из 25). По 11 побед у Гвардиолы над командами Мануэля Пеллегрини и Эдди Хау.
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