Пеп обыграл Клоппа в 11-й раз, у Юргена 12 побед. Чаще Гвардиола побеждал лишь Моуринью, Почеттино и Дайча

одержал 11-ю победу над .

Сегодня « » разгромил « » (4:1) в матче 29-го тура .

Теперь у Гвардиолы 11 побед, 5 ничьих и 12 поражений в 28 матчах против команд Клоппа.

Чаще Пеп выигрывал лишь у Шона Дайча (14 из 15), Маурисио Почеттино (13 из 22) и Жозе Моуринью (12 из 25). По 11 побед у Гвардиолы над командами Мануэля Пеллегрини и Эдди Хау.

«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд. Общий счет – 27:2