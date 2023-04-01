«Ливерпуль» проиграл 5 из 11 матчей АПЛ в 2023 году. В 2022-м у «красных» было 4 поражения в чемпионате

«Ливерпуль» проиграл 5 из 11 матчей в АПЛ в 2023 году.

Сегодня команда потерпела поражение от « » в 29-м туре (1:4). Это пятое поражение «красных» в рамках АПЛ в этом календарном году – ранее они проиграли матчи против «Брентфорда» (1:3), «Брайтона» (0:3), «Вулверхэмптона» (0:3) и «Борнмута» (0:1). Также в 2023-м мерсисайдцы одержали 4 победы в рамках АПЛ и 2 раза сыграли вничью.

В этом году «Ливерпуль» уже потерпел больше поражений в чемпионате Англии, чем за весь 2022 год – тогда команда Клоппа проиграла 4 раза, 7 раз сыграла вничью и одержала 24 победы.

В данный момент « » занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 27 матчах.