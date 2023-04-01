«Ливерпуль» проиграл 5 из 11 матчей АПЛ в 2023 году. В 2022-м у «красных» было 4 поражения в чемпионате

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» проиграл 5 из 11 матчей в АПЛ в 2023 году. 

Сегодня команда Юргена Клоппа потерпела поражение от «Манчестер Сити» в 29-м туре АПЛ (1:4). Это пятое поражение «красных» в рамках АПЛ в этом календарном году – ранее они проиграли матчи против «Брентфорда» (1:3), «Брайтона» (0:3), «Вулверхэмптона» (0:3) и «Борнмута» (0:1). Также в 2023-м мерсисайдцы одержали 4 победы в рамках АПЛ и 2 раза сыграли вничью. 

В этом году «Ливерпуль» уже потерпел больше поражений в чемпионате Англии, чем за весь 2022 год – тогда команда Клоппа проиграла 4 раза, 7 раз сыграла вничью и одержала 24 победы. 

В данный момент «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 27 матчах. 

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8 комментариев

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уркунде
Может пора пнуть зубоскала
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Крэнг
Физропп уйдет в конце сезона
0
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jordy
Ответ Los Galácticos
Лучше выиграть семь раз по 1:0 чем один раз 7:0 :)
У Ливерпуля другое мнение.
+4
0
+4
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Абдул Абакаев
Ответ sayemlo
Пеп хозяин Ливерпулья
Пеп хозяин всей лиги
+2
-2
0
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Дмитрий Сидоров
Как обидно, что упустили идеальный момент для перестройки, когда команда была на подъеме. Сейчас будет намного сложнее привлекать топ-игроков в расцвете сил.
0
0
0
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sayemlo
Пеп хозяин Ливерпулья
+4
-1
+3
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PIT-BUL
Дубль Гакпо и Нуньеса подчёркивают уверенную победу ... Ах да это другой матч
+7
-2
+5
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Los Galácticos
Лучше выиграть семь раз по 1:0 чем один раз 7:0 :)
+20
-3
+17
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