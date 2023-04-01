У «Ливерпуля» 14 поражений в сезоне, 5 – крупные. В прошлом сезоне было 4 проигрыша, все – с разницей в 1 мяч

« » в этом сезоне проиграл уже на 10 матчей больше, чем в прошлом.

Сегодня команда крупно проиграла «Манчестер Сити» (1:4) в матче 29-го тура .

В этом сезоне «Ливерпуль» проиграл уже 14 матчей, 5 из них – с крупным счетом. Разгромные поражения «Ливерпулю» нанесли «Манчестер Сити» (1:4), «Реал» (2:5), «Вулверхэмптон» (0:3), «Брайтон» (0:3) и «Наполи» (1:4).

За весь прошлый сезон у «Ливерпуля» было всего 4 поражения – от «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов, от «Интера» (0:1) в игре 1/8 финала турнира, от «Лестера» (0:1) и «Вест Хэма» (2:3) в АПЛ.

4 апреля «Ливерпулю» предстоит перенесенная игра 8-го тура АПЛ против «Челси», 9 апреля – матч 30-го тура с «Арсеналом».