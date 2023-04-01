У «Ливерпуля» 14 поражений в сезоне, 5 – крупные. В прошлом сезоне было 4 проигрыша, все – с разницей в 1 мяч

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» в этом сезоне проиграл уже на 10 матчей больше, чем в прошлом.

Сегодня команда Юргена Клоппа крупно проиграла «Манчестер Сити» (1:4) в матче 29-го тура АПЛ.

В этом сезоне «Ливерпуль» проиграл уже 14 матчей, 5 из них – с крупным счетом. Разгромные поражения «Ливерпулю» нанесли «Манчестер Сити» (1:4), «Реал» (2:5), «Вулверхэмптон» (0:3), «Брайтон» (0:3) и «Наполи» (1:4).

За весь прошлый сезон у «Ливерпуля» было всего 4 поражения – от «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов, от «Интера» (0:1) в игре 1/8 финала турнира, от «Лестера» (0:1) и «Вест Хэма» (2:3) в АПЛ.

4 апреля «Ливерпулю» предстоит перенесенная игра 8-го тура АПЛ против «Челси», 9 апреля – матч 30-го тура с «Арсеналом».

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23 комментария

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mansur_axe
Топ клуб без трансферов не топ клуб, всегда можно выиграть отдельно взятый матч, но без трансферов никак.
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GaasJT
Дайте наконец Ван Дейку золотой мяч!!! Лучший защитник АПЛ и бла бла бла)))
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Матвей Бондарев
Ждём лета и верим в лучшее!
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Вадим Слуцкий
Хватит вам шутить. Это уже даже для 1 апреля слишком! Все же знают, что Клопп дважды лучший тренер мира. Уж он-то такого бы не допустил!
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swinostyd
Чё там, лучший защитник мира не вывозит, штоле? Гыгыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Консервативный глор
Ответ rarog
А вот не надо было линзы вставлять Клоппу . Он был гений в очках,а как снял-вся магия и кончилась-вон уже сколько продырявливаний насобирал
Только это не линзы - операция. Линзы всегда можно заменить на очки, портить обратно зрение сложнее)
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Tsamourlidis_mufc
Да уж, Магваер реально мешок и полено, не то что глыба Ван Дейк, который и позицию выберет грамотно, и в отбор вступит
+1
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+1
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llolishe
Ответ Qarasik
Будничное изнасилование портовика, им не привыкать
Ливерпуль 7-0 Манчестер Юнайтед
Ман Сити 6-2Манчестер Юнайтед
+2
-4
-2
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llolishe
Ответ Axs Men
И даже это не помогло выиграть АПЛ 😁
Сити ноль ЛЧ
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Axs Men
И даже это не помогло выиграть АПЛ 😁
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-1
-1
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Qarasik
Будничное изнасилование портовика, им не привыкать
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Артем Д
Не только в Локо немецкие шарлатаны
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jordy
Ответ rarog
А вот не надо было линзы вставлять Клоппу . Он был гений в очках,а как снял-вся магия и кончилась-вон уже сколько продырявливаний насобирал
А я еще думаю, почему Пеп волосы не пересадит, как тот же Конте? Денег то дофига.
А тут оказывается дело в другом. В сохранении магии.
+16
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Maxim Nimes
Арабский проект, раздавил весь клоповник. Ни один клоп не сумел уцелеть
+1
-2
-1
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Ronny92
Зато кубок севенапа взяли
+2
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Иван Новиков
В топ-клубах типа Баварии не смотрят на былые заслуги тренеров.
+5
-1
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Filipp Gorski
Ответ j30
когда этого бомжа клоппа уже уволят
Он там пожизненно будет сидеть
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Los Galácticos
Ответ j30
когда этого бомжа клоппа уже уволят
Клопп получает 17.8 млн. за сезон, неплохо как для бомжа.
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j30
когда этого бомжа клоппа уже уволят
+4
-9
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А.В.Бубнов
А шума и вони-то от этого середняка столько, сколько топ-клубам и не снилось
+16
-7
+9
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andr d
Ответ Sevuska
Лучше семь раз по 1:0 , чем один раз по 7:0 👍
Ещё лучше девять раз по1:0 и пять раз по 7:0😁
+3
-2
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rarog
А вот не надо было линзы вставлять Клоппу .
Он был гений в очках,а как снял-вся магия и кончилась-вон уже сколько продырявливаний насобирал
+59
-2
+57
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Sevuska
Лучше семь раз по 1:0 , чем один раз по 7:0 👍
+29
-5
+24
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