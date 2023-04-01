Юрген Клопп: «Ливерпуль» потратится летом – это я могу сказать точно»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы деньги Футбол

Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» потратится летом.

«Я не буду отвечать на вопрос о трансферах за 100 млн фунтов, потому что мы никогда не говорим о таких вещах.

«Ливерпуль» потратится летом – это я могу сказать точно. Клуб однозначно потратится летом. Но о том, кого мы купим, сколько новичков будет и все такое, мне действительно нечего сказать», – заявил тренер «Ливерпуля».

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Дягель
Ответ Rocky Raccoon
Неужели купят ДВУХ игроков? Или речь о продлении Милнера?
А что не так с милнером , по мне лучше милнер в обороне чем арнольд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Дягель
Ответ Эл Ку
Надо бы центральную полузащиту укрепить и форварда забивного центрального купить
Как вы смотрите игры какие , форварды, какая полузащита , тут защита решето .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Ответ Эл Ку
Надо бы центральную полузащиту укрепить и форварда забивного центрального купить
Так Нуньеза купили.100 млн.
Куда ещё один центрофорвард?
Нужны :
1)Конкурент Тренту,это 100%.
2)Пара полузащитников,Хендерсон стареет,Эллиот для борьбы за АПЛ сыроват.
3)Один ЦЗ,Ван Дейк стареет и сдаёт.
Атака вроде укомплектована,но если Жота и Л.Диас будут так травматичны…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
simplehumble
Ответ Эл Ку
Надо бы центральную полузащиту укрепить и форварда забивного центрального купить
На форварда они думаю тратиться не будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mancity111
Ответ Mega• Battman
ну так-то реал не так много игроков покупает и при этом остается конкуренто способным и выигрывает ЛЧ.
Там тренер уникальный, не забывай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
я бы посмотрел на дуэт нуньес и муани
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
Ответ Андрей Хенто
Так тут без вариантов, если Ливерпуль хочет быть конкурентным им просто необходимо, как минимум несколько приобретений в линию полузащиты + центрального защитника, Конате хорош, но уж слишком часто травмирован.
ну так-то реал не так много игроков покупает и при этом остается конкуренто способным и выигрывает ЛЧ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
одного защитника и двух полузащитников будет в точку, опорника может быть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Тимошков
Ответ Bergamotte
На неустойку Клоппу?
Почему-то первая мысль была такой же
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rocky Raccoon
Неужели купят ДВУХ игроков? Или речь о продлении Милнера?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В.Бубнов
На судей, очевидно же. В этом сезоне порт решил +- поиграть честно, и результат поэтому виден налицо: с 8-10 мест смехотворный середняк почти не вылезает
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Прошлым летом (да и зимой) они тоже "потратились".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vladimir.kostrichko
Пусть Клоппу дадут 300 лямов чистыми-он это заслужил и у клуба есть такие деньги...
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Клубу правда требуется новая кровь. После победы в ЛЧ наблюдался кризис. Вероятно, связанный с потерей мотивации. И АПЛ взяли. Видимо, пришло время перемен
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
То есть Мудрика покупать не будут 😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эл Ку
Надо бы центральную полузащиту укрепить и форварда забивного центрального купить
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Так тут без вариантов, если Ливерпуль хочет быть конкурентным им просто необходимо, как минимум несколько приобретений в линию полузащиты + центрального защитника, Конате хорош, но уж слишком часто травмирован.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bergamotte
На неустойку Клоппу?
+8
-12
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий