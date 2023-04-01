Юрген Клопп: «Ливерпуль» потратится летом – это я могу сказать точно»

заявил, что «Ливерпуль» потратится летом.

«Я не буду отвечать на вопрос о трансферах за 100 млн фунтов, потому что мы никогда не говорим о таких вещах.

«Ливерпуль» потратится летом – это я могу сказать точно. Клуб однозначно потратится летом. Но о том, кого мы купим, сколько новичков будет и все такое, мне действительно нечего сказать», – заявил тренер « ».