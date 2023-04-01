Юрген Клопп: «Ливерпуль» потратится летом – это я могу сказать точно»
Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» потратится летом.
«Я не буду отвечать на вопрос о трансферах за 100 млн фунтов, потому что мы никогда не говорим о таких вещах.
«Ливерпуль» потратится летом – это я могу сказать точно. Клуб однозначно потратится летом. Но о том, кого мы купим, сколько новичков будет и все такое, мне действительно нечего сказать», – заявил тренер «Ливерпуля».
Куда ещё один центрофорвард?
Нужны :
1)Конкурент Тренту,это 100%.
2)Пара полузащитников,Хендерсон стареет,Эллиот для борьбы за АПЛ сыроват.
3)Один ЦЗ,Ван Дейк стареет и сдаёт.
Атака вроде укомплектована,но если Жота и Л.Диас будут так травматичны…