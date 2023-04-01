Йоканович о 0:2: «Динамо» сделало два подарка, и «Сочи» забил. Проблема в нас, надо повысить мотивацию»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Славиша Йоканович Матч ТВ Сочи Ванья Дркушич Футбол

Славиша Йоканович недостатком страсти объяснил поражение «Динамо» от «Сочи» (0:2).

– Конечно, разочарованы игрой и результатом. Нам не хватало скорости.

Не могу сказать, что «Сочи» ставил нас в затруднительную ситуацию. Но стоит отметить, что они были достаточно организованны в обороне. Мы сделали им два подарка, после чего они забили. Перевернуть игру было сложно.

– Могли ли на команду повлиять поражения «Сочи» в предыдущих играх?

– Не могу так сказать. Надо отметить, что ранее «Сочи» обыграл ЦСКА. Нельзя сказать, что «Сочи» себя проявил как‑то хорошо. Проблема в первую очередь в нас. Соперник не приложил сверхусилий. Проблема в нас. У меня было ощущение, что мы недостаточно верили в свой успех.

– В чем ошибка была сегодня?

– Вам проще анализировать со стороны, какая ошибка была. Тот стартовый состав был лучшим, мы играли в большинстве.

Мы все отвечаем за результат. С таким желанием будет сложно, особенно с тем, что нас ждет во вторник. Мы должны максимально повысить свою мотивацию, амбиции.

– Есть проблема во всей весенней игре «Динамо», и дело не только в сегодняшнем матче. В чем проблема для вас? Неудачно прошла предсезонка?

– Совокупность факторов. Конечно, у нас на данный момент много игроков травмировано. Если говорить про предыдущие матчи, то мы не делали каких‑то грубых ошибок с «Зенитом» и «Уралом».

Сегодня ошибки были. Второй гол сегодня – такой же, как мы пропустили против «Ростова». Про Дркушича мы говорили, что это самый опасный игрок – и нужно его опекать.

Не стал бы это связывать с предсезонкой, сейчас уже начало апреля. Разгар сезона, команда должна быть максимально готова. Сегодня не хватило страсти, желания. Мы играли медленно, – заявил главный тренер «Динамо».

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42 комментария

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mahurat
Положим, 0:2 не 1:5. Сочи сегодня слабы.
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Shamarin
Нет болельщиков, нет и игры.
Некому зарядить: "Вперёд у... Вперёд т.." !
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michael6060
Где Колыванов с Кирьяковым?Вы так команду просрете.
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Алексей Эртуг
Борис Бритва обыграл Спартак и Зенит и когда Умяров привоз сделал этого дорого стоит, нытики успокойтесь ЕК нет
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justbored
У физрука одна песня.
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justbored
Ответ Dima Lopatin
Надо повысить мотивацию? Ну ok. Я думал что-то серьезное… Повышаем мотивацию!
Страсть и желание ещё.
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369
Ответ Vitamin_B
не знаю, не знаю. Турнирных амбиций в этом сезоне нет, пусть дорабатывает сизон и вещи собирает. После перерыва очки брали только за счет везения. Надоело, что никак не могут первым номером играть
Да нормально все для первого сезона серба. Учитывая, что пол команды ещё совсем недавно из Динамо убежало.
Единственная претензия к Славише - это пожалуй Фомин капитаном. Саба Сазонов ито побойчее будет)
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michael6060
Ответ Kidus
Сливаша, убирайся из команды. Не позорь наш клуб.
Опять не выгонят.. Им Самары мало было.
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оДвеле
Так себе тренер.
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Кеша
Дешевые отмазки ! Смешно читать от тренера такие комментарии .
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Юрий Царьков
Ответ 369
Главное. чтобы в оставшихся играх на кубок правильный настрой был. А в чемпионате, где чемпион ясен еще до старта, никакой катастрофы нет. Динамо же не на вылет стоит, а второе, третье или седьмое место уже не столь важно. Потом никто и не вспомнит... Все силы на Кубок!
Акрон Динамо выгонит из Кубка!
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kutavlik
Славиша - гуд!!!! Гуд бой...Гуд бай!!!!!
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Юрий Царьков
Ответ Kidus
Сливаша, убирайся из команды. Не позорь наш клуб.
Да! Пусть убирается!
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валя_стакан
А что нас ждет во вторник?? если уж Акрон не обыграть то кого вообще. Вот если спаму проиграете в выхи следующие то сразу на выход с чемоданом и Бувачем. За победу же все простим.
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Vitamin_B
не знаю, не знаю. Турнирных амбиций в этом сезоне нет, пусть дорабатывает сизон и вещи собирает. После перерыва очки брали только за счет везения. Надоело, что никак не могут первым номером играть
+1
0
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369
Главное. чтобы в оставшихся играх на кубок правильный настрой был. А в чемпионате, где чемпион ясен еще до старта, никакой катастрофы нет. Динамо же не на вылет стоит, а второе, третье или седьмое место уже не столь важно. Потом никто и не вспомнит...
Все силы на Кубок!
+1
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Faroe
В отставку!!!…это не тренер!!!
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argentina10
пойду лучше шайбу посмотрю, там хоть ни за кого болеть, переживать не надо..
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Мобильный Игорь ne tonet
Я вижу как за Динамо играют эмоционально не стабильные дети и как промах нашего ШТАТНОГО пенальтиста, на секундочку, просто опустил всю команду в обливион.
На месте славиша я бы попробовал сразу же посадить его на банку тем самым взбодрив команду, т.е. сделать хоть что то!!!
+4
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Viktor Martunov
Ответ App. Bs
Проплюсуйте этот клиент.если думаете что этому клоуну надо уходить и поставьте минус если так не думаете.
Аж два тебе.
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skorpy55
Славиша, не слишком ли много подарков ты раздаёшь? А страсти и желания я уже не вижу давно у команды......
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Дмитрий Тараканов
Ответ Виталий Желтоусов
А толку то?
и руководство тоже
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Дмитрий Тараканов
Ответ Виталий Желтоусов
А толку то?
руководство на выход
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Leonid Lobzhanidze
Ответ STAVRsSC
не в состоянии мотивировать команду, уходи в отставку и не морочь всем голову.
Их не мотивировать и пиарить нужно, а жрать нужно и требовать отдаваться игре
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Dima Lopatin
Надо повысить мотивацию?
Ну ok. Я думал что-то серьезное…

Повышаем мотивацию!
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