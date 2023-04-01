Йоканович о 0:2: «Динамо» сделало два подарка, и «Сочи» забил. Проблема в нас, надо повысить мотивацию»

недостатком страсти объяснил поражение «Динамо» от « » (0:2).

– Конечно, разочарованы игрой и результатом. Нам не хватало скорости.

Не могу сказать, что «Сочи» ставил нас в затруднительную ситуацию. Но стоит отметить, что они были достаточно организованны в обороне. Мы сделали им два подарка, после чего они забили. Перевернуть игру было сложно.

– Могли ли на команду повлиять поражения «Сочи» в предыдущих играх?

– Не могу так сказать. Надо отметить, что ранее «Сочи» обыграл . Нельзя сказать, что « » себя проявил как‑то хорошо. Проблема в первую очередь в нас. Соперник не приложил сверхусилий. Проблема в нас. У меня было ощущение, что мы недостаточно верили в свой успех.

– В чем ошибка была сегодня?

– Вам проще анализировать со стороны, какая ошибка была. Тот стартовый состав был лучшим, мы играли в большинстве.

Мы все отвечаем за результат. С таким желанием будет сложно, особенно с тем, что нас ждет во вторник. Мы должны максимально повысить свою мотивацию, амбиции.

– Есть проблема во всей весенней игре «Динамо», и дело не только в сегодняшнем матче. В чем проблема для вас? Неудачно прошла предсезонка?

– Совокупность факторов. Конечно, у нас на данный момент много игроков травмировано. Если говорить про предыдущие матчи, то мы не делали каких‑то грубых ошибок с « » и « ».

Сегодня ошибки были. Второй гол сегодня – такой же, как мы пропустили против «Ростова». Про Дркушича мы говорили, что это самый опасный игрок – и нужно его опекать.

Не стал бы это связывать с предсезонкой, сейчас уже начало апреля. Разгар сезона, команда должна быть максимально готова. Сегодня не хватило страсти, желания. Мы играли медленно, – заявил главный тренер « ».