У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах

«Динамо» выиграло только один из последних четырех матчей.

Сегодня команда уступила « » в 21-м туре Мир (0:2). Это второе поражение московской команды за последние 4 игры – ранее она проиграла «Краснодару» (1:3).

Также на этом отрезке бело-голубые один раз сыграли вничью (с «Зенитом» – 1:1) и одержали одну победу – над «Уралом» (1:0).

В данный момент « » занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.