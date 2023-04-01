У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах
«Динамо» выиграло только один из последних четырех матчей.
Сегодня команда Славиши Йокановича уступила «Сочи» в 21-м туре Мир РПЛ (0:2). Это второе поражение московской команды за последние 4 игры – ранее она проиграла «Краснодару» (1:3).
Также на этом отрезке бело-голубые один раз сыграли вничью (с «Зенитом» – 1:1) и одержали одну победу – над «Уралом» (1:0).
В данный момент «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков.
Ну скучно бы было.подумаешь ко второму месту бы приблизились,а так столько эмоций выше крыши можно смело в запой до вторника!
Почему он всё время прячется, и не может ответить , зачем он набрал в ЦЗ детский сад , которые постоянно устраивают игры открытых дверей.
У него сегодня профессиональный праздник,но всё же.
Давно надо было искать вратаря.
-У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах