У «Динамо» 1 победа в 4 последних матчах

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Сочи Футбол

«Динамо» выиграло только один из последних четырех матчей.

Сегодня команда Славиши Йокановича уступила «Сочи» в 21-м туре Мир РПЛ (0:2). Это второе поражение московской команды за последние 4 игры – ранее она проиграла «Краснодару» (1:3). 

Также на этом отрезке бело-голубые один раз сыграли вничью (с «Зенитом» – 1:1) и одержали одну победу – над «Уралом» (1:0). 

В данный момент «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 35 очков. 

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22 комментария

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Убегай и Забивай!
Ответ besaxara
Лещук уже вышел на уровень Шунина, два удара в створ - два гола. Давно надо было искать вратаря.
Адамов самый перспектив!!!!
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олегбонд
Хочется сказать большое " спасибо " функционерам и игрокам Динамо за " прекрасное 100 - летие клуба !!!
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Убегай и Забивай!
Окончательно скатились в печальное г....о!!!!!
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argentina10
команда совсем не под тактику Йокановича, парням и самим не нравится его стиль, вообще без какого либо желания по полю ходят..
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Ярик01
Игры нет. Тем не менее 4ое место пока, что для Динамо высокое место.
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Роман Федоров
Ответ Dmitry Gaidar
А кого он тебе привезти должен был если всё прикрыли?!
Мне не нужны такие ЦЗ, это такие как ты после проигранных игр плачетесь, что игры нет. Ты задавай свои вопросы, тому кто за них отвечает .
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олегбонд
Впечатление ужасное ! Можно все понять , неудобный соперник , может травмы у основных игроков , ещё что - то придумать , но самое главное не отнять - Динамо деградирует , и это главное !!!!
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Dmitry Gaidar
Ответ Роман Федоров
Зачем держат в Динамо, этого клоуна Бувача ? Полностью провалил трансферную политику в Динамо. Не команда а сброд какой то. Почему он всё время прячется, и не может ответить , зачем он набрал в ЦЗ детский сад , которые постоянно устраивают игры открытых дверей.
А кого он тебе привезти должен был если всё прикрыли?!
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Dmitry Gaidar
А с другой стороны ну выиграло бы Динамо 1:0
Ну скучно бы было.подумаешь ко второму месту бы приблизились,а так столько эмоций выше крыши можно смело в запой до вторника!
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argentina10
Ответ Александр Комиссаров
Кто там говорил что физрук нормальный?такую позорную игру смотреть,это нормально?кто говорил это берити друг друга за руки и идите стилем вальса,гулять,в большинстве с 25 минуты не смогли ни одной нормальной атаки сделать,позор этому физруку
сейчас ни один горлопан за Йокановича не вылазит, а сколько много я амна читал за критику на него..
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Роман Федоров
Зачем держат в Динамо, этого клоуна Бувача ? Полностью провалил трансферную политику в Динамо. Не команда а сброд какой то.
Почему он всё время прячется, и не может ответить , зачем он набрал в ЦЗ детский сад , которые постоянно устраивают игры открытых дверей.
+1
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Злобный Конь
Скажите пожалуйста : откуда взяли клоуна Йокановича?
У него сегодня профессиональный праздник,но всё же.
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verhowen
Какие трансферы в Динамо, такая и игра команды.
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verhowen
Бувача гнать из Динамо, за таких центральных защитников.
+3
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besaxara
Лещук уже вышел на уровень Шунина, два удара в створ - два гола.
Давно надо было искать вратаря.
+6
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Dr.Gebbelsss
с такой игрой как сегодня, следующий пост будет
-У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах
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Поклонник Бышовца
ну по сути две победы)
+1
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besaxara
Вспомнился Владимир Семёнович: «Я не люблю насилье и бессилье...»
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Александр Комиссаров
Кто там говорил что физрук нормальный?такую позорную игру смотреть,это нормально?кто говорил это берити друг друга за руки и идите стилем вальса,гулять,в большинстве с 25 минуты не смогли ни одной нормальной атаки сделать,позор этому физруку
+10
0
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Николай Корягин
Кажется, что Динамо это как Тоттенхэм. Вроде состав есть, а играют совсем безвольно. И не важно какой тренер, все равно результат один и тот же.
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Hong Kil
Как там папа Димы Маликова, гимнДно дописал?
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T622222
Так и Мостовой бы смог )
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