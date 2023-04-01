«Сочи» Бердыева обыграл «Динамо» и ЦСКА по 2:0 и уступил «Оренбургу» и «Факелу» с общим счетом 0:7

Теги ЦСКА Курбан Бердыев премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Оренбург Сочи Футбол

«Сочи» выиграл второй матч под руководством Курбана Бердыева.

Сегодня южане, с 25-й минуты игравшие в меньшинстве, победили «Динамо» со счетом 2:0 благодаря голам Ваньи Дркушича и Артема Макарчука.

Это вторая победа «Сочи» при Бердыеве – ранее с таким же счетом был обыгран ЦСКА.

Между матчами с «Динамо» и ЦСКА у южан было два разгромных поражения – от «Факела» (0:3) и «Оренбурга» (0:4).

В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 9 апреля.

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26 комментариев

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skorpy55
Ответ РУБИК
Валер привет Дружище !!! В личке я тебе всё это изложил неделю назад . Одного не пойму , как Бекиич всё это делает с таким отстойным составом .....
Вот так вот и делает....
он тренер с Большой буквы, не то что наш Славиша.....
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Michael Boldyrev
Реинкарнация Робина Гуда: грабит столичных и раздает провинциалам.
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РУБИК
Ответ skorpy55
Тёзка Привет!!! С хорошей победой тебя!!! Бердыев знает как обыгрывать Динамо!!!
Валер привет Дружище !!! В личке я тебе всё это изложил неделю назад . Одного не пойму , как Бекиич всё это делает с таким отстойным составом .....
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Shuller18
А говорили, что Курбан изменился
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skorpy55
Ответ РУБИК
Бердыев во всей красе - вытащить абсолютно безнадёжный матч его тема. Браво Курбан Бекиевич !!!................
Тёзка Привет!!! С хорошей победой тебя!!! Бердыев знает как обыгрывать Динамо!!!
+3
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Забил ли Заболотный?
Ответ ОЛЛС1911
Потому что играют в автобус, и забивают играющим в футбол командам с шальных контратак. А против таких же защищающихся автобусом команд у Сочи ничего не получается.
Это Оренбург то защищающийся автобус?? Чел ты футбол чем смотришь?
+3
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Несусветный Папаша
Ответ Direct free kick
Есть только одно Динамо - загребское
А Минск это для тебя шутка какая то?
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РУБИК
Бердыев во всей красе - вытащить абсолютно безнадёжный матч его тема. Браво Курбан Бекиевич !!!................
+11
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Несусветный Папаша
Вот вроде просто статистика, вроде всё законно...но словосочетание Курбан Бердыев в новости делает её подозрительной
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Максим Писарев
Когда же уже выгонят этого тренера??
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Виталий Желтоусов
Следовательно следующие две игры не выиграет)))))
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Владимир Самсонов
Ответ Artem Piatkov
Киевское и Загребское (и может быть ещё Дрезденское) А так да
Так-то Сочи - это Динамо СПБ
+1
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Hong Kil
Не любит Курбан московских, не любит.
+7
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ОЛЛС1911
Потому что играют в автобус, и забивают играющим в футбол командам с шальных контратак. А против таких же защищающихся автобусом команд у Сочи ничего не получается.
+2
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Artem Piatkov
Ответ Direct free kick
Есть только одно Динамо - загребское
Киевское и Загребское (и может быть ещё Дрезденское)

А так да
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Leonid Lobzhanidze
Позорище и полная безответственность
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Тайосич
Забирают очки у богатых и отдают бедным. Классика.
+26
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Банамо Москва - позор европейского футбола
Есть только одно Динамо - загребское
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Жан Поль Бельманда
след игра с КС - поражение или минимум ничья!!!???
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Титал Телоян
Хозяин Москвы
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Artem Piatkov
Банамо Москва - позор европейского футбола
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T622222
Минус 3 типа?
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T622222
Зачем мне солнце Монако?
Для чего, скажи, мне луна в Сен-Тропе?
Когда твой взгляд светит ярко,
В этом смысла – 0 🤣🤣🤣🤣🤣
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Андрей Хенто
Гроза авторитетов)
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Рустам Ахалавов
робингуды
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