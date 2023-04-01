«Сочи» Бердыева обыграл «Динамо» и ЦСКА по 2:0 и уступил «Оренбургу» и «Факелу» с общим счетом 0:7
«Сочи» выиграл второй матч под руководством Курбана Бердыева.
Сегодня южане, с 25-й минуты игравшие в меньшинстве, победили «Динамо» со счетом 2:0 благодаря голам Ваньи Дркушича и Артема Макарчука.
Это вторая победа «Сочи» при Бердыеве – ранее с таким же счетом был обыгран ЦСКА.
Между матчами с «Динамо» и ЦСКА у южан было два разгромных поражения – от «Факела» (0:3) и «Оренбурга» (0:4).
В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 9 апреля.
он тренер с Большой буквы, не то что наш Славиша.....
А так да
Для чего, скажи, мне луна в Сен-Тропе?
Когда твой взгляд светит ярко,
В этом смысла – 0 🤣🤣🤣🤣🤣