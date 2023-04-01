«Сочи» Бердыева обыграл «Динамо» и ЦСКА по 2:0 и уступил «Оренбургу» и «Факелу» с общим счетом 0:7

«Сочи» выиграл второй матч под руководством .

Сегодня южане, с 25-й минуты игравшие в меньшинстве, победили «Динамо» со счетом 2:0 благодаря голам Ваньи Дркушича и Артема Макарчука.

Это вторая победа «Сочи» при Бердыеве – ранее с таким же счетом был обыгран ЦСКА.

Между матчами с « » и у южан было два разгромных поражения – от « » (0:3) и « » (0:4).

В следующем туре «Сочи» дома сыграет с «Крыльями Советов». Матч состоится 9 апреля.