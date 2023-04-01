Гендиректор «Динамо» о 0:2 от «Сочи» в большинстве: «Задайте вопросы тренеру, пожалуйста. Очень разочарованы»

Гендиректор « » Павел Пивоваров высказался о матче 21-го тура Мир с « » (0:2).

Сегодня московский клуб проиграл «Сочи», хотя с 25-й минуты играл в большинстве. Даниил Фомин не реализовал пенальти.

– Мы очень разочарованы. Не хотелось бы говорить большего, задайте вопросы главному тренеру, пожалуйста.

– Могут ли быть оргвыводы после этого поражения и по весенней части в целом?

– Думаю, что все решения будем принимать по итогам сезона.

– То есть как минимум до конца сезона Йоканович точно будет работать?

– У нас долгосрочный подход, поэтому мы будем делать выводы по итогам сезона.

– Вы сказали задать вопросы . По этой фразе мы сочли, что у вас вопросы именно к главному тренеру, а не к футболистам.

– В данной игре футболисты могли выступить лучше и проявить больше желания, – сказал Пивоваров.