Гендиректор «Динамо» о 0:2 от «Сочи» в большинстве: «Задайте вопросы тренеру, пожалуйста. Очень разочарованы»
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о матче 21-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (0:2).
Сегодня московский клуб проиграл «Сочи», хотя с 25-й минуты играл в большинстве. Даниил Фомин не реализовал пенальти.
– Мы очень разочарованы. Не хотелось бы говорить большего, задайте вопросы главному тренеру, пожалуйста.
– Могут ли быть оргвыводы после этого поражения и по весенней части в целом?
– Думаю, что все решения будем принимать по итогам сезона.
– То есть как минимум до конца сезона Йоканович точно будет работать?
– У нас долгосрочный подход, поэтому мы будем делать выводы по итогам сезона.
– Вы сказали задать вопросы Йокановичу. По этой фразе мы сочли, что у вас вопросы именно к главному тренеру, а не к футболистам.
– В данной игре футболисты могли выступить лучше и проявить больше желания, – сказал Пивоваров.
По этому сезону 22/23 не в первый раз так проигрываем
Проблема, что никто не прогрессирует из команды.
Да, стали играть Сазонов и Гладышев, но «прогрессом» это язык не повернётся назвать.
Грулёв опять в 🪵 превратился,
Лесовой после крестов так и не оклемался,
Макаров в бегунка превратился,
Захарян мыслями где-то далеко уже.
А это уже напрямую вопросы к тренеру.
Я многие его вью читаю - много мыслей правильных, но конкретики не хватает, что и как делать-то надо.
Боюсь такие проблемы испытываю не только я один
а вот если Славиша кубок возьмет, вот опять перемалывать его кандидатуру заново начнут)))