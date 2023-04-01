Гендиректор «Динамо» о 0:2 от «Сочи» в большинстве: «Задайте вопросы тренеру, пожалуйста. Очень разочарованы»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Сочи Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о матче 21-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (0:2).

Сегодня московский клуб проиграл «Сочи», хотя с 25-й минуты играл в большинстве. Даниил Фомин не реализовал пенальти.

– Мы очень разочарованы. Не хотелось бы говорить большего, задайте вопросы главному тренеру, пожалуйста.

– Могут ли быть оргвыводы после этого поражения и по весенней части в целом?

– Думаю, что все решения будем принимать по итогам сезона.

– То есть как минимум до конца сезона Йоканович точно будет работать?

– У нас долгосрочный подход, поэтому мы будем делать выводы по итогам сезона.

– Вы сказали задать вопросы Йокановичу. По этой фразе мы сочли, что у вас вопросы именно к главному тренеру, а не к футболистам.

– В данной игре футболисты могли выступить лучше и проявить больше желания, – сказал Пивоваров.

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39 комментариев

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Дамби- Жалсан Цыремпилов
Ответ argentina10
ну до этой игры у руководства было полное доверие к тренеру, хорошо, что и они уже начали что то замечать не ладное в команде....давайте уже указания Бувачу искать нового тренера..
Пока не позно, надо менять физрука. Не будет игры. Состав подобрался за исключеним не которых пижонов, ночных ходоков.
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Shamarin
Ответ argentina10
ну до этой игры у руководства было полное доверие к тренеру, хорошо, что и они уже начали что то замечать не ладное в команде....давайте уже указания Бувачу искать нового тренера..
Андрюха Кобелев уже давно без дела сидит. Живая легенда клуба, большой опыт. Он в отличие от этих наёмников душу в дело вкладывает.
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Александр
Ответ argentina10
нормальный у нас состав, в защите и в калитке тоже все нормально, тренера толкового вот только не хватает..
Ну чтож в защите нормального? Проходной двор. Этот Саба больше за свою косичку переживает чем о своих воротах . Фомин с каждым матчем всё медленее и медленее. Чтоб мяч прмнять и отдать точно ему нужно как минимум 3 или 4 касания.
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skorpy55
Ответ argentina10
согласен, на такое рассчитывать уж слишком банально....ну я так, про вариант)))
Ну вариантов Володь почти не осталось, и у Славиши смелости подать в отставку нет. Так что будем его смотреть до конца сезона. а там может что и изменится....
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argentina10
Ответ skorpy55
Кубок? Может и возьмём, но только не Славиша, нам подарят его на столетие как Спартаку прошлый год.....
согласен, на такое рассчитывать уж слишком банально....ну я так, про вариант)))
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argentina10
Ответ Viktor Martunov
Не ну праздники всегда отмечаю.
ну команда сегодня его попортила все равно..
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sogggg001@gmail.com
Новый тренера не хватает,игра очень слабый,в меншеньстве два года пропускать это ужас просто
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Dima Lopatin
Ответ Павел Сидельников
Все дело в психологии. Нет у нас в голове возможности затащить при 0:2 и закончить 3:2 а во всех топ клубах есть( да и не только в топ клубах). Это менталитет который закладывается с первых классов футбольной школы.
Это психология, в данном случае общекомандная. И закладывается она в том числе тренерским штабом:)
По этому сезону 22/23 не в первый раз так проигрываем
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skorpy55
Ответ Viktor Martunov
Опять Степашин чего-то напутал.
Степашин это наша беда.....
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skorpy55
Ответ argentina10
у всех ляпы случаются, вот с Йокановичем не угадали, надо двигаться дальше.. а вот если Славиша кубок возьмет, вот опять перемалывать его кандидатуру заново начнут)))
Кубок? Может и возьмём, но только не Славиша, нам подарят его на столетие как Спартаку прошлый год.....
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Мухаммад Мухаммадов
Почему мы должны что то говорить тренеру он играет с теми что есть.Пока руководство бабки делает состав никаких усилений.Руководство лишь бы деньги сделать а на болельщиков наплевать.
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Viktor Martunov
Ответ argentina10
короче, Виктор напрасно катался на стадик, даже праздник нормально не дали отметить..
Не ну праздники всегда отмечаю.
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Viktor Martunov
Ответ Саша Белый
Так если моменты были и игроки их транжирили, то в чем тренер виноват?)
Вообще-то написал как Пивоваров сказал все вопросы тренеру. У меня к ним уже давно вопросов нет, при наличии неплохих игроков ничего не складывается не один десяток лет.
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Dima Lopatin
Ответ Ярик01
Пусть говорит наш тренеришка, версия Пивоварова. А руководство всё правильно делало, трансферы, например? Что на воротах вообще стоит, в защите?
Нормальный состав для третьего места.
Проблема, что никто не прогрессирует из команды.
Да, стали играть Сазонов и Гладышев, но «прогрессом» это язык не повернётся назвать.
Грулёв опять в 🪵 превратился,
Лесовой после крестов так и не оклемался,
Макаров в бегунка превратился,
Захарян мыслями где-то далеко уже.

А это уже напрямую вопросы к тренеру.

Я многие его вью читаю - много мыслей правильных, но конкретики не хватает, что и как делать-то надо.
Боюсь такие проблемы испытываю не только я один
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Viktor Martunov
Ответ skorpy55
Виктор, а они там все наверху чистенькие что ли, и не имеют типа отношения к происходящему?
Опять Степашин чего-то напутал.
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Павел Сидельников
Все дело в психологии. Нет у нас в голове возможности затащить при 0:2 и закончить 3:2 а во всех топ клубах есть( да и не только в топ клубах). Это менталитет который закладывается с первых классов футбольной школы.
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argentina10
Ответ besaxara
При втором голе ко всем трём нашим защитникам очень подходит фраза «тупой, ещё тупее».
ты считаешь в Барселоне или в Баварии такого не бывает??? а у нас там, для центра защиты, вообще парни молодые - мальчишки, им еще учиться и учиться науке футбольной....главное, что бы не с этим тренером..
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argentina10
Ответ skorpy55
Виктор, а они там все наверху чистенькие что ли, и не имеют типа отношения к происходящему?
у всех ляпы случаются, вот с Йокановичем не угадали, надо двигаться дальше..
а вот если Славиша кубок возьмет, вот опять перемалывать его кандидатуру заново начнут)))
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Dima Lopatin
Славише уходить надо, конечно. Третьего места уже не будет, да и в финал Кубка я верю с трудом. Но уйдёт он летом бесплатно, не выполнив задачи первого года по контракту(третье место и финал Кубка), а апрель и май придётся вот это смотреть
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argentina10
Ответ Саша Белый
Так если моменты были и игроки их транжирили, то в чем тренер виноват?)
всегда, во всем тренер виноват - закон спорта..
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skorpy55
Разочарованный ты наш, тренеру видите ли вопросы, а ты что, никакого отношения не имеешь к команде что ли?
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besaxara
Ответ argentina10
нормальный у нас состав, в защите и в калитке тоже все нормально, тренера толкового вот только не хватает..
При втором голе ко всем трём нашим защитникам очень подходит фраза «тупой, ещё тупее».
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Мукунку хороший
Классический слив))
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Dinamik1
А может со всего руководства надо спрашивать.Всех пазогнать и Степашина не забудьте.Позорище.
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Шухрат Казыев
Хороший результат.
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