«Локо» предложит Дзюбе новый долгосрочный контракт. У него 6 голов в 4 играх РПЛ
«Локомотив» уже сейчас готов продлить контракт с Артемом Дзюбой.
По данным «Спорт-Экспресса», руководство «Локомотива» в ближайшее время предложит форварду новый долгосрочный контракт.
Дзюба присоединился к команде зимой на правах свободного агента. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до конца сезона.
После перехода в «Локомотив» нападающий забил 6 голов в 4 матчах Мир РПЛ. В двух играх Фонбет Кубка России ему не удалось отличиться.
Полную статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.
Хотя смотря на какой срок и сумму подписывать
Даже не хочется злорадствовать над бедным спортсом, но, может, если вы не разбираетесь даже в профильном своём деле, не стоит и накидывать на непрофильные темы всякие?!
Дзюба рвёт сейчас на мотивации , что он всегда делал в карьере
Неизвестно как будет дальше
И игроков такого возраста обычно продевают на 1+1 и потом на год если все идёт хорошо ..мда