« » уже сейчас готов продлить контракт с .

По данным « », руководство «Локомотива» в ближайшее время предложит форварду новый долгосрочный контракт.

Дзюба присоединился к команде зимой на правах свободного агента. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до конца сезона.

После перехода в «Локомотив» нападающий забил 6 голов в 4 матчах Мир . В двух играх Фонбет Кубка России ему не удалось отличиться.

Полную статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.