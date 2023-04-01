«Локо» предложит Дзюбе новый долгосрочный контракт. У него 6 голов в 4 играх РПЛ

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» уже сейчас готов продлить контракт с Артемом Дзюбой.

По данным «Спорт-Экспресса», руководство «Локомотива» в ближайшее время предложит форварду новый долгосрочный контракт.

Дзюба присоединился к команде зимой на правах свободного агента. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до конца сезона.

После перехода в «Локомотив» нападающий забил 6 голов в 4 матчах Мир РПЛ. В двух играх Фонбет Кубка России ему не удалось отличиться.

Полную статистику 34-летнего футболиста можно найти здесь.

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40 комментариев

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Ковид 07.10.52
Начались агентские игры....
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Al561
Ответ Shuller18
Дзюба со своей манерой игры и интеллектом может в РПЛ лет до 40 полезным быть, особенно в нынешней.
Это если настроение будет
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Timur_A
Ответ Мистер Уайт
Дзюба так пыхтит, потому что не теряет надежд забить 31-ый мяч за сборную и побить рекорд Кержакова. Но Валера этого не допустит.
А смысл? Если Россия перейдёт в Азию, то форварды следующих поколений будут забивать, если не как Али Даеи (109 голов за Иран), то хотя бы как Азмун (41 гол за Иран)
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Shuller18
Ответ Al561
Опрометчиво, можно еще посмотреть 4-5 матчей. Хотя смотря на какой срок и сумму подписывать
Дзюба со своей манерой игры и интеллектом может в РПЛ лет до 40 полезным быть, особенно в нынешней.
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Злодей Спб
Локомотив строго следует вектору на поиск и развитие молодых талантов :)
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Al561
Опрометчиво, можно еще посмотреть 4-5 матчей.
Хотя смотря на какой срок и сумму подписывать
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Александр Тихонов
Дзюба хорош, но долгосрочный контракт в его возрасте и с его репутацией...1+1 отличный вариант был бы. Все-таки сейчас он играет на кураже и дикой мотивации, не в первый раз в карьере. А что будет когда заключит хороший контракт вопрос открытый.
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melowchi
Ответ Альтависта
Если продолжит также забивать (а нынешний уровень РПЛ к этому располагает), то я обеими руками за. Уж лучше пусть будет забивной лицемерный ЧСВ-шник, чем более приятный в человеческом плане, но абсолютно никакущий по футбольному Раконьяц.
Проброс "обеими руками за" засчитан
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Ummash
Впереть Артем докажи что ты еще в игре
+2
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mishakmv96
Дзюба сейчас в огне, его можно и нужно продлить по схеме 1+1 - не больше. На перспективу нужен добротный форвард, а Дзю сможет использоваться в будущем как джокер.
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Слава Трунов
Ответ Дмитрий Махаев
В следующем туре увидим) Думается он рвать будет в следующем матче.
Хотелось бы
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KKA
Ответ Николай Овечкин
Павлюченко ?
👍👍👍
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Дмитрий Махаев
Ответ Слава Трунов
А Зениту он будет забивать
В следующем туре увидим) Думается он рвать будет в следующем матче.
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Слава Трунов
А Зениту он будет забивать
+3
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+3
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Diman Stekolshikov
Ответ Гоша Петров
Ди Натале,Куальяррела,Синьори,Ибрагимович,Бальбо,Убнер феерили в 35,36,37,38,39 в серии А,в Италии слабая лига?Потому что ты говоришь что если возрастной игрок забивает голы то это слабая лига.Ты футбол когда начал смотреть?А Дзола и Виалли забивающие за Челси?А Адурис забивающий в ла лиге в 38 лет???
Не совсем понимаю при чем тут серия А, то что уровень РПЛ упал это факт
+2
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Помню, после интервью авторы спортса на полном серьезе заявляли, что Дзюбу в Пари НН не взяли из-за того, что он там не нужен/старый/дорогой/большой ребёнок/это выдумка Дзю.
Даже не хочется злорадствовать над бедным спортсом, но, может, если вы не разбираетесь даже в профильном своём деле, не стоит и накидывать на непрофильные темы всякие?!
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Фут.Боль
Думаю, договорятся.
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gelkin
Ответ Николай Овечкин
Павлюченко ?
ну типа
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Гоша Петров
Ответ Diman Stekolshikov
И правильно, при нынешнем уровне чемпа даже старый Дзюба тащит, хотя большую часть времени просто стоит в штрафной, но этого хватает для голов
Ди Натале,Куальяррела,Синьори,Ибрагимович,Бальбо,Убнер феерили в 35,36,37,38,39 в серии А,в Италии слабая лига?Потому что ты говоришь что если возрастной игрок забивает голы то это слабая лига.Ты футбол когда начал смотреть?А Дзола и Виалли забивающие за Челси?А Адурис забивающий в ла лиге в 38 лет???
+4
-2
+2
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Sevuska
Лёгким движением пятки 👍
+3
0
+3
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cektor
Дзюба монстр в рпл))
+3
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+3
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инок
Дзюба еще на сезон точно сгодится Локо! Риск оправдался
+4
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+4
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Юрий Кечко
Ответ Николай Овечкин
Павлюченко ?
Абрамович
+3
-1
+2
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Юрий Кечко
При всем уважении какой долгосрочный?))
Дзюба рвёт сейчас на мотивации , что он всегда делал в карьере
Неизвестно как будет дальше
И игроков такого возраста обычно продевают на 1+1 и потом на год если все идёт хорошо ..мда
+19
-2
+17
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Diman Stekolshikov
И правильно, при нынешнем уровне чемпа даже старый Дзюба тащит, хотя большую часть времени просто стоит в штрафной, но этого хватает для голов
+6
-3
+3
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