Канчельскис о выборе Дзюбы игроком месяца в РПЛ: «Уровень нашего чемпионата – приехал, не тренировался и может быть лучшим»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги Андрей Канчельскис Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Канчельскис высказался о том, что Артем Дзюба стал лучшим игроком марта в Мир РПЛ

«То, что Дзюба не тренировался и может приезжать и быть лучшим – это уровень нашего чемпионата. Возможно, надо задуматься, что дальше будем делать», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Напомним, в марте 34-летний форвард «Локомотива» сделал хет-трик в ворота «Ростова» (3:1), а также отметился голом и ассистом в матче с «Краснодаром» (3:2). Его подробную статистику можно найти здесь.

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9 комментариев

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Максим Пантелеев
Если фартит словить мяч в метре от ворот - и футболитом быть не обязательно. Нашли лучшего блин.
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Максим Пантелеев
* лучший версии Матчтв. Кому и кобыла невеста.
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Sarkel88
Дзюба привык во всех командах бороться за основу, а сейчас все привыкли что им место и так обязаны предоставить
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костянчик1918
Ответ LifeSpartak
Всё это опять обеление такого недочеловека сми специально, ибо его все ненавидят так же как и газпропроект!
За всех не говори .
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KOTOV71
Ответ LifeSpartak
Всё это опять обеление такого недочеловека сми специально, ибо его все ненавидят так же как и газпропроект!
Про ваш клуб тоже много пишут.
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-1
-1
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Фут.Боль
«Что, тренировки? Пусть тренируются те, кто играть не умеет».
+2
-1
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tolstiy
с чего вдруг он не тренировался?
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LifeSpartak
Всё это опять обеление такого недочеловека сми специально, ибо его все ненавидят так же как и газпропроект!
+1
-4
-3
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Hong Kil
Уровень Дзюбы: приехал, не тренировался, стал лучшим в чемпионате.
+7
-4
+3
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