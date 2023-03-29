Канчельскис о выборе Дзюбы игроком месяца в РПЛ: «Уровень нашего чемпионата – приехал, не тренировался и может быть лучшим»

высказался о том, что стал лучшим игроком марта в Мир

«То, что Дзюба не тренировался и может приезжать и быть лучшим – это уровень нашего чемпионата. Возможно, надо задуматься, что дальше будем делать», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Напомним, в марте 34-летний форвард « » сделал хет-трик в ворота «Ростова» (3:1), а также отметился голом и ассистом в матче с «Краснодаром» (3:2). Его подробную статистику можно найти здесь.