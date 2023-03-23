Быстров о Дзюбе в «Локо»: «На месте тренера я бы искал ему замену. Пока Артем держит себя в тонусе, но организм не вечный – возраст есть возраст»

Теги Локомотив Владимир Быстров Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров считает, что «Локомотиву» нужно искать замену Артему Дзюбе.

34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в феврале на правах свободного агента. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

– Ты бы попытался оставить Дзюбу?

– На полгода максимум. А куда еще он пойдет? На год можно, но с условием, что без конфликтов, если остаешься на скамейке запасных.

Но я бы на месте тренера искал другого нападающего, более быстрого, который может прессинговать. Дзюба хорош в роли наконечника, но если бы я был тренером, который хотел бы играть в интенсивный футбол с прессингом, Дзюбу пришлось бы сажать на лавку.

Решение за Галактионовым. Он же, взяв Дзюбу, сразу ему доверился, сразу поддержал, сразу его в состав поставил. Тот ему отплатил тем же.

При нынешней тактике Дзюба «Локомотиву» подходит. Был бы Игнатьев, не забили бы эти четыре гола, и все говорили бы, что вот тренером чудака какого-то назначили.

Пока Дзюба держит себя в тонусе, но организм не вечный. Возраст есть возраст, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

В трех матчах Мир РПЛ на счету Дзюбы 4 гола и 1 голевая передача. Его подробная статистика доступна здесь.

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15 комментариев

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Тренерские конспекты Бормана
И почаще проверяй свои карманы, Миша - добавил Быстров
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Dinamik1
Дзюба скрысячничил в свое время у Володьки деньги и.Володька еще по человечески про дрочера говорит.Так что.Быстрову еще респект
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Юрий Кечко
Ответ Shuller18
Надо признать, что в прайме карьеры Быстров был очень хорош. Просто с возрастом и травмами свой главный козырь скорость потерял, поэтому сдулся
Ну окей , он был хорош какое то время
А именно 2006-2009 период
Но при этом в сборной железобетонным он никогда не был
Поэтому вопрос остаётся открытым , кто он по сравнению с Дзюбой для российского футбола ?
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Алексей Ненахов
Ответ Юрий Кечко
Быстров крыса которая всю жизнь чето в интервью воняет в сторону Дзюбы Володя , ты кто по сравнению с Дзюбой для российского футбола ? Это при том что я вообще не поклонник Дзюбы
Володька превратился в шута матч тв , хотя и в жизни был скользкий тип
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Shuller18
Ответ Юрий Кечко
Быстров крыса которая всю жизнь чето в интервью воняет в сторону Дзюбы Володя , ты кто по сравнению с Дзюбой для российского футбола ? Это при том что я вообще не поклонник Дзюбы
Надо признать, что в прайме карьеры Быстров был очень хорош. Просто с возрастом и травмами свой главный козырь скорость потерял, поэтому сдулся
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Shuller18
Недавно Локо уже пытались омолодить на перспективу
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Назар Игорь
Не на себя ли, любимого, намекает?
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T622222
Ибра бы в душу пробил за такие слова
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Юрий Кечко
Быстров крыса которая всю жизнь чето в интервью воняет в сторону Дзюбы

Володя , ты кто по сравнению с Дзюбой для российского футбола ?
Это при том что я вообще не поклонник Дзюбы
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Добрый Ретроград
Ответ Великий Алонсо
Возраст этого не приговор. Роналду 38, но его до сих пор все считают лучшим игроком планеты.
его до сих пор все считают лучшим игроком планеты. - все люди с деменцией.
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frol92
Ну поэтому ты, Володька, и не тренер. Галактионов пришел в команду в зоне стыков, ему пока не до развития молодёжи и работы на перспективу. Результат нужен здесь и сейчас. И пока Дзюба его дает, он будет играть.
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Добрый Ретроград
Артёмка знает как держать себя в тонусе.
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Доктор Верховцев
Ответ Великий Алонсо
Возраст этого не приговор. Роналду 38, но его до сих пор все считают лучшим игроком планеты.
Не все считают.
+1
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Великий Алонсо
Возраст этого не приговор. Роналду 38, но его до сих пор все считают лучшим игроком планеты.
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Доктор Верховцев
На этот раз — ни слова про жопу.
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