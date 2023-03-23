Быстров о Дзюбе в «Локо»: «На месте тренера я бы искал ему замену. Пока Артем держит себя в тонусе, но организм не вечный – возраст есть возраст»
Владимир Быстров считает, что «Локомотиву» нужно искать замену Артему Дзюбе.
34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в феврале на правах свободного агента. Его контракт с клубом действует до конца сезона.
– Ты бы попытался оставить Дзюбу?
– На полгода максимум. А куда еще он пойдет? На год можно, но с условием, что без конфликтов, если остаешься на скамейке запасных.
Но я бы на месте тренера искал другого нападающего, более быстрого, который может прессинговать. Дзюба хорош в роли наконечника, но если бы я был тренером, который хотел бы играть в интенсивный футбол с прессингом, Дзюбу пришлось бы сажать на лавку.
Решение за Галактионовым. Он же, взяв Дзюбу, сразу ему доверился, сразу поддержал, сразу его в состав поставил. Тот ему отплатил тем же.
При нынешней тактике Дзюба «Локомотиву» подходит. Был бы Игнатьев, не забили бы эти четыре гола, и все говорили бы, что вот тренером чудака какого-то назначили.
Пока Дзюба держит себя в тонусе, но организм не вечный. Возраст есть возраст, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.
В трех матчах Мир РПЛ на счету Дзюбы 4 гола и 1 голевая передача. Его подробная статистика доступна здесь.
А именно 2006-2009 период
Но при этом в сборной железобетонным он никогда не был
Поэтому вопрос остаётся открытым , кто он по сравнению с Дзюбой для российского футбола ?
Володя , ты кто по сравнению с Дзюбой для российского футбола ?
Это при том что я вообще не поклонник Дзюбы