Быстров о Пиняеве: «Низкосракий», как Аршавин. Все дано, приятно смотреть, таких игроков мало»

Теги Локомотив Владимир Быстров Артем Дзюба Андрей Аршавин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Футбол

Владимир Быстров выделил общие черты у Сергея Пиняева и Андрея Аршавина.

– Мое мнение – «Локомотиву» нужно 2-3 хороших трансфера, и в следующем сезоне они будут бороться за попадание в тройку. Думаю, Дзюбу оставят, потому что будут дураками, если не предложат ему новый контракт.

– Но Дзюба может стать и бомбой замедленного действия. Сейчас он на эмоциях, находит в себе энергию. Но дай ему контракт, и где гарантии, что опять не начнутся качели?

Пиняев и Глушенков – это те игроки, вокруг которых должна строиться команда. Те, кто может тащить «Локомотив», на кого приходят зрители. Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина: берет мяч и тащит. Я приходил на «Петровский» и кайфовал.

– А Володьку Быстрова Пиняев не напоминает?

– Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался.

Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, походу. Плюс скорость, плюс «низкосракий», как Андрей Сергеевич. Все дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало, – отметил бывший полузащитник сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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8 комментариев

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Вадим Кузнецов
А Быстров что высокий))
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Faust Doc
Низкосракий Пиняев и мощнорукий Артем!
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NeverAloneWalker
Быстров о Пиняеве: низкосракий, приятно на него смотреть. Так похайповее!😂
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ЛеваяНогаХалка
Ну че хейтите, реально же смешно сказал😂😂
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Дмитрий Тихонов
Володька опять "отжёг" в своём стиле...
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Peter Parker
Раньше все таки хоть цензура была и все подряд не попадало на публику, люди умнее казались. А сейчас вот такие Быстровы несут ахинею, а сми и рады это форсить
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Честный контроль
Одного не пойму, зачем из ТВ делают Дом-2 с такими же низко айкьюшными мозгами? Неужели непонятно, что болельщик не будет смотреть и слушать таких, как Быстров. Ну разве что полтора десятка таких же как он Шариковых.
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Андрей Герасимов
Футболист со смещённым центром тяжести, хотел сказать Володя, но передумал.. Маловато хайпа для эксперта по фамилии Быстров.
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