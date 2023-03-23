Быстров о Пиняеве: «Низкосракий», как Аршавин. Все дано, приятно смотреть, таких игроков мало»

выделил общие черты у и .

– Мое мнение – « » нужно 2-3 хороших трансфера, и в следующем сезоне они будут бороться за попадание в тройку. Думаю, оставят, потому что будут дураками, если не предложат ему новый контракт.

– Но Дзюба может стать и бомбой замедленного действия. Сейчас он на эмоциях, находит в себе энергию. Но дай ему контракт, и где гарантии, что опять не начнутся качели?

Пиняев и Глушенков – это те игроки, вокруг которых должна строиться команда. Те, кто может тащить «Локомотив», на кого приходят зрители. Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина: берет мяч и тащит. Я приходил на «Петровский» и кайфовал.

– А Володьку Быстрова Пиняев не напоминает?

– Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался.

Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, походу. Плюс скорость, плюс «низкосракий», как Андрей Сергеевич. Все дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало, – отметил бывший полузащитник сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас