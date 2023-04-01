Джанаева удалили в матче с «Динамо». Адамов из «Сочи» вышел на замену и отбил пенальти Фомина

Теги Никита Бурмистров премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сослан Джанаев Роман Галимов Даниил Фомин Денис Адамов Сочи Футбол

Вратарь «Сочи» Денис Адамов вышел на замену и отбил пенальти. 

Южане на выезде играют с «Динамо» в рамках 21-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

На 24-й минуте вратарь сочинцев Сослан Джанаев далеко вышел из своих ворот, а затем сфолил в штрафной площади на полузащитнике москвичей Денисе Макарове. Главный арбитр игры Роман Галимов назначил пенальти и показал голкиперу красную карточку. 

«Сочи» был вынужден выпустить запасного вратаря Дениса Адамова вместо нападающего Никиты Бурмистрова перед пенальти.

Даниил Фомин исполнил 11-метровый, пробив в левый от себя угол. Адамов парировал этот удар. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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6 комментариев

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Тыр Пырыч
Ответ arij
Какой-то Мухосранск не можем с лишним игроком обыграть.. плохо играем.
это лучший матч динамы за 10 лет
0
0
0
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arij
Какой-то Мухосранск не можем с лишним игроком обыграть.. плохо играем.
0
-2
-2
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Станнис Баратеон
Элегантно оформил 89-й сухой матч в карьере
+10
0
+10
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Константин Эсперов
А Когда то Фомин и Адамов играли за К2 во втором дивизионе
+2
0
+2
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Константин Эсперов
**** Джанаев ещё и спорит с арбитром , ты за майку вцепился руками , кусок ****** !
+9
-2
+7
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Знатный стахановец
Достойно! 👍⚽️
+4
-1
+3
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