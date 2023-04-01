Джанаева удалили в матче с «Динамо». Адамов из «Сочи» вышел на замену и отбил пенальти Фомина
Вратарь «Сочи» Денис Адамов вышел на замену и отбил пенальти.
Южане на выезде играют с «Динамо» в рамках 21-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).
На 24-й минуте вратарь сочинцев Сослан Джанаев далеко вышел из своих ворот, а затем сфолил в штрафной площади на полузащитнике москвичей Денисе Макарове. Главный арбитр игры Роман Галимов назначил пенальти и показал голкиперу красную карточку.
«Сочи» был вынужден выпустить запасного вратаря Дениса Адамова вместо нападающего Никиты Бурмистрова перед пенальти.
Даниил Фомин исполнил 11-метровый, пробив в левый от себя угол. Адамов парировал этот удар.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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