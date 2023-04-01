Джанаева удалили в матче с «Динамо». Адамов из «Сочи» вышел на замену и отбил пенальти Фомина

Вратарь «Сочи» вышел на замену и отбил пенальти.

Южане на выезде играют с « » в рамках 21-го тура Мир (0:0, первый тайм).

На 24-й минуте вратарь сочинцев далеко вышел из своих ворот, а затем сфолил в штрафной площади на полузащитнике москвичей Денисе Макарове. Главный арбитр игры Роман Галимов назначил пенальти и показал голкиперу красную карточку.

« » был вынужден выпустить запасного вратаря Дениса Адамова вместо нападающего перед пенальти.

исполнил 11-метровый, пробив в левый от себя угол. Адамов парировал этот удар.

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