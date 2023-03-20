«Барселона» впервые с сезона-2011/12 выиграла три класико подряд. Ее тогда тренировал Пеп, «Реал» – Моуринью

Теги Карло Анчелотти Жозе Моуринью Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

«Барселона» впервые за 11 лет обыграла «Реал» трижды подряд.

Команда Хави сегодня победила со счетом 2:1 в 26-м туре Ла Лиги. Ранее в этом сезоне она выиграла класико в Кубке Испании (1:0 в первом полуфинальном матче) и в Суперкубке Испании (3:1).

В последний раз серия из трех побед (3:2, 3:1 и 2:1) у каталонцев была в сезоне-2011/12. Тогда «Барселону» возглавлял Пеп Гвардиола, а «Реал» – Жозе Моуринью.

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30 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Кирилл
Не просто так Пеп сегодня приехал на матч - что-то чувствовал и решил сам посмотреть )
А Перес соответственно не приехал, зная что будет очередное унижение)
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Catalonia is the independent republic
Ответ Arrahmano Matcyev
Все таки не выход в плей-офф было связано с невезением. Не поставленный пенальти на Думфрисе,отсутствие Кунде и Араухо. А ведь сейчас могли бы за полуфинал/финал бороться
И фол Девиса на Дембеле...
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Ansu Fati
Ответ GuruFutbola
Пеп приехал тоже посмотреть на очередное унижение мчк)
Приехал посмотреть на своих клиентов))
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Экспертное мнение
Ответ Arrahmano Matcyev
Все таки не выход в плей-офф было связано с невезением. Не поставленный пенальти на Думфрисе,отсутствие Кунде и Араухо. А ведь сейчас могли бы за полуфинал/финал бороться
У Барсы есть мощная энергия в атаке, но нет "сосуда", который бы концентрировал эту мощь и направлял по уму. Таким игроком является Лео Месси, поэтому хочется посмотреть на него в Барсе Хави, маловероятно конечно. У нынешней Барсы командная игра, но чаще есть бездумная суета в завершающей стадии.
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Сурхай Лукманов
Ответ llolishe
Пеп как всегда убегает от Клоппа
Где сейчас в турнирной таблице Пеп и Клопп?
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VuNePonimaete
Ответ vill maren
Ну если клуб что либо не поменяет в ближайшее время, то дальше будет хуже мне кажется
Могут опять чудом зацепить ЛЧ и тогда все останется на своих местах. Все зависит от этого турнира
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vill maren
Ответ VuNePonimaete
Есть там один качественный немецкий специалист, который даже псж смог в финал ЛЧ вывести. Но он говорят требовательный, трансферы просит, а в нашем клубе так не принято
Ну если клуб что либо не поменяет в ближайшее время, то дальше будет хуже мне кажется
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vill maren
Ответ llolishe
А как Реал выиграет Классико с такой тактикой бус+пасы на Винисиуса? Нужно было покупать Мбаппе Реалу и тогда исчезнувший как сегодня на поле Бензима не стало бы проблемой
Вот именно поэтому нужен совсем другой тренер буду рад даже если вернут Зидана, он не только хорошо ладит с игроками, но и может придумывать что то новое при том что в каждом матче, тому пример его второе возвращение он из кризисного реала вытворил убийцу, там даже они по факту и брали ла лигу, но почему то судья решил что нет пенальти, и присвоил атлетико, но даже если так, возвращение было бы неплохим, но больше хотелось бы видеть нового тренера, а именно тухеля, который более системный тренер, да будет тяжелр реалу адаптироваться, но с их характером мне кажется это может стать несносной командой
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Kaloyan Yalamov
Хочется четыре подряд увидеть ...
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Игорь Климов
Ответ marshalericsson1357
Какой же контраст между двумя Классико! Сегодня барса Барса была лучше не только по счету и скорее всего уже не упустит чемпионство. Проигрывая, все же вытащили матч!
Да, это была волевая победа Барселоны!
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Игорь Климов
Хави по конспектам Гвардиолы!
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Tigran Voskanyan
Ответ Фарид Харисов
Нет, не могли, Бавария и Бенфика были сильнее.
Бенфика? Может Интер? С Интером Барса была сильнее, просто не повезло. Баварии проиграли по делу.
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VuNePonimaete
Ответ vill maren
Мне кажется не только на трансферы нужно смотреть, но и подыскивать тренера
Есть там один качественный немецкий специалист, который даже псж смог в финал ЛЧ вывести. Но он говорят требовательный, трансферы просит, а в нашем клубе так не принято
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VuNePonimaete
Ответ Неоновый Демон
Учитывая какую монархию развел в клубе строительный диктатор . Он может даже и после смерти быть президентом
Вероятность есть. Учитывая количество фанатов, которые днем и ночью молятся на него, не замечая промахов
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vill maren
Ответ VuNePonimaete
В какой-то степени можно поблагодарить Барселону, ведь если после такого Перес не начнет оформлять трансферы, то работы в следующем сезоне лишится уже он)
Мне кажется не только на трансферы нужно смотреть, но и подыскивать тренера
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Фарид Харисов
Ответ Arrahmano Matcyev
Все таки не выход в плей-офф было связано с невезением. Не поставленный пенальти на Думфрисе,отсутствие Кунде и Араухо. А ведь сейчас могли бы за полуфинал/финал бороться
Нет, не могли, Бавария и Бенфика были сильнее.
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llolishe
Ответ Кирилл
Не просто так Пеп сегодня приехал на матч - что-то чувствовал и решил сам посмотреть )
Пеп как всегда убегает от Клоппа
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Ramil Usmanov
БАРСА!!! ХАВИ!!!
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Неоновый Демон
Ответ VuNePonimaete
В какой-то степени можно поблагодарить Барселону, ведь если после такого Перес не начнет оформлять трансферы, то работы в следующем сезоне лишится уже он)
Учитывая какую монархию развел в клубе строительный диктатор . Он может даже и после смерти быть президентом
0
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American boy
топ
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GuruFutbola
Пеп приехал тоже посмотреть на очередное унижение мчк)
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marshalericsson1357
Какой же контраст между двумя Классико!
Сегодня барса Барса была лучше не только по счету и скорее всего уже не упустит чемпионство. Проигрывая, все же вытащили матч!
+3
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Stas Politik
Только вот нынешняя Барса, по сравнению с той, что была у Гвардиолы, просто ни о чём. Их даже в одном предложении употреблять наркотики нельзя.
И в целом какие-либо сравнения между худшим и лучшим периодом за последние 15 лет делать глупо.
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llolishe
А как Реал выиграет Классико с такой тактикой бус+пасы на Винисиуса?

Нужно было покупать Мбаппе Реалу и тогда исчезнувший как сегодня на поле Бензима не стало бы проблемой
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Андрей Хенто
Последние пятнадцать минут матча отдаленно напомнили Класико тех времен.
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