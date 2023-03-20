«Барселона» впервые с сезона-2011/12 выиграла три класико подряд. Ее тогда тренировал Пеп, «Реал» – Моуринью

« » впервые за 11 лет обыграла «Реал» трижды подряд.

Команда Хави сегодня победила со счетом 2:1 в 26-м туре . Ранее в этом сезоне она выиграла класико в Кубке Испании (1:0 в первом полуфинальном матче) и в Суперкубке Испании (3:1).

В последний раз серия из трех побед (3:2, 3:1 и 2:1) у каталонцев была в сезоне-2011/12. Тогда «Барселону» возглавлял , а « » – .

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