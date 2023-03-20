«Барселона» впервые с сезона-2011/12 выиграла три класико подряд. Ее тогда тренировал Пеп, «Реал» – Моуринью
«Барселона» впервые за 11 лет обыграла «Реал» трижды подряд.
Команда Хави сегодня победила со счетом 2:1 в 26-м туре Ла Лиги. Ранее в этом сезоне она выиграла класико в Кубке Испании (1:0 в первом полуфинальном матче) и в Суперкубке Испании (3:1).
В последний раз серия из трех побед (3:2, 3:1 и 2:1) у каталонцев была в сезоне-2011/12. Тогда «Барселону» возглавлял Пеп Гвардиола, а «Реал» – Жозе Моуринью.
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Сегодня барса Барса была лучше не только по счету и скорее всего уже не упустит чемпионство. Проигрывая, все же вытащили матч!
И в целом какие-либо сравнения между худшим и лучшим периодом за последние 15 лет делать глупо.
Нужно было покупать Мбаппе Реалу и тогда исчезнувший как сегодня на поле Бензима не стало бы проблемой