Хави: «Гави – страстный и мужественный игрок. Если бы он играл не в «Барсе», это бы воспринималось как достоинство. Один из лучших хавбеков мира»
Хави допустил, что к Гави относятся предвзято из-за игры за «Барселону».
«Ничего не знаю насчет кампании против Гави.
Он страстный, очень мужественный игрок. Я полагаю, проблема в том, что Гави – игрок «Барсы». Если бы он играл за другой клуб, это бы воспринималось как достоинство.
Сейчас он один из лучших игроков Испании и один из лучших полузащитников мира, без сомнения», – сказал тренер «блауграны».
Окружение Гави считает, что в Мадриде запустили кампанию по дискредитации игрока. Хавбека «Барсы» пытаются выставить «мясником»
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То есть Хаве признает, что играть за Барсу зашкварно в принципе)))
Что изменилось-то сейчас?
Мне надо говорить, что эти ...кхм..кхм..люди творили на поле?
Человек играет не за эмблему, а за семью