Хави: «Гави – страстный и мужественный игрок. Если бы он играл не в «Барсе», это бы воспринималось как достоинство. Один из лучших хавбеков мира»

допустил, что к Гави относятся предвзято из-за игры за «Барселону».

«Ничего не знаю насчет кампании против Гави.

Он страстный, очень мужественный игрок. Я полагаю, проблема в том, что Гави – игрок «Барсы». Если бы он играл за другой клуб, это бы воспринималось как достоинство.

Сейчас он один из лучших игроков и один из лучших полузащитников мира, без сомнения», – сказал тренер «блауграны».

Окружение Гави считает, что в Мадриде запустили кампанию по дискредитации игрока. Хавбека «Барсы» пытаются выставить «мясником»