Хави: «Гави – страстный и мужественный игрок. Если бы он играл не в «Барсе», это бы воспринималось как достоинство. Один из лучших хавбеков мира»

Теги Барселона Хави Ла Лига Гави Футбол

Хави допустил, что к Гави относятся предвзято из-за игры за «Барселону».

«Ничего не знаю насчет кампании против Гави.

Он страстный, очень мужественный игрок. Я полагаю, проблема в том, что Гави – игрок «Барсы». Если бы он играл за другой клуб, это бы воспринималось как достоинство.

Сейчас он один из лучших игроков Испании и один из лучших полузащитников мира, без сомнения», – сказал тренер «блауграны».

Окружение Гави считает, что в Мадриде запустили кампанию по дискредитации игрока. Хавбека «Барсы» пытаются выставить «мясником»

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30 комментариев

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Сикарио
Если бы он играл не в «Барсе», это бы воспринималось как достоинство
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То есть Хаве признает, что играть за Барсу зашкварно в принципе)))
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Skotinas
Ответ DolJun
да для любого игрока выступать не за барсу воспринималось бы как достоинство.
Ты самая агрессивная женщина сайта
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человек-муравей человек-физрук
Ответ rigobersong
Хави полностью прав. Гави не грязный игрок, да немного на поле ведет себя по хамски, но никогда как тот же подлый каземиро не играет:) Просто все завидуют, что у Барселоны есть такой 18 летний топарь:)) А уж как он мадрид унижает, это вообще песня:))
почему то сливочные забывают про Каземиро. только Рамос и Пепе мелькают в комментариях. Пепе хоть и был отбитый но не был подлецом как Каземиро и Рамос. эти двое все исподтишка делали. Каземиро без судей Переса в АПЛ уже хапнул дискву а дальше за свою грязь вообще с банки не слезет
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человек-муравей человек-физрук
18 летний Гави подмял всю Лигу под себя. девочки из Мадрида побежали жаловаться дедушке Тебасу. думаю все эти сопляки из столицы еще не мало поджопников наполучают от Гави
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Александра Александрова
Ответ DolJun
да для любого игрока выступать не за барсу воспринималось бы как достоинство.
Должунчик такого мужика настоящего , не хватает в коллективе девочек из Челси )там есть один мужик настоящий Энцо , но этого мало ) чтобы быть настоящей мужской командой ))
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Марслан Акматалиев
Болельщики Реала же орали после жесткой игры Пепе, Рамоса или Каземиро, что будь у вас такие игроки вы бы не жаловались, что в каждой команде должен быть такой игрок, не будьте такими мягкотелыми и т.п
Что изменилось-то сейчас?
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Moscwow
Ответ Barca
А, кхм кхм, люди по имени Рамос и Пепе стали выдающимся? Мне надо говорить, что эти ...кхм..кхм..люди творили на поле?
Да тут и говорить нечего про Рамоса и Пепе, нормальные люди все о них знают, потому что эти двое десятками лет доказывали всем решая топ-матчи и в клубах и в сборных. А Гави просто бестолковый зверёнышь, который даже в Лиге Европы не вывозит, не говоря уж о игре за Испанию
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Try Stelsi
Ответ НРИ
Через пару лет в условной Севилье это будет максимум для него
Тебе же лучше знать
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Try Stelsi
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Что ты написал, умник. По твоей логике мужчина не должен быть мужественным, а должен походить на женщину? И ты что-то про тех самых людей пишешь)
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DolJun
Ответ Ilya Petrov
Зато для тебя - выкак своих мыслей практически на каждой новости о Барсе является видимо чем то достойным.
илюха, что за пассивная агрессия в мой адрес?
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НРИ
Через пару лет в условной Севилье это будет максимум для него
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Alexlagodny
Гави немного срывается, потому что еще молодой совсем, а вот талантище, уже сейчас видно. Постарше станет, возить всех будет по полю конкретно 💪🏻👍🏻
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Ilya Petrov
Ответ DolJun
да для любого игрока выступать не за барсу воспринималось бы как достоинство.
Зато для тебя - выкак своих мыслей практически на каждой новости о Барсе является видимо чем то достойным.
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rigobersong
Хави полностью прав. Гави не грязный игрок, да немного на поле ведет себя по хамски, но никогда как тот же подлый каземиро не играет:) Просто все завидуют, что у Барселоны есть такой 18 летний топарь:)) А уж как он мадрид унижает, это вообще песня:))
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Sevuska
Ответ Try Stelsi
Так не понимать написанного в лицо надо постараться. Хави сказал, что Гави хейтят из-за его характера, в то время в абсолютно любом другом клубе из-за этого его любили бы
Комментарий удален пользователем
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Barca
Ответ DolJun
да для любого игрока выступать не за барсу воспринималось бы как достоинство.
О, ещё одна заявилась
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DolJun
да для любого игрока выступать не за барсу воспринималось бы как достоинство.
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Barca
Ответ ConorNite
С его склонностью настолько часто нарушать правила он никогда не станет выдающимся игроком. Хави, как обычно, хвалит свое болото
А, кхм кхм, люди по имени Рамос и Пепе стали выдающимся?
Мне надо говорить, что эти ...кхм..кхм..люди творили на поле?
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ConorNite
С его склонностью настолько часто нарушать правила он никогда не станет выдающимся игроком. Хави, как обычно, хвалит свое болото
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Barca
Гави отдаёт всего себя на тренировках и на поле!
Человек играет не за эмблему, а за семью
+3
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Barca
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Нам с тобою было супер🤓
Пхахаххахаха
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Роман
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
"Толерантная" Барса.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Xameleon1992
Хави-Гави, паратрупер
Нам с тобою было супер🤓
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Try Stelsi
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Так не понимать написанного в лицо надо постараться. Хави сказал, что Гави хейтят из-за его характера, в то время в абсолютно любом другом клубе из-за этого его любили бы
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Xameleon1992
Хави-Гави, паратрупер
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