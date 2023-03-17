допустил, что «Спартак» станет базовым клубом сборной России.

Сегодня был озвучен окончательный состав сборной России на мартовский сбор, где 8 футболистов из 29 представляют красно-белых.

– Есть объяснение, почему гораздо больше игроков «Спартака» в сборной по сравнению с « »?

– Потому что костяк « » составляют россияне сейчас, а костяк «Зенита» – бразильцы.

– Можно ли теперь «Спартак» базовым клубом для сборной называть?

– Если смотреть на долгую дистанцию, то станет. Пока что же это единичный случай, – сказал бывший игрок «Зенита».

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