Аршавин допускает, что «Спартак» станет базовым клубом сборной России: «Его костяк – россияне, у «Зенита» – бразильцы»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин допустил, что «Спартак» станет базовым клубом сборной России.

Сегодня был озвучен окончательный состав сборной России на мартовский сбор, где 8 футболистов из 29 представляют красно-белых.

– Есть объяснение, почему гораздо больше игроков «Спартака» в сборной по сравнению с «Зенитом»?

– Потому что костяк «Спартака» составляют россияне сейчас, а костяк «Зенита» – бразильцы.

– Можно ли теперь «Спартак» базовым клубом для сборной называть?

– Если смотреть на долгую дистанцию, то станет. Пока что же это единичный случай, – сказал бывший игрок «Зенита».

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22 комментария

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zer
Ответ Евгений Кузнецов
это, конечно, эпический случай - иметь ресурсы "Газпрома", сумасшедший админресурс, и не суметь создать за многие годы нормальную футбольную школу... даже Галицкий с на порядок более скромными возможностями смог кое-что сделать, а тут...
ты так написал как будто Галицкий нищеброд))) когда он академию создавал, так вообще на пике финансового могущества
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Дима Рогач
Ответ Евгений Кузнецов
это, конечно, эпический случай - иметь ресурсы "Газпрома", сумасшедший админресурс, и не суметь создать за многие годы нормальную футбольную школу... даже Галицкий с на порядок более скромными возможностями смог кое-что сделать, а тут...
Зенитовская футбольная школа - это Зенит2 - ФК Красава 0-6.
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Semen B
Ответ Евгений Кузнецов
это, конечно, эпический случай - иметь ресурсы "Газпрома", сумасшедший админресурс, и не суметь создать за многие годы нормальную футбольную школу... даже Галицкий с на порядок более скромными возможностями смог кое-что сделать, а тут...
Воспитанники Зенита играют и в самом Зените, и в основе других клубов РПЛ.

Да, в основе Зенита их не так много. Но если брать молодых воспитанников любых других клубов РПЛ, то и из низ только единицы могли бы Зенит усилить.
Сейчас наверное только Сафонов. Все остальные сидели бы на лавке. Поэтому логично, что и своих воспитанников Зенит отпускает, как того же Сазонова.
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Pb-SE
Для кубка средней Азии можно и Оренбург сделать базовым клубом.
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Гриша
Читать Аршавина после всяких мостовых, Канчельскисов и петржел - одно удовольствие
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PSG
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Нет бы щолы футбольные по все стране открывать, а они бразилов за 40 лямов берут и россиянами делают)))
Ну вообще-то у зенитовской Академии около двух десятков филиалов и так есть, в том числе за пределами СПб и Ленобласти. Да и бразилец за 40 лимонов всего один, купленный почти 4 года назад и вполне качественный, как мы видим по двум последним сезонам. Но факты, как известно, ничто...
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Владимир Молявин
Трудно с ним не согласиться.
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bevooch
Ответ PSG
Чем меньше игроков вызывается в сборные, тем лучше для клуба - меньше травм и усталости. Так что сценарий Шавы вполне устраивает...
Угу. У Зенита важнейшие матчи еврокубков на носу.
+6
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Zenith forever
Шава обычно ошибается в прогнозах. Мне ближайший (через пару лет) основной состав сборной представляется следующим. Налетайте!
Сафонов –– Караваев - Дивеев - Осипенко - Круговой- Малком - Клаудиньо -Головин - Миранчук- Кузяев –– Чалов
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Александр Кузичкин
На данном этапе сборная нам наheр не нужна со своими матчами против Киргизии и Ирака
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Евгений Кузнецов
это, конечно, эпический случай - иметь ресурсы "Газпрома", сумасшедший админресурс, и не суметь создать за многие годы нормальную футбольную школу... даже Галицкий с на порядок более скромными возможностями смог кое-что сделать, а тут...
Нет бы щолы футбольные по все стране открывать, а они бразилов за 40 лямов берут и россиянами делают)))
+9
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Евгений Кузнецов
это, конечно, эпический случай - иметь ресурсы "Газпрома", сумасшедший админресурс, и не суметь создать за многие годы нормальную футбольную школу... даже Галицкий с на порядок более скромными возможностями смог кое-что сделать, а тут...
+24
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Ильдар Фарукшин
Аршавин всегда здраво рассуждает
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Алар
Еще Бесков с Лобановский это дело двигали, а толку было ХРЕН... С футболом система базового клуба не работает!
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Спартак Уокер
Малколм и Клаудиньо русские же уже или Андрей об этом не знает?
+1
-2
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PSG
Чем меньше игроков вызывается в сборные, тем лучше для клуба - меньше травм и усталости. Так что сценарий Шавы вполне устраивает...
+4
-7
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Александр Кузнецов
Зенит будет базовый клуб для судейского корпуса….
Лет так через 20 кукуляки, мешковы, вилковы, безбородовы, карасевы будут собираться и со смехом обсуждать как они ковали чемпионства зенита
+29
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Filipp Gorski
В этом ничего плохо нет
Пускай становятся базовым клубом сборной России
+1
-1
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Злодей Спб
Одобряю, особенно сейчас, когда кроме товарняков сборная играть негде не может. Лишняя нагрузка на игроков конкурентов никогда не помешает, а профита им с этого никакого :)
+4
-6
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Виталий
Ну по делу
+1
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Axs Men
Зенит натурализует бразильцев и увсë 😁
+6
-5
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Sevuska
А русские бразильцы разве не костяк !? 🤔
+18
-4
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