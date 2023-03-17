Аршавин допускает, что «Спартак» станет базовым клубом сборной России: «Его костяк – россияне, у «Зенита» – бразильцы»
Андрей Аршавин допустил, что «Спартак» станет базовым клубом сборной России.
Сегодня был озвучен окончательный состав сборной России на мартовский сбор, где 8 футболистов из 29 представляют красно-белых.
– Есть объяснение, почему гораздо больше игроков «Спартака» в сборной по сравнению с «Зенитом»?
– Потому что костяк «Спартака» составляют россияне сейчас, а костяк «Зенита» – бразильцы.
– Можно ли теперь «Спартак» базовым клубом для сборной называть?
– Если смотреть на долгую дистанцию, то станет. Пока что же это единичный случай, – сказал бывший игрок «Зенита».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Да, в основе Зенита их не так много. Но если брать молодых воспитанников любых других клубов РПЛ, то и из низ только единицы могли бы Зенит усилить.
Сейчас наверное только Сафонов. Все остальные сидели бы на лавке. Поэтому логично, что и своих воспитанников Зенит отпускает, как того же Сазонова.
Сафонов –– Караваев - Дивеев - Осипенко - Круговой- Малком - Клаудиньо -Головин - Миранчук- Кузяев –– Чалов
Лет так через 20 кукуляки, мешковы, вилковы, безбородовы, карасевы будут собираться и со смехом обсуждать как они ковали чемпионства зенита
Пускай становятся базовым клубом сборной России