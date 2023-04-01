Хавбек «Факела» Якимов о трибунах в Воронеже с Fan ID: «Лично я не заметил разницы»
Хавбек «Факела» Вячеслав Якимов не чувствует изменений на триубнах после введения Fan ID.
– Благодаря болельщикам «Факела» обстановка на поле с «Сочи» была просто огненная. Все большие молодцы, что так нас поддерживают.
Очень приятно играть при таких трибунах. Много слышал об атмосфере до перехода, а сейчас сам это ощущаю. Очень кайфово.
– Получается, «Факел» не почувствовал введение Fan ID?
– Лично я не заметил разницы. Когда с «Краснодаром» приезжал в Воронеж, было примерно такое же количество людей. Лично я не ощутил каких-то изменений.
Как пишет «РБ Спорт», после внедрения Fan ID с весны 2023 года количество болельщиков на трибунах воронежского стадиона сократилось примерно на 20 процентов.
Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?
Это, конечно, весьма красноречиво