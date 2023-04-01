Хавбек «Факела» Якимов о трибунах в Воронеже с Fan ID: «Лично я не заметил разницы»

Хавбек « » не чувствует изменений на триубнах после введения Fan ID.

– Благодаря болельщикам «Факела» обстановка на поле с «Сочи» была просто огненная. Все большие молодцы, что так нас поддерживают.

Очень приятно играть при таких трибунах. Много слышал об атмосфере до перехода, а сейчас сам это ощущаю. Очень кайфово.

– Получается, «Факел» не почувствовал введение Fan ID?

– Лично я не заметил разницы. Когда с «Краснодаром» приезжал в Воронеж, было примерно такое же количество людей. Лично я не ощутил каких-то изменений.

Как пишет «РБ Спорт», после внедрения Fan ID с весны 2023 года количество болельщиков на трибунах воронежского стадиона сократилось примерно на 20 процентов.

Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?