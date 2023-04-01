Хавбек «Факела» Якимов о трибунах в Воронеже с Fan ID: «Лично я не заметил разницы»

Теги премьер-лига Россия болельщики Факел Центральный стадион профсоюзов стадионы Вячеслав Якимов Fan ID Футбол

Хавбек «Факела» Вячеслав Якимов не чувствует изменений на триубнах после введения Fan ID.

– Благодаря болельщикам «Факела» обстановка на поле с «Сочи» была просто огненная. Все большие молодцы, что так нас поддерживают.

Очень приятно играть при таких трибунах. Много слышал об атмосфере до перехода, а сейчас сам это ощущаю. Очень кайфово.

– Получается, «Факел» не почувствовал введение Fan ID?

– Лично я не заметил разницы. Когда с «Краснодаром» приезжал в Воронеж, было примерно такое же количество людей. Лично я не ощутил каких-то изменений.

Как пишет «РБ Спорт», после внедрения Fan ID с весны 2023 года количество болельщиков на трибунах воронежского стадиона сократилось примерно на 20 процентов.

Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?

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6 комментариев

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инок
Хотя в Воронеже любят Факел и футбол, но разница в посещаемости всё-же заметная
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Андрей-ДК
Воронеж слишком давно не был в элитном футболе, да и болеет стадион не фанатами а кузмичами, как в Туле примерно, там тоже кузмичи атмосферу держат
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HoratioH
Интересно,, что когда людей толпами погнали на убой, акции протеста были гораздо более скромными, нежели когда людям внедрили паспорт болельщика
Это, конечно, весьма красноречиво
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Enamorado de Argentina.
Ну да что так не ходили что так не ходят. Нет никакой разницы
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Midsommersangen
Всё логично. Возможно, город в последний раз видит воочию ЦСКА и др. грандов. Потом вылетит из элиты и ещё минимум лет 20 не увидит ни Спартак, ни ЦСКА, ни Зенит, не остальных. Фанатам нужно насладиться напоследок.
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Shuller18
Ну кстати, все билеты на ЦСКА менее чем за полдня раскупили
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