Защитник «Зенита» Ренан вызван в Бразилию U20. С 15 по 27 апреля сборная проведет 3 товарищеских матча

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (сборные) сборная Бразилии U-20 Роберт Ренан Футбол

Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии U20.

Молодежная сборная Бразилии отправится в Испанию, где в период с 15 по 27 апреля примет участие в трех товарищеских играх – с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом. 

Ренан провел 11 матчей за Бразилию U-20, вместе с которой в феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки.

Стоит отметить, что 16 апреля «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». Даты следующих матчей определят после игр Фонбет Кубка России.

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5 комментариев

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Дмитрий9779
Договорятся,что сыграет 16-го и уедет,а там и Барриос поправится,не должен чемпион зависеть от отсутствия одного игрока.
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BaltikaSPb
16 апреля «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом»
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Придется Комличенко рядом с Чистяковым падать и просить пенальти
+4
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Spartakus1984
Ответ Зелёный гопник
Честно говоря пока не вызывает надёжности, много косяков у Роберта, но потенциал огромный.
Когда он достигнет потенциала то сразу его купят.Так что вряд ли он успеет зениту пользу ощутимую принести.Рзве что деньги с продажи.
0
-3
-3
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RAMIK
Не должны отпускать. И будут правы!
0
-3
-3
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Зелёный гопник
Честно говоря пока не вызывает надёжности, много косяков у Роберта, но потенциал огромный.
+4
0
+4
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