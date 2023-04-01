Защитник «Зенита» Ренан вызван в Бразилию U20. С 15 по 27 апреля сборная проведет 3 товарищеских матча

Защитник « » вызван в сборную Бразилии U20.

Молодежная сборная Бразилии отправится в Испанию, где в период с 15 по 27 апреля примет участие в трех товарищеских играх – с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом.

Ренан провел 11 матчей за Бразилию U-20, вместе с которой в феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки.

Стоит отметить, что 16 апреля «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». Даты следующих матчей определят после игр Фонбет Кубка России.