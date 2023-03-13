Пономарев о «Зените»: «Хорошая бразильская банда, нестандартное мышление. А наши что видят, то и поют, как оловянные солдатики запрограммированные»
Владимир Пономарев похвалил легионеров «Зенита» за нестандартное мышление.
«У «Зенита» очень хорошая бразильская банда, они друг друга понимают с полуслова. Они знают, кто и где находится, в какое время. И что дальше потом будут с мячом делать.
Они очень хорошо разбираются в футболе, читают игру — Семак в этом плане молодец, научил их. Но они и сами как исполнители выдающиеся. На них приятно смотреть, у них нестандартное мышление, это самое важное.
А наши игроки как действуют: что вижу — то пою. Это же не годится! Кому вижу — тому и отдаю передачу. Можно же как-то завуалировать свои действия, сделать обманное движение, но нет. Как оловянные солдатики запрограммированные. Так не годится.
А «Зенит» играет творчески, я с удовольствием за их матчами наблюдаю», — сказал экс-игрок ЦСКА.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Предлагаю поменять лимит. Вместо квоты на россиян ввести квоту на бразильцев. Не меньше 4 игроков на поле должны составлять бразильцы - иначе не включается режим "джога бониты" :)
Это будет гарантированный успех! Причем МАТЧ ТВ сможет продавать трансляции РПЛ еще и в Бразилию.
Как вам бизнес-план? ^_^
Кавазашвили: Я.б####, член комитета по этике, б####!(с)...Ветеран "курильщега"( спартака)...)))
Тоже половина состава латиноамериканцев. Лучше хоть раз посмотреть, чем бред писать
Зениту есть с чем сравнивать- аргентинские таборы отчего-то не заиграли в свое время
Зенит последние много лет и не озвучивал в своей стратегии выстраивание команды за счёт молодых футболистов из академии.
Развитием молодых футболистов занимается академия и дубль, перед тренером главной команды такой,задачи,очевидно,не стоит-поэтому только в альтернативной мясной реальности к Семаку могут быть предъявлены претензии на этот счёт.
Я понимаю,что теперь у Пищевика новое оправдание своего отставания-мол,у Зенита одни бразильцы,а у нас родные посконные ребята.
Ну,вы выбрали такую стратегию,радуйтесь ей,но не кудахтайте озлрбленно на клубы с другими стратегиями.