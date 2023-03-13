Пономарев о «Зените»: «Хорошая бразильская банда, нестандартное мышление. А наши что видят, то и поют, как оловянные солдатики запрограммированные»

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Малком Клаудиньо Вендел Густаво Мантуан Роберт Ренан Футбол

Владимир Пономарев похвалил легионеров «Зенита» за нестандартное мышление.

«У «Зенита» очень хорошая бразильская банда, они друг друга понимают с полуслова. Они знают, кто и где находится, в какое время. И что дальше потом будут с мячом делать.

Они очень хорошо разбираются в футболе, читают игру — Семак в этом плане молодец, научил их. Но они и сами как исполнители выдающиеся. На них приятно смотреть, у них нестандартное мышление, это самое важное.

А наши игроки как действуют: что вижу — то пою. Это же не годится! Кому вижу — тому и отдаю передачу. Можно же как-то завуалировать свои действия, сделать обманное движение, но нет. Как оловянные солдатики запрограммированные. Так не годится.

А «Зенит» играет творчески, я с удовольствием за их матчами наблюдаю», — сказал экс-игрок ЦСКА.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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29 комментариев

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Scrumhalf
Ответ krupin82
Вот чем отличаются ветераны других клубов от ветеранов Спартака,так это адекватностью.
Это просто Пономарев таблетки сегодня принял, а так он тоже бывает, чушь всякую несёт
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Ak4705
Что то Аль-Насравцы,сразу возбудились)))
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Злодей Спб
Есть революционное решение для повышения качества игры в матчах РПЛ.

Предлагаю поменять лимит. Вместо квоты на россиян ввести квоту на бразильцев. Не меньше 4 игроков на поле должны составлять бразильцы - иначе не включается режим "джога бониты" :)

Это будет гарантированный успех! Причем МАТЧ ТВ сможет продавать трансляции РПЛ еще и в Бразилию.

Как вам бизнес-план? ^_^
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Zenith forever
Все верно. Только наличие таких классных игроков, как бразильцы Зенита, и вызывает желание смотреть наш чемпионат. Любая игра Зенита, даже не самая удачная, это удовольствие от просмотра. Вот заставил себя впервые за долгое время полностью посмотреть матч Спартака, с Факелом. Спартаковцы молодцы- физически прекрасно готовы, бьются до конца во всех эпизодах. Но это пример хорошего спорта, но не зрелища. Качество футбола очень примитивное и посредственное, правильное слово Пономарев подобрал - действительно оловянные солдатики. Еще раз смотреть такой футбол нет никакого желания.
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Ruscello
Странно только, что бразильцев Семак оказывается «научил» , а остальных не смог…
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Kapitelman Abram
Пономарев о «Зените»: «Хорошая бразильская банда, нестандартное мышление. А наши что видят, то и поют, как оловянные солдатики запрограммированные»(с)...Ветеран футболист...
Кавазашвили: Я.б####, член комитета по этике, б####!(с)...Ветеран "курильщега"( спартака)...)))
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Konstantin Zorin
Ответ Александр Розов
Стыдно не знать полуфиналиста Чемпионата Мира, молодой человек!
Стыдно не знать Пушкина, а не знать человека, у которого раз в 100 лет интересуются мненинием, а он, при этом, несёт ахинею, ствсем не стыдно.
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Михаил Сафонов
Что есть, то есть, на бразильцев смотреть гораздо приятнее, чем на Оренбург - Сочи
На Оренбург тоже очень приятно смотреть.
Тоже половина состава латиноамериканцев. Лучше хоть раз посмотреть, чем бред писать
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Fuji69
Ответ rarog
У тренера основной команды-другая задача. Она,как правило, ставиться на сезон,а зачастую и даже на несколько сезонов. Зенит последние много лет и не озвучивал в своей стратегии выстраивание команды за счёт молодых футболистов из академии. Развитием молодых футболистов занимается академия и дубль, перед тренером главной команды такой,задачи,очевидно,не стоит-поэтому только в альтернативной мясной реальности к Семаку могут быть предъявлены претензии на этот счёт. Я понимаю,что теперь у Пищевика новое оправдание своего отставания-мол,у Зенита одни бразильцы,а у нас родные посконные ребята. Ну,вы выбрали такую стратегию,радуйтесь ей,но не кудахтайте озлрбленно на клубы с другими стратегиями.
Мне лично приятнее на наших ребят посмотреть . И не важно где они играют у нас , заклятых , Локо или Динамо . А ты кайфуй и жди ,,международных ,, матчей недоевропа .
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Dark.Babysitter
Что есть то есть. Совершенно объективно
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ТимТалер
Согласен. Если оно (мышление) в детском футболе не нужно, то как мы увидим это в исполнении российских футболистов ? В какой среде они растут. Чтобы бодаться оно не нужно. Бум туда бум сюда)
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krupin82
Вот чем отличаются ветераны других клубов от ветеранов Спартака,так это адекватностью.
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Александр Розов
Ответ Konstantin Zorin
А Пономарев, это кто? Последнее время Спортс интересуется мнением людей с совсем уж низким IQ.
Стыдно не знать полуфиналиста Чемпионата Мира, молодой человек!
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Spartakus1984
Ответ rarog
там сказано научил читать игру. Да, научить игрока читать игру ,использовать свой природный талант -задача и заслуга тренера. Потому что все бразильцы приехали из других чемпионатов,с другими принципами игры. Зениту есть с чем сравнивать- аргентинские таборы отчего-то не заиграли в свое время
ДА?Вот это поворт,так если и наших можно научить читать игру и Семак это умеет делать,зачем тогда покупать дорогих бразильцев?)))Я думаю адекватные понимают,что тут дело не в Семаке,то как играют бразильцы и так же все понимают,что наших никогда не сделать бразильцами,потому что мы разные от природы и физически но и менталитет другой.
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rarog
Ответ Spartakus1984
Ты вообще не понял,что я имел ввиду.Посыл в том,что как наших не тренеруй,они не станут Бразильцами.И То как играюи Бразильцы зенита не Заслуга Семака-он не мог их ничему нацчить,это заслуга самих бразильцев.А дед гонит,что наши оловяные.Вот я и посмеялся на дсказанным,взял бы семак и сделал из Россиян бразильцев))
там сказано научил читать игру. Да, научить игрока читать игру ,использовать свой природный талант -задача и заслуга тренера. Потому что все бразильцы приехали из других чемпионатов,с другими принципами игры.
Зениту есть с чем сравнивать- аргентинские таборы отчего-то не заиграли в свое время
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Konstantin Zorin
А Пономарев, это кто? Последнее время Спортс интересуется мнением людей с совсем уж низким IQ.
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artem saribekyan
Ответ Алексей Антонов
Ты же тоже будешь стариком, если доживёшь
С таким отношением и пониманием жмзни- не доживёт!
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Spartakus1984
Ответ rarog
У тренера основной команды-другая задача. Она,как правило, ставиться на сезон,а зачастую и даже на несколько сезонов. Зенит последние много лет и не озвучивал в своей стратегии выстраивание команды за счёт молодых футболистов из академии. Развитием молодых футболистов занимается академия и дубль, перед тренером главной команды такой,задачи,очевидно,не стоит-поэтому только в альтернативной мясной реальности к Семаку могут быть предъявлены претензии на этот счёт. Я понимаю,что теперь у Пищевика новое оправдание своего отставания-мол,у Зенита одни бразильцы,а у нас родные посконные ребята. Ну,вы выбрали такую стратегию,радуйтесь ей,но не кудахтайте озлрбленно на клубы с другими стратегиями.
Ты вообще не понял,что я имел ввиду.Посыл в том,что как наших не тренеруй,они не станут Бразильцами.И То как играюи Бразильцы зенита не Заслуга Семака-он не мог их ничему нацчить,это заслуга самих бразильцев.А дед гонит,что наши оловяные.Вот я и посмеялся на дсказанным,взял бы семак и сделал из Россиян бразильцев))
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Spartakus1984
Ответ Василий Соловых
есть большая разница тренировать пацанов или профессиональных футболистов
Конечно,но только Семак их ничему не научил.Они сами такие,как и наши сами такие.Если у бразильцев на генном уровне техника от пррироды то у нашых оловяннсоть.И смысл постоянно пинать нам на то,что мы не такие как Бразильские кудесники мяча.А Если Семак знает как научить,то путсь на благо старны поделится секретом.Пусть профессионалов Российских(взрослых)значит обучит,раз есть разница между тренеровкой пацанов(но ясно что это невозможно).Но тут у меня вопросы не к Семаку,понятно что этот Понамарев ерунду сморозил.
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rarog
Ответ Spartakus1984
Они очень хорошо разбираются в футболе, читают игру — Семак в этом плане молодец, научил их. (с)ХАХха,так он их научил,или они сами такие?Если он такой хороший учитель,то пусть идет в академию зенита и учит пацанов как быть таими же как бразильцы,а не оловянными
У тренера основной команды-другая задача. Она,как правило, ставиться на сезон,а зачастую и даже на несколько сезонов.
Зенит последние много лет и не озвучивал в своей стратегии выстраивание команды за счёт молодых футболистов из академии.
Развитием молодых футболистов занимается академия и дубль, перед тренером главной команды такой,задачи,очевидно,не стоит-поэтому только в альтернативной мясной реальности к Семаку могут быть предъявлены претензии на этот счёт.
Я понимаю,что теперь у Пищевика новое оправдание своего отставания-мол,у Зенита одни бразильцы,а у нас родные посконные ребята.
Ну,вы выбрали такую стратегию,радуйтесь ей,но не кудахтайте озлрбленно на клубы с другими стратегиями.
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Filipp Gorski
Наконец то кто то хвалит легионеров а орет что должны играть лишь одни паспортисты и все легионеры зло
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Алексей Антонов
Ответ Лёха Жданчик
Уберите дедов от футбола и поставьте их всех уже в музей
Ты же тоже будешь стариком, если доживёшь
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Алексей Антонов
Ответ Spartakus1984
Они очень хорошо разбираются в футболе, читают игру — Семак в этом плане молодец, научил их. (с)ХАХха,так он их научил,или они сами такие?Если он такой хороший учитель,то пусть идет в академию зенита и учит пацанов как быть таими же как бразильцы,а не оловянными
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Алексей Антонов
Взять их и просроченными пельменями накормить. След в культурной столице останется прямо на поле. Коричневый
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Лёха Жданчик
Уберите дедов от футбола и поставьте их всех уже в музей
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