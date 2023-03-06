Дзюба о «Зените»: «Команда на ходу. Малком – лидер, Ренан напоминает Ракицкого»
Артем Дзюба оценил игроков «Зенита» в матче с «Пари НН».
Матч 18-го тура Мир РПЛ закончился победой петербуржцев о счетом 3:0.
– Малком забил первый гол со штрафного.
– Потрясающее исполнительское мастерство, видно, что Малком в этом году раскрылся, лидер команды.
Помимо дубля Малкома, стоит отметить две хорошие голевые от Андрюхи Мостового. Видно, что есть лидеры, команда на ходу.
– Ну и большой российский футболист все-таки у нас есть – Малком.
– Да, это как раз то, что нам сейчас нужно.
– А то, что Малком начал забивать головой, это потому что больше некому стало забивать головой в «Зените»?
– Думаю, стечение обстоятельств, это не самая сильная его сторона. Обратите внимание, когда он забил, он стал показывать, мол, я забил головой, головой – радовался.
А что касается новичка Ренана, видно, что очень хорошая левая нога, передачи разрезающие, чем-то напоминает Ракицкого. Думаю, это очень сильное усиление, тем более в сборную Бразилии так просто не позовут, – сказал нападающий «Локомотива» в программе «На футболе» в эфире Первого канала.
https://m.sports.ru/football/1114922809-perexod-duarte-v-spartak-za-4-mln-evro-samyj-dorogoj-v-rpl-zimoj-trans.html
+Тавареша за 2,Transfermarkt оценивает Ренана в 3 млн.
За Алберто заплатили не 25 зачем вы врёте?
https://m.sports.ru/football/1105951031-gendirektor-zenita-o-17-mln-evro-za-alberto-blizko-k-istine-zarplata-y.html
Плюс 50% с последующей продажи Ренана,Ивана+ «Зенит» получил преимущественное право выкупа молодого бразильского дарования Педро Энрике. Сейчас он тоже находится в сборной до 20 лет, несмотря на свой юный 16‑летний возраст+ летом придет Ду Кейрос,которого предыдущее руководство Корринтианс не хотели продавать ни за какие коврижки,надо полагать небезосновательно.
— Вы сказали, что заканчиваются переговоры о сотрудничестве с бразильскими коллегами. Речь о том, что еще одним партнером «Зенита» может стать «Коринтианс»?
— «Коринтианс» и «Фламенго». «Фламенго» мы пригласили на турнир памяти Юрия Морозова, который ежегодно проходит в нашей академии (в нем по традиции участвуют команд 14–15 летних футболистов — «Матч ТВ»). Надеюсь, они смогут приехать. Потому что для молодых ребят и девчонок очень важно тренироваться не только в своей системе, но и получать более широкое представление о том, как развивается футбол во всем мире.