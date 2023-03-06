Дзюба о «Зените»: «Команда на ходу. Малком – лидер, Ренан напоминает Ракицкого»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Первый канал Ярослав Ракицкий Ренан Пари НН Малком Андрей Мостовой Футбол

Артем Дзюба оценил игроков «Зенита» в матче с «Пари НН».

Матч 18-го тура Мир РПЛ закончился победой петербуржцев о счетом 3:0.

Малком забил первый гол со штрафного.

– Потрясающее исполнительское мастерство, видно, что Малком в этом году раскрылся, лидер команды.

Помимо дубля Малкома, стоит отметить две хорошие голевые от Андрюхи Мостового. Видно, что есть лидеры, команда на ходу.

– Ну и большой российский футболист все-таки у нас есть – Малком.

– Да, это как раз то, что нам сейчас нужно.

– А то, что Малком начал забивать головой, это потому что больше некому стало забивать головой в «Зените»?

– Думаю, стечение обстоятельств, это не самая сильная его сторона. Обратите внимание, когда он забил, он стал показывать, мол, я забил головой, головой – радовался.

А что касается новичка Ренана, видно, что очень хорошая левая нога, передачи разрезающие, чем-то напоминает Ракицкого.  Думаю, это очень сильное усиление, тем более в сборную Бразилии так просто не позовут, – сказал нападающий «Локомотива» в программе «На футболе» в эфире Первого канала.

17 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Конечно Зенит Рио - ди - жанейро - это не Зенит Питер.
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Mr.Hahn
Ответ Дмитрий9779
Кто-то берет Ренана,кто-то Дуатре,но виноват Зенит,не перепутайте
А шо, они таки стоили одинаково?)
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Дмитрий9779
Ответ Vadyan_chel1994
Кто то продал Аиртона за 7, и на эти деньги жил в окно, а кто то только тратит и не думает ни о чем
Где Тиль(18),Крал(12)Ларссон(4,5)Мирзов(4,5)Урунов,...Не стоит себя обманывать.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Любовь Мелехова
Как быстро Дзюба переобулся!
Он только медленный на поле, а всё остальное делает быстро - топ.
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Дмитрий9779
Ответ Илья Богданов
Одного берут за 3 ляма, а другого - обменивая на футболиста, за которого год назад заплатили 25 (хотя и еще несколько пунктов из которых вратарь уже дома, а Мантуан - обычный игрок ротации). Это как сказать "Кто-то берет Гарая, а кто-то Инсаурральде". Или "кто-то берет Малкома, а кто-то Зиньковского"
Дуатре за 4 КБ взяли
https://m.sports.ru/football/1114922809-perexod-duarte-v-spartak-za-4-mln-evro-samyj-dorogoj-v-rpl-zimoj-trans.html
+Тавареша за 2,Transfermarkt оценивает Ренана в 3 млн.
За Алберто заплатили не 25 зачем вы врёте?
https://m.sports.ru/football/1105951031-gendirektor-zenita-o-17-mln-evro-za-alberto-blizko-k-istine-zarplata-y.html
Плюс 50% с последующей продажи Ренана,Ивана+ «Зенит» получил преимущественное право выкупа молодого бразильского дарования Педро Энрике. Сейчас он тоже находится в сборной до 20 лет, несмотря на свой юный 16‑летний возраст+ летом придет Ду Кейрос,которого предыдущее руководство Корринтианс не хотели продавать ни за какие коврижки,надо полагать небезосновательно.
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Илья Богданов
Ответ Дмитрий9779
Кто-то берет Ренана,кто-то Дуатре,но виноват Зенит,не перепутайте
Одного берут за 3 ляма, а другого - обменивая на футболиста, за которого год назад заплатили 25 (хотя и еще несколько пунктов из которых вратарь уже дома, а Мантуан - обычный игрок ротации). Это как сказать "Кто-то берет Гарая, а кто-то Инсаурральде". Или "кто-то берет Малкома, а кто-то Зиньковского"
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Любовь Мелехова
Как быстро Дзюба переобулся!
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Vadyan_chel1994
Ответ Дмитрий9779
Кто-то берет Ренана,кто-то Дуатре,но виноват Зенит,не перепутайте
Кто то продал Аиртона за 7, и на эти деньги жил в окно, а кто то только тратит и не думает ни о чем
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Дмитрий9779
Ответ SMART789
ну тут и бюджеты разные совсем, но и при схожем предложении думаю игрок без раздумий выбрал бы ФК Зенит потому что здесь уже какие больше чем просто отношения у Медведева и бразильской конторы которая ведет дела целой плеяды игроков, только благодаря ним нас не обули с трансфером Алберто
+ведутся переговоры о сотрудничестве с Корринтианс и Фламенго:
— Вы сказали, что заканчиваются переговоры о сотрудничестве с бразильскими коллегами. Речь о том, что еще одним партнером «Зенита» может стать «Коринтианс»?

— «Коринтианс» и «Фламенго». «Фламенго» мы пригласили на турнир памяти Юрия Морозова, который ежегодно проходит в нашей академии (в нем по традиции участвуют команд 14–15 летних футболистов — «Матч ТВ»). Надеюсь, они смогут приехать. Потому что для молодых ребят и девчонок очень важно тренироваться не только в своей системе, но и получать более широкое представление о том, как развивается футбол во всем мире.
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Дмитрий9779
Ответ Никому_никабельный
За полтосы
За полтосы уходят...Халк,Паредес.
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SMART789
Ответ Дмитрий9779
Кто-то берет Ренана,кто-то Дуатре,но виноват Зенит,не перепутайте
ну тут и бюджеты разные совсем, но и при схожем предложении думаю игрок без раздумий выбрал бы ФК Зенит потому что здесь уже какие больше чем просто отношения у Медведева и бразильской конторы которая ведет дела целой плеяды игроков, только благодаря ним нас не обули с трансфером Алберто
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Aleksandr Danilov
Все эксперты же говорили что Спартак легко догонит этот никакущий Зенит?
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Никому_никабельный
Ответ Злодей Спб
Ну, одни клубы дербанят игроков из Крыльев, а другие из сборных Бразилии. Вот и вся разница :)
За полтосы
+1
-8
-7
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Владислав Харламов
Ренан просто Топом кажется. Говорят, что техничный защитник - враг команды, но техничный защитник это: контроль мяча, развитие атак, культура паса, обостряющие передачи. Думаю, Ренан через пару лет уйдет за очень хорошую сумму
+9
-1
+8
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Злодей Спб
Ну, одни клубы дербанят игроков из Крыльев, а другие из сборных Бразилии. Вот и вся разница :)
+10
-5
+5
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Дмитрий9779
Кто-то берет Ренана,кто-то Дуатре,но виноват Зенит,не перепутайте
+31
-5
+26
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voka25
Напоминает очень загорелого Ракицкого.
0
-6
-6
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