Дзюба о «Зените»: «Команда на ходу. Малком – лидер, Ренан напоминает Ракицкого»

оценил игроков «Зенита» в матче с « ».

Матч 18-го тура Мир закончился победой петербуржцев о счетом 3:0.

– забил первый гол со штрафного.

– Потрясающее исполнительское мастерство, видно, что Малком в этом году раскрылся, лидер команды.

Помимо дубля Малкома, стоит отметить две хорошие голевые от Андрюхи Мостового. Видно, что есть лидеры, команда на ходу.

– Ну и большой российский футболист все-таки у нас есть – Малком.

– Да, это как раз то, что нам сейчас нужно.

– А то, что Малком начал забивать головой, это потому что больше некому стало забивать головой в « »?

– Думаю, стечение обстоятельств, это не самая сильная его сторона. Обратите внимание, когда он забил, он стал показывать, мол, я забил головой, головой – радовался.

А что касается новичка Ренана, видно, что очень хорошая левая нога, передачи разрезающие, чем-то напоминает Ракицкого. Думаю, это очень сильное усиление, тем более в сборную Бразилии так просто не позовут, – сказал нападающий «Локомотива» в программе «На футболе» в эфире Первого канала.