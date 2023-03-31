Дивеев о Лукаку: «Шкаф, гора мышц, хорошо бежит, хорошая левая, дриблинг, но не удивил игрой спиной. А у Дзюбы есть лайфхак»

вспомнил об игре против и сравнил его с Артемом Дзюбой.

В матче Евро-2020 Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0, Лукаку сделал дубль.

– Твоя же фраза о том, что Лукаку ничем не удивил?

– Да. Я от нее не отказываюсь. Я уже сколько раз объяснял. Я, может, неправильно сказал, но и люди неправильно поняли.

Перед игрой, даже перед моим выходом на замену на второй тайм, Саламыч [Станислав Черчесов] мне говорил: вот Лукаку, он хорошо бежит, хорошо открывается. Это понятно. Но в единоборствах, я думал, что он будет намного сильнее, честно.

Я когда рядом с ним стоял, по фото посмотреть – да, он здоровый, вообще шкаф, гора мышц. Но в плане игры, когда ты слышишь про Лукаку, думаешь, что это космос какой-то. Но ты выходишь против него, и нет такого, чтобы он прямо выделялся. Взять Модрича – он играет головой.

Лукаку хорошо бежит, хорошая левая, хороший дриблинг. Один в один тяжеловато – у него отличная стартовая скорость. Но он меня не удивил, когда он играет спиной. Очень плохо. Не очень плохо, но не так, как у нас есть некоторые люди в – даже есть те, кто получше играет.

У Артема Дзюбы есть лайфхак против защитников: он берет твою майку, допустим, с правой стороны, и если ты вылезешь с левой, то он просто берет рукой и разворачивает тебя в другую сторону. Но это же нужно правильно делать, в секунду, в момент, – сказал защитник и сборной России в «Коммент.Шоу».