Дивеев о Лукаку: «Шкаф, гора мышц, хорошо бежит, хорошая левая, дриблинг, но не удивил игрой спиной. А у Дзюбы есть лайфхак»

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу Евро-2020 Ромелу Лукаку Игорь Дивеев Футбол

Игорь Дивеев вспомнил об игре против Ромелу Лукаку и сравнил его с Артемом Дзюбой.

В матче Евро-2020 Бельгия разгромила Россию со счетом 3:0, Лукаку сделал дубль.

– Твоя же фраза о том, что Лукаку ничем не удивил?

– Да. Я от нее не отказываюсь. Я уже сколько раз объяснял. Я, может, неправильно сказал, но и люди неправильно поняли.

Перед игрой, даже перед моим выходом на замену на второй тайм, Саламыч [Станислав Черчесов] мне говорил: вот Лукаку, он хорошо бежит, хорошо открывается. Это понятно. Но в единоборствах, я думал, что он будет намного сильнее, честно.

Я когда рядом с ним стоял, по фото посмотреть – да, он здоровый, вообще шкаф, гора мышц. Но в плане игры, когда ты слышишь про Лукаку, думаешь, что это космос какой-то. Но ты выходишь против него, и нет такого, чтобы он прямо выделялся. Взять Модрича – он играет головой.

Лукаку хорошо бежит, хорошая левая, хороший дриблинг. Один в один тяжеловато – у него отличная стартовая скорость. Но он меня не удивил, когда он играет спиной. Очень плохо. Не очень плохо, но не так, как у нас есть некоторые люди в РПЛ – даже есть те, кто получше играет.

У Артема Дзюбы есть лайфхак против защитников: он берет твою майку, допустим, с правой стороны, и если ты вылезешь с левой, то он просто берет рукой и разворачивает тебя в другую сторону. Но это же нужно правильно делать, в секунду, в момент, – сказал защитник ЦСКА и сборной России в «Коммент.Шоу».

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33 комментария

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KUZMICH
Лукаку деклассировал Дивеева в том матче.
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shava72
Ответ justbored
"он берет твою майку, допустим, с правой стороны, и если ты вылезешь с левой, то он просто берет рукой и разворачивает тебя в другую" кусните это, хейтеры ))
То есть фактически Дивеев пояснил: Рукаку добивается успеха, только держа соперника за майку.
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papadok
Фигня ваш Карузо, мне Рабинович напел.
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a-fon
у Дзюбы есть локти и лояльное судейство в прошлом.
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блокад блокадыч
Ответ Arty K.
Попозже зайду, чтоб почитать шутки про лайфхак Дзюбы
ура, в тысячный раз будем шутить про руку Дзюбу
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Spartakus1984
Ответ Оригинальный Ник
Время показало, что Дивеев был прав, а клоуны с синдромом туземца на пустом месте его захейтили
В чем он прав?
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Евгений Кириенко
Я неправильно сказал, но и люди неправильно поняли!!! 🤔🤯
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Verhovn
А вот и шутки про Дзюбины лайфхаки подъехали.. Гыы😄
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Spartakus1984
Надо спросить у Лукаку,удивил ли его Дивеев и знает ли он кто это?))
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Sevuska
Сейчас Дзюбиньо и без лайфхака лучше Лукаку . Ромелу явно сдал и опережает Дзюбу разве что известными параметрами 😎
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red hikkikomori
Не удивил спиной, но удивил третьей ногой)
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Balt39
Ответ Alex Chernov
Да, дзюбин лайфхак все хорошо знают, как ни крути 🙃
Не надо Дзюбе его лайфхак крутить))))
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Анатолий Magicbrain
у Дзюбы вся жизнь из лайфхаков. Первый: как чутка разжиться деньгами в раздевалке своего клуба. Второй как этот же клуб прокинуть из за лишних тридцати серебряников. Третий: как изменить беременной жене. Четвертый: как снимать веселые видео, для всеобщего пользования, но наедине с собой. Не человек, а лайфхак!)
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fedorbazaykin
Наш Рукаку уникален🤣
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Ola BP
Видели мы его лайвхак)
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covax
Дзюба давно придрочился хватать за майку с правой стороны
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начальник цеха Михалыч
Ответ Витольд Бубеный
Дзюба рукой подыгрывает
Неплохо)
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начальник цеха Михалыч
У Дзюбы есть лайфхак, причём какооой)
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Pb-SE
Ответ Alex Chernov
Да, дзюбин лайфхак все хорошо знают, как ни крути 🙃
Ещё и крутить что-то надо?
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krokodilych
Вот если бы Лукаку ничего не забил в матче с нашими, то тогда и впрямь удивил бы. А так отгрузил парочку, не особо напрягаясь даже. И вообще не важно, как он при этом играет спиной.
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justbored
"он берет твою майку, допустим, с правой стороны, и если ты вылезешь с левой, то он просто берет рукой и разворачивает тебя в другую"

кусните это, хейтеры ))
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Денис Бояров
Наших защитников обыгрывает шкаф, так и запишем
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Оригинальный Ник
Время показало, что Дивеев был прав, а клоуны с синдромом туземца на пустом месте его захейтили
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Витольд Бубеный
Дзюба рукой подыгрывает
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Los Galácticos
Все видели как он обосрался со своим лайфхаком в чемпионате Турции.
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