Дивеев о словах про Лукаку: «Знал до игры, что он будет так бежать, что очень мощный. Поэтому и не удивил»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал реакцию на его слова о форварде сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

После игры с Бельгией Дивеев, говоря о сделавшем дубль нападающем, отметил: «В плане игры – ничего особенного».

«Эти слова люди поняли по-другому. Мне много писали после той фразы, типа, как так – два забил и не удивил?

Я знал до игры, что он будет так бежать, что он очень мощный. Поэтому и не удивил», – сказал Дивеев в эфире клубного канала.

Орлов – Дивееву: «Парень, ты ослеп, наверное! Лукаку тебя сделал как ребенка. Что еще надо?»