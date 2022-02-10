Дивеев о Лукаку: «Дзюба, может, даже лучше играет корпусом. Против Артема тяжелее, когда идут длинные пасы»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев вновь сравнил форварда с нападающим «Челси» .

– Перед Евро ты сравнивал Дзюбу с Лукаку, но это же разный уровень.

– В плане скорости – да, а по габаритам они с Дзюбой одинаковые.

– Со стороны Лукаку выглядит просто огромным мускулистым человеком, который при этом еще быстрый и пластичный.

– Он быстрый, это да. Дзюба не быстрый, но Артем, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто мое мнение, – сказал Дивеев.

Игорь Дивеев: «Лукаку – это второй Дзюба. По массе, думаю, они одинаковы»