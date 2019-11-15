Артем Дзюба: «Пытаюсь чуть-чуть подзагореть, чтобы быть похожим на Лукаку»

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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в шутливой форме ответил на вопрос о сравнениях с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку, который играет за Бельгию.

– Вчера Дивеев сказал, что в России тоже есть свой Лукаку – Дзюба. Можешь себя сравнить с Лукаку и помогаешь ли как-то Дивееву подготовиться к противостоянию с этим нападающим?

– Всячески стараюсь, да. Пытаюсь чуть-чуть подзагореть, чтобы быть похожим на него, и все для Игоря делаю, чтобы он думал, что я Лукаку.

Я вообще полностью сфокусировался на этой задаче, чтобы Дивеев ощущал, что он где-то рядом с Лукаку бегает, – сказал Дзюба.

Игорь Дивеев: «Лукаку – это второй Дзюба. По массе, думаю, они одинаковы»

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