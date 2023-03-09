Энрике может возглавить «Тоттенхэм». Спаллетти и Аморим, вероятно, будут в шорт-листе

Теги Айнтрахт Франкфурт Лучано Спаллетти Спортинг премьер-лига Англия Наполи Тоттенхэм Дэниэл Леви Луис Энрике Рубен Аморим Фабио Паратичи Оливер Гласнер Футбол

Луис Энрике может возглавить «Тоттенхэм».

Председатель совета директоров Дэниэл Леви поручил спортивному директору Фабио Паратичи составить шорт-лист тренеров на случай ухода Антонио Конте. Планируется, что Паратичи подготовит список для Леви в этом месяце.

По данным The Athletic, на первом месте в шорт-листе, скорее всего, будет Энрике, бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании. Паратичи высокого мнения об этом тренере. 

В шорт-лист также, вероятно, войдут: Оливер Гласнер («Айнтрахт»), Рубен Аморим («Спортинг») и Лучано Спаллетти («Наполи»).

При этом отмечается, что вариант с возвращением Маурисио Почеттино маловероятен.

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36 комментариев

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Марслан Акматалиев
Ответ alexis2020
футбол Энрике работает только с суперзвездами вроде Месси, Неймара, Суареса. Его Рома ничего толком не показала, сборная Испании далеко не самая лучшая команда мира.
Рома это было начала его тренерской карьеры.
Но он сделал очень симпатичную Сельту, сборную починил после трёх подряд провалов на крупных турнирах, хотя сам и разрушил потом на ЧМ в Катаре.
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d.xoxlov
Ответ Amalfitano
Он уже работал в топ-5 лиге и ничего не показал.
Да, но это давно было. Аморим вообще нигде, кроме Португалии не работал (да и когда бы), однако ж его рассматривают.
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Yri Yrov
Луис Энрике очень интересно посмотреть у руля клуба АПЛ
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Tun
Ответ alexis2020
футбол Энрике работает только с суперзвездами вроде Месси, Неймара, Суареса. Его Рома ничего толком не показала, сборная Испании далеко не самая лучшая команда мира.
Какой футбол Энрике? То, что мсн однажды разорвали в Европе, можно считать заслугой Лучо?
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deadjoker
С составом под Конте играть в футбол Энрике это прям сильно. Лучше уж аморим, это хоть как-то ближе.
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Игорь Колупанов
Ответ MVL
Спаллетти в кои то веки создал чемпионскую команду, сейчас пойдет в команду с 0 трофеев за 15 лет. Сомнительно.
Если Леви не зажмет денег ,то Лучано может перейти с пол командой)))
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Madhamish
Ответ rigobersong
О чем ПСЖ думает, им надо Энрике предлагать все условия и забирать:)
Ну, до 1/8 они пока доходят. С Энрике и из группы не выйдут. Заодно чемп сольют, а то уже скучно там в Лиге 1
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Amalfitano
Ответ d.xoxlov
Странно, что Шмидта никто пока никуда особенно не хочет подписывать.
Он уже работал в топ-5 лиге и ничего не показал.
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Amalfitano
Ответ Сергей Молодых
А зачем Спаллетти идти в этот бестрофейный проклятый неудачник? Они с Наполи нашли друг друга, у них всё хорошо- в гробу он видал эти шпоры
Это с нашей точки зрения. С точки зрения профессионала надо идти только вперёд. И АПЛ это шаг вперёд. Может это ступень к попаданию в английский топ клуб. А может после апл его сразу пригласят в Юве.
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Sevillafan
Энрике самый переоцененный тренер современности , возможно лучший среди физруков
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d.xoxlov
Ответ Step_up
На Спалетти я бы посмотрел в АПЛ. Многие восхищаются Гвардиолой, Нагельсманном. Чуть раньше - Моуриньо, Бьелсой…. А между тем итальянский лысый шарлатан помимо того, что ведёт Наполи к историческому чемпионству, очень многое дал современному футболу. Вспомнить хотя бы ложную девятку, которую впервые на постоянной основе стал практиковать в Роме с Тотти.
А он по-английски умеет? С остальным спору никакого.
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Сергей Молодых
А зачем Спаллетти идти в этот бестрофейный проклятый неудачник? Они с Наполи нашли друг друга, у них всё хорошо- в гробу он видал эти шпоры
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d.xoxlov
Странно, что Шмидта никто пока никуда особенно не хочет подписывать.
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Бродяга-симпатяга
Ага, все побегут в это болото)
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Vint-Z
Надеюсь, Наполи не отпустит Спала- уж очень здорово у него там получается, одно удовольствие за ними наблюдать. У него и Зенит до прихода Халка с Витцелем в шикарный футбол играл.
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Step_up
На Спалетти я бы посмотрел в АПЛ. Многие восхищаются Гвардиолой, Нагельсманном. Чуть раньше - Моуриньо, Бьелсой…. А между тем итальянский лысый шарлатан помимо того, что ведёт Наполи к историческому чемпионству, очень многое дал современному футболу. Вспомнить хотя бы ложную девятку, которую впервые на постоянной основе стал практиковать в Роме с Тотти.
+2
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rigobersong
О чем ПСЖ думает, им надо Энрике предлагать все условия и забирать:)
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Amalfitano
Аморим был бы самый подходящий вариант. Еще притаранит 2-3 лидеров Спортинга и ттх может заиграть.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ MVL
Спаллетти в кои то веки создал чемпионскую команду, сейчас пойдет в команду с 0 трофеев за 15 лет. Сомнительно.
За ту зарплату что сейчас у Конте, практически любой тренер пойдёт к ним работать)
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Direct free kick
Отличный будет союз ха ха
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Pevec SPb
Ответ alexis2020
футбол Энрике работает только с суперзвездами вроде Месси, Неймара, Суареса. Его Рома ничего толком не показала, сборная Испании далеко не самая лучшая команда мира.
Кудрявый шарлатан?
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ss_podonok
когда они поймут что звать надо топ тренеров.. жозе не дали сыграть в финале кубка. конте ни о чём. энрике это нуну на ультрах. тухель мой кандидат!
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артмаст
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
чекайте, если комментарий плюсов не соберёт,то он его удалит
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Andrey Mikhalkov
Ответ MVL
Спаллетти в кои то веки создал чемпионскую команду, сейчас пойдет в команду с 0 трофеев за 15 лет. Сомнительно.
От этой команды может и половины не остаться в межсезонье. Жаль, если "мешки" раскупят.
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Пользователь заблокирован
Бред полный и на счёт Энрике и особенно на счёт Спаллетти ☝️🤭....
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