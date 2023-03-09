Энрике может возглавить «Тоттенхэм». Спаллетти и Аморим, вероятно, будут в шорт-листе

может возглавить «Тоттенхэм».

Председатель совета директоров поручил спортивному директору составить шорт-лист тренеров на случай ухода Антонио Конте. Планируется, что Паратичи подготовит список для Леви в этом месяце.

По данным The Athletic, на первом месте в шорт-листе, скорее всего, будет Энрике, бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании. Паратичи высокого мнения об этом тренере.

В шорт-лист также, вероятно, войдут: («Айнтрахт»), Рубен Аморим («Спортинг») и Лучано Спаллетти (« »).

При этом отмечается, что вариант с возвращением Маурисио Почеттино маловероятен.