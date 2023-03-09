Энрике может возглавить «Тоттенхэм». Спаллетти и Аморим, вероятно, будут в шорт-листе
Луис Энрике может возглавить «Тоттенхэм».
Председатель совета директоров Дэниэл Леви поручил спортивному директору Фабио Паратичи составить шорт-лист тренеров на случай ухода Антонио Конте. Планируется, что Паратичи подготовит список для Леви в этом месяце.
По данным The Athletic, на первом месте в шорт-листе, скорее всего, будет Энрике, бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании. Паратичи высокого мнения об этом тренере.
В шорт-лист также, вероятно, войдут: Оливер Гласнер («Айнтрахт»), Рубен Аморим («Спортинг») и Лучано Спаллетти («Наполи»).
При этом отмечается, что вариант с возвращением Маурисио Почеттино маловероятен.
Но он сделал очень симпатичную Сельту, сборную починил после трёх подряд провалов на крупных турнирах, хотя сам и разрушил потом на ЧМ в Катаре.