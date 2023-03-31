Валерий Газзаев: «Традиционные семейные ценности должны передаваться нашим детям и внукам. Нужно противостоять разложению моральной духовности – однополые браки, трансгендеры, пропаганда ЛГБТ»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия ЛГБТ Политика Матч ТВ Футбол

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил за традиционные ценности и против ЛГБТ.

– Основа любого государства – это многодетные семьи. У вас трое детей, шесть внуков. В современной России институт семьи развивается? Потому что может показаться, что рожать стали меньше.

– Государство проводит в этом направлении очень большую социальную работу.

Здоровая и правильная семья – это ячейка мощного государства. Старшее поколение должно передавать нашим детям, внукам и правнукам традиционные для нашей страны семейные ценности. И жестко противостоять разложению моральной и культурной духовности.

Что я имею в виду? Это однополые браки, трансгендеры, это пропаганда ЛГБТ. В конституции нашей страны четко записано, что семья – это брак мужчины и женщины.

Вообще одно из важных изменений в новой конституции – это социальный блок, который формирует платформу защиты граждан. По инициативе президента создана система соцподдержки семьи. Сейчас семья с детьми с 8 до 17 лет получает ежемесячные выплаты (речь о выплатах семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания – Sports.ru). Таких детей 5 млн! – поделился мыслями бывший депутат Госдумы.

Материалы по теме

116 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Ярик01
что плохого в маткапитале и льготной ипотеке? Стоит понимать, почему это государственное регулирование вообще возникло, от нищеты населения, из-за диких ставок кредитного бремени, от излишнего государственного влияния на все сферы экономики, от неизъятия ресурсных доходов у придворных, из-за направления этих доходов на поддержание лояльности, в том числе зарплат и ранних пенсий раздутых спецслужб. Если у тебя, как "у среднего класса", нормальный доход, а не 27 тыс. рублей, доступно нормальное кредитование в 2.5-3.5% по стабильной валюте, то не нужна тебе никакая льготная ипотека в 8:(!!!) годовых,
Только у нас в стране относятся к кредитам как к чему-то ужасному, тогда как в остальном процветающем мире это норма жизни давно. Только у нас ипотеку считают рабством, хотя в остальном процветающем мире шанс приобрести своё жилье это благо. Только у нас народ не понимает, от чего зависят ставки по кредитам...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Ответ Shuller18
Потому что это ненормально, природа так распорядилась.
Во-первых, природа распоряжается по-всякому. Если опускаться до чистой биологии, то огромное количество видов вполне себе практикуют однополые связи. А вот стигматизировать эти связи предпочитают только некоторые люди, воспитанные то ли в тюрьме, то ли в архаичных религиозных общинах.

Во-вторых, писать комментарии на Спортсе/ездить на автомобиле/сочинять музыку - тоже не ахти какие "природные занятия".

В-третьих, что ненормального в добровольном союзе двух любящих друг друга людей, который не наносит никакого вреда окружающим?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Ларин
Ответ Dexter Dallas
Я в детстве, в детском саду рисовал радугу. Веранда или как она там называется на детской площадке, в детских садах была разукрашена в цвета радуги. Сзади нее было нарисовано два мальчика, держащихся за руки и поднимающие их вверх. Почему я из-за этого не стал геем? Ведь повсеместно несётся бред о том, что это пропаганда и бедные детки станут не той ориентации. Даже кинофистеваль детского кино радуга отменили. Причины-почитай ответ руководителей фестиваля.
я даже больше скажу, бро) я не рисовал, радугу, но в третьем классе я танцевал с лицом своего пола) и юбку надел) это не сделало меня ни геем ни п***ром) причем это делали, прости господи, все мальчики в классе) под маленьких лебедей это было) время и финты истории показали ясно, что подлинный разврат определенно идёт из неадекватных запретов...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Дядя ТУРА
у меня есть ощущение, что это самая главная проблема в стране, а не пенсии например или цены в магазинах
Потому что у власти силовики или несостоявшиеся зеки (но все впереди), а у них очень сильная гомофобия. С другой стороны, украсть то,что плохо лежит, для них дело чести. Потому народ должен делиться с ними доходами и соблюдать традиционные ценности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Ответ Shuller18
Да потому что в детском саду тебе не рассказали, что такое радуга в современном понимании. Ну и одно дело что-то там рисовать, другое дело говорить, мол, мальчик+мальчик это норма.
А где рассказывают? Не подскажешь? Ну я именно про детей в России, где им это рассказывают? Или рассказывали, тк эта истерия началась лет 5 назад. Где 5 лет назад детям рассказывали что радуга это символ геев? А как ты действуетшь, когда твои дети видят настоящую радугу? Леща даёшь, чтобы голову опустили и не спрашивали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Вытащи свой язык из моей жопы, Газзаев, обычно так лижут псы. Ты ведь не собака, Газзаев?
— Нет! Я не собака!
— Тем не менее... по всем признакам ты самая настоящая собака. По всем, кроме верности
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ибрагимкович
Ответ Ибрагимкович
Будку закрывайте пж
Валерий Георгич, не минусуйте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
всех поддерживающих нетрадиционный институт семьи следует мигрировать в европу или америку...там вас ценят...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
misfits90
Ответ Shuller18
Состоявшаяся личность возможно и не станет, а дети вполне могут, если им с детства на каждом шагу будут внушать, что это норма
как минимум понятно, кто данный пост минусует🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Shuller18
Если даже не женаты официально, но живут вместе, то как это помешает воспитанию ребенка? Кстати, в такой ситуации данная схема больше боком может выйти, нежели принести плюшек. А что плохого в маткапитале и льготной ипотеке? Я лично не знаю людей, которые детей заводили именно ради этого, наверное есть такие, но скорее исключения. А так это стимул размножаться, почему бы и нет?
что плохого в маткапитале и льготной ипотеке?

Стоит понимать, почему это государственное регулирование вообще возникло, от нищеты населения, из-за диких ставок кредитного бремени, от излишнего государственного влияния на все сферы экономики, от неизъятия ресурсных доходов у придворных, из-за направления этих доходов на поддержание лояльности, в том числе зарплат и ранних пенсий раздутых спецслужб.

Если у тебя, как "у среднего класса", нормальный доход, а не 27 тыс. рублей, доступно нормальное кредитование в 2.5-3.5% по стабильной валюте, то не нужна тебе никакая льготная ипотека в 8:(!!!) годовых,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Novikov
Т.е. уровень жизни в стране такой, что пять миллионов детей живут в семьях чей доход ниже прожиточного минимума? И в этом геи с запада виноваты? Ну ок
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jxmazefan
Ответ Илья Деньгин
Не совсем понимаю, как вообще может работать так называемая «пропаганда ЛГБТ». Невозможно стать геем, если посмотришь к примеру фильм про геев или герой фильма будет представителем ЛГБТ. Невозможно стать геем, если увидишь радужный флаг и т.д. Ни в детском возрасте, ни в каком либо ещё. В стране других проблем до кучи, а они всё с ЛГБТ борятся) Обычному гетеро-мужику должно вообще быть параллельно на другие ориентации. Какая разница? А они всё борятся) Самим-то не смешно?
Да вроде как работает и их количество увеличивается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Ivan Balashov
А почему это не норма? Потому что всякие деды вроде Путина и Газзаева застряли в прошлом?
Потому что это ненормально, природа так распорядилась.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ибрагимкович
Будку закрывайте пж
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Айвенго
Если мальчика тянет к девочке, то как ты не внушай ему обратное, ничего не изменится. Люди такими рождаются и никакая пропаганда здесь ничего не изменит. А вот с коррупцией среди чиновников бороться можно, даже с "приговоренными к победе".
В детстве элементарно внушить обратное.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Dexter Dallas
Я в детстве, в детском саду рисовал радугу. Веранда или как она там называется на детской площадке, в детских садах была разукрашена в цвета радуги. Сзади нее было нарисовано два мальчика, держащихся за руки и поднимающие их вверх. Почему я из-за этого не стал геем? Ведь повсеместно несётся бред о том, что это пропаганда и бедные детки станут не той ориентации. Даже кинофистеваль детского кино радуга отменили. Причины-почитай ответ руководителей фестиваля.
Да потому что в детском саду тебе не рассказали, что такое радуга в современном понимании. Ну и одно дело что-то там рисовать, другое дело говорить, мол, мальчик+мальчик это норма.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ PsichoEscape
Они нереально людей за идиотов держат
Они их не считают за людей
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Shuller18
Ты клип Ленинграда пересмотрел?)) Мама, бабушка и я, наша однополая семья
Можно на статистику разводов посмотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Ебздрогыч
Для справки: у нас огромное количество детей воспитывается в однополых семьях (мама и бабушка), и во время СВО есть все тенденции к увеличению таких семей, огромное число разводов (даже главный хранитель семейных ценностей развелся).
Сейчас Вам срок впаяют за дискредитацию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VintDV
Как только ЭТО стало не табу и чем то запретным ОНИ стали требовать ещё и ещё:)) И теперь ОНИ стали "правильными" ценностями в Их "правильном" мире....
Интересный виток человечества, хотя скорее тупик:))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igorrado@yandex.ru
Ответ PsichoEscape
Миллионы людей в нищите и живут в лачугах, а виноваты в этом кончено же лгбт
Это как с евреями в Третьем Рейхе
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джанлука Нальюка
Ответ Topordo
Да, именно поэтому число извращенцев и психбольных в сша неуклонно растет.
везде растет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Литвинов
Ответ PsichoEscape
Миллионы людей в нищите и живут в лачугах, а виноваты в этом кончено же лгбт
Вроде в этом Байдена все винят
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CONST_VAN_G
в конституции много чего написано, пёс. в том числе что твой хозяин не должен сидеть там гле сейчас, а мог бы в другом месте...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ Melnikov1968
В России всегда было негативное отношение к ЛБГТ, однополым бракам и прочей нечисти. Здесь агитка не требуется. А насчёт семьи есть неприятная статистика: из 10 заключённых браков, 6 распадаются.
Это место, где не требуется агитка, зато удачная карта, которую можно разыграть перед очередными выборами. И потом в комментах будут писать: да его люди сами выбрали.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий