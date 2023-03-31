Валерий Газзаев: «Традиционные семейные ценности должны передаваться нашим детям и внукам. Нужно противостоять разложению моральной духовности – однополые браки, трансгендеры, пропаганда ЛГБТ»
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил за традиционные ценности и против ЛГБТ.
– Основа любого государства – это многодетные семьи. У вас трое детей, шесть внуков. В современной России институт семьи развивается? Потому что может показаться, что рожать стали меньше.
– Государство проводит в этом направлении очень большую социальную работу.
Здоровая и правильная семья – это ячейка мощного государства. Старшее поколение должно передавать нашим детям, внукам и правнукам традиционные для нашей страны семейные ценности. И жестко противостоять разложению моральной и культурной духовности.
Что я имею в виду? Это однополые браки, трансгендеры, это пропаганда ЛГБТ. В конституции нашей страны четко записано, что семья – это брак мужчины и женщины.
Вообще одно из важных изменений в новой конституции – это социальный блок, который формирует платформу защиты граждан. По инициативе президента создана система соцподдержки семьи. Сейчас семья с детьми с 8 до 17 лет получает ежемесячные выплаты (речь о выплатах семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания – Sports.ru). Таких детей 5 млн! – поделился мыслями бывший депутат Госдумы.
Во-вторых, писать комментарии на Спортсе/ездить на автомобиле/сочинять музыку - тоже не ахти какие "природные занятия".
В-третьих, что ненормального в добровольном союзе двух любящих друг друга людей, который не наносит никакого вреда окружающим?
— Нет! Я не собака!
— Тем не менее... по всем признакам ты самая настоящая собака. По всем, кроме верности
Стоит понимать, почему это государственное регулирование вообще возникло, от нищеты населения, из-за диких ставок кредитного бремени, от излишнего государственного влияния на все сферы экономики, от неизъятия ресурсных доходов у придворных, из-за направления этих доходов на поддержание лояльности, в том числе зарплат и ранних пенсий раздутых спецслужб.
Если у тебя, как "у среднего класса", нормальный доход, а не 27 тыс. рублей, доступно нормальное кредитование в 2.5-3.5% по стабильной валюте, то не нужна тебе никакая льготная ипотека в 8:(!!!) годовых,
Интересный виток человечества, хотя скорее тупик:))))