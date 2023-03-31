Газзаев о патриотизме: «В истории любого государства бывает, что нужно встать на защиту отечества. Это должен делать каждый. Это называется любовь к родине»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Политика Матч ТВ Футбол

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что такое любовь к родине.

– Сейчас много разговоров о патриотизме и любви к родине. Как вы понимаете для себя эти понятия?

– На мой взгляд, в истории жизни любого государства бывают периоды, когда нужно встать на защиту своего отечества, своего народа, своей семьи. Это должен делать каждый гражданин. Вот это называется патриотизм и любовь к родине.

– Современная молодежь подходит под это понятие патриотизма?

– К сожалению, она находится в поиске ориентиров, смыслов и ответов на вопросы, что такое любовь к родине и уважение к памяти своих предков.

Задача старшего поколения – встречаться с молодежью, рассказывать о великих достижениях нашей вековой, многонациональной истории. Говорить об этом в семьях, с близкими.

В настоящее время идут воспитательные работы в школах, институтах. Этому уделяется такое же внимание, как и к самому обучению. Считаю, это правильно.

– Последнее про патриотизм. Насколько жизнеспособен патриотизм, который в большей степени опирается на достижения прошлого, а не настоящего и будущего?

– Отвечу одной фразой. Если не будешь знать свое прошлое, у тебя никогда не будет будущего, – выразил мнение бывший депутат Госдумы.

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113 комментариев

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nnp165
Оно все так. Вот только это происходит тогда, когда ответственность граждан перед государством встречает такую же ответственность государства перед своими гражданами. Это или работает в обе стороны, или в конце концов прекращает работать вовсе.
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Madcomposer
Ответ SadButTrue
Да, так всегда. Я не понимаю почему все носятся с этим патриотизмом, как будто это что-то святое. На практике патриотизм - это самый обычный агрессивный национализм. Вот никто мне ещё не привел ни одного довода чем они отличаются.
Ну нет, есть нормальный патриотизм, когда ты делаешь что-то для процветания твоей страны, типа не берёшь взяток и выполняешь добросовестно свои обязанности как минимум) Или ты просто любишь свою страну за какие-то родные тебе вещи, природу, еду, что угодно. Национализм тут ни причём, хотя иногда это соседствует, но совершенно необязательно. Просто это всё в России теперь ведёт к обвинению в экстремизме, дискредитации армии, фейках и т.д.
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feelnosorry
Странно, я думал что патриотизм это желать развития своей Родины, ее благополучия и процветания. Заботится о молодежи, образовании, здравоохранении, экономическом развитии и прочих штуках, делающих жизнь в стране комфортнее, а саму страну привлекательнее на международной арене
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Алексей07.06
На защиту
Вопрос к этому 7осподину: кто на нас нападал?
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SadButTrue
Ответ Red Line
от какого числа карта?)
Если бы за шесть часоу до операции не был нанесон прэвэнтивный удар по позициям — чэтырэ позыцыи, я сэйчас покажу карту, привёз — они бы атаковали наши войска.
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Red Line
Ответ SadButTrue
Я карту принёс, сейчас покажу
от какого числа карта?)
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Sergant Neo
За кого Воевать ? За кого жизнь отдавать ? Вот если б шел Сентябрь ,39 года , я бы пошел потому что у меня не было выбора , тогда да родина была в опасности , тогда немцы , как сейчас ,мы напали на чужое государство, с целью захвата земель , и сегодня как и тогда тоже варварски , поступаем с мирными людьми , крестьянами Ракетами , танками , утюжим село , города , Только сейчас , если будет Война между ядерными державами , уже не вас не меня товарищ Газзаев не будет , так что лучше не надо Больше Войн , Давайте жить мирно .
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Red Line
Ответ Sinister Kid
А псопугаи существуют?
теперь да)
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Melnikov1968
Мир изменился, молодежь в этом мире тоже изменилась. По-моему все логично.
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Николай Белкин
Ответ Дьяков Евгений
Чемодан, вокзал, Бахмут. Не дай Бог убирут Путина, первый же скажешь, что в плену держали и заставляли нахваливать
да нет. дай Бог уберут. за 22 года надоел мягко говоря. да и дел наделал, трем поколениям не разгрести.
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Алексѣй Пестовъ
Согласитесь, что в его речи чувствуются нотки лая
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CONST_VAN_G
не нужно путать совковое зомбирование с патриотизмом...
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ыфвфывфыв авфыаыва
а почему газзаев не встал? почему журналисты не задают встречные вопросы
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SVD44
Ответ Доктор Броманталь
Надо было дождаться как в 41м - когда внезапно в 6 утра ?
Если честно, с точки зрения политической стратегии, так было бы гораздо грамотней.
Ты президент страны, у тебя есть данные, что на страну готовится нападение, вокруг твоей страны нездоровая политическая обстановка.
Так дождись ты нападения и начни боевые действия со своей стороны границы. Вот тебе лишнее доказательство всему миру, что это не ты агрессор, а они. И то, что происходило предыдущие 8 лет - это правильные действия.
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Alena Kostornaia
Никто не должен никакую родину любить. Любовь она либо есть либо нет. К этому невозможно обязать.
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gzot11
Who let the dog out?
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RSM-1930
Ответ Алексей Антонов
Ну на меня никто не нападал, чтобы встать на защиту... а дальше думай сам.
Интересно родился бы ты, если бы твой дед также думал в 41-м
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Stanley_77
Ответ Лёха Жданчик
Газзаев: Это должен делать каждый....кроме моих детей!
у него один сын убийца, второй за папой по клубам бегает в помощниках, великий талант, второй вротен
+13
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+13
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Олег Акимов
Дети/зятья/племянники/внуки Газзаева есть на фронте? Или они "не профессиональные военные/в тылу их навыки принесут больше пользы/хотят, но не проходят по здоровью" ?
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Сергей Максимюк
Ответ Доктор Броманталь
Надо было дождаться как в 41м - когда внезапно в 6 утра ?
так вы начали немного раньше, в 4 утра
+1
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Kyrlumba
Ответ Мистер Блин
да, они через Дубай открыли второй фронт😂😂😂
знаменитая высадка десанта в Дубландии.)))
+7
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Ответ schwein
Я не для себя, у меня друг интересуется и чисто спросить, может кто знает. Вот если старый машинист паровоза пропустил стрелочный переход и паровоз несется на полной скорости к обрыву, говорить об этом и просить нажать стоп кран считается за патриотизм, или это дискредитация паровоза?
Автоматика должна сработать. Но пример некорректен, потому что вместо срыва стоп-крана предлагаешь поговорить об этом.
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RSM-1930
Все должны в той или иной мере защищать свою страну. А у России нет границ, есть только горизонты.
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SVD44
Как там объединенный чемпионат поживает? Переговоры на финальной стадии?
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brig_Mercury
Странно что дети и внуки пропагандистов и депутатов ещё не окопе. Интересно почему? Кстати что там у Газаева с родственниками по мужской линии? Как он их воспитал патриотизму?
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