Газзаев о патриотизме: «В истории любого государства бывает, что нужно встать на защиту отечества. Это должен делать каждый. Это называется любовь к родине»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что такое любовь к родине.

– Сейчас много разговоров о патриотизме и любви к родине. Как вы понимаете для себя эти понятия?

– На мой взгляд, в истории жизни любого государства бывают периоды, когда нужно встать на защиту своего отечества, своего народа, своей семьи. Это должен делать каждый гражданин. Вот это называется патриотизм и любовь к родине.

– Современная молодежь подходит под это понятие патриотизма?

– К сожалению, она находится в поиске ориентиров, смыслов и ответов на вопросы, что такое любовь к родине и уважение к памяти своих предков.

Задача старшего поколения – встречаться с молодежью, рассказывать о великих достижениях нашей вековой, многонациональной истории. Говорить об этом в семьях, с близкими.

В настоящее время идут воспитательные работы в школах, институтах. Этому уделяется такое же внимание, как и к самому обучению. Считаю, это правильно.

– Последнее про патриотизм. Насколько жизнеспособен патриотизм, который в большей степени опирается на достижения прошлого, а не настоящего и будущего?

– Отвечу одной фразой. Если не будешь знать свое прошлое, у тебя никогда не будет будущего, – выразил мнение бывший депутат Госдумы.