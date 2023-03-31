Газзаев о патриотизме: «В истории любого государства бывает, что нужно встать на защиту отечества. Это должен делать каждый. Это называется любовь к родине»
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что такое любовь к родине.
– Сейчас много разговоров о патриотизме и любви к родине. Как вы понимаете для себя эти понятия?
– На мой взгляд, в истории жизни любого государства бывают периоды, когда нужно встать на защиту своего отечества, своего народа, своей семьи. Это должен делать каждый гражданин. Вот это называется патриотизм и любовь к родине.
– Современная молодежь подходит под это понятие патриотизма?
– К сожалению, она находится в поиске ориентиров, смыслов и ответов на вопросы, что такое любовь к родине и уважение к памяти своих предков.
Задача старшего поколения – встречаться с молодежью, рассказывать о великих достижениях нашей вековой, многонациональной истории. Говорить об этом в семьях, с близкими.
В настоящее время идут воспитательные работы в школах, институтах. Этому уделяется такое же внимание, как и к самому обучению. Считаю, это правильно.
– Последнее про патриотизм. Насколько жизнеспособен патриотизм, который в большей степени опирается на достижения прошлого, а не настоящего и будущего?
– Отвечу одной фразой. Если не будешь знать свое прошлое, у тебя никогда не будет будущего, – выразил мнение бывший депутат Госдумы.
Вопрос к этому 7осподину: кто на нас нападал?
Ты президент страны, у тебя есть данные, что на страну готовится нападение, вокруг твоей страны нездоровая политическая обстановка.
Так дождись ты нападения и начни боевые действия со своей стороны границы. Вот тебе лишнее доказательство всему миру, что это не ты агрессор, а они. И то, что происходило предыдущие 8 лет - это правильные действия.