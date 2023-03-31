Даниил Денисов: «Спартак» – самый великий клуб в России. Доказательств достаточно, если посмотреть в прошлое»

считает «Спартак» величайшим клубом России.

«За свою жизнь я много поиграл против « » по юношам, молодежке и в основном составе. Питерцы идут на первом месте, у них несколько чемпионств подряд. Играя против такого соперника, всегда хочется его победить.

На « » тоже всегда настраиваются – как бык на красную мантию. Все хотят победить «Спартак». Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически «Спартак» – самый великий клуб в России. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим достаточно доказательств этому.

Понятно, что хочется выигрывать! Мы постепенно движемся к этому. В этом сезоне мы сыграли с питерцами три раза. Точно у нас будет еще одна встреча. И это отлично. Когда ты постоянно играешь с хорошим соперником, то прогрессируешь», – сказал защитник красно-белых.