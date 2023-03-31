Даниил Денисов: «Спартак» – самый великий клуб в России. Доказательств достаточно, если посмотреть в прошлое»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Спорт-Экспресс Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов считает «Спартак» величайшим клубом России.

«За свою жизнь я много поиграл против «Зенита» по юношам, молодежке и в основном составе. Питерцы идут на первом месте, у них несколько чемпионств подряд. Играя против такого соперника, всегда хочется его победить.

На «Спартак» тоже всегда настраиваются – как бык на красную мантию. Все хотят победить «Спартак». Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически «Спартак» – самый великий клуб в России. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим достаточно доказательств этому.

Понятно, что хочется выигрывать! Мы постепенно движемся к этому. В этом сезоне мы сыграли с питерцами три раза. Точно у нас будет еще одна встреча. И это отлично. Когда ты постоянно играешь с хорошим соперником, то прогрессируешь», – сказал защитник красно-белых.

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72 комментария

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Роман
Ответ Дмитрий9779
Каждые пять лет с 2008 это пишут завистливые адепты Федунов.
нет. все пишут, когда утин уйдёт...тогда и миллер уйдёт...ты зоть историю вашего зица знаешь?
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Александр Жердин
В чём величие ? В Дырке от Бублика на международной арене? В количестве завоёванных чемпионств внутри России? Так вот «Аль-Ахли», Египет, 41 победа, назовёте его великим? Всё же лично для меня, великий клуб это несколько больше, их в мире единицы , не более десятка и там точно нет команд из СССР и России. Ближе всего , наверное Динамо Киев под руководством Лобановского, и то недотягивает.
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schwein
Ответ Роман
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Вы же понимаете, что речь идет не про суп, а про помутнения сознания, вызванные болезнью за Спартак? Или не понимаете?
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Алексей Антонов
Ответ Дмитрий9779
Каждые пять лет с 2008 это пишут завистливые адепты Федунов.
Каких федунов. Спартак в пердив вас на нары
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Митя Танин
Ответ jwbmwbqvih
Нормальные люди свою историю не забывают
Клуб который может гордиться только своим прошлым - это мертвый клуб!
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Zenith forever
Ответ Олег Сагайдачный
Грузины всегда были технари, скоростные, думающие на поле. А Коте Махарадзе украшал всё это своим комментированием.
Пожалуй прощаю Денисову его пустобрехство. Такие приятные воспоминание вызвал.
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Paperinik
Ответ Александр Быкович
По твоей логике Ювентус тоже не великий клуб,а так чепуха из под ногтей,он же лч не брал))))А Милан, Интер брали!)))
Юве брал ЛЧ
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Александр Быкович
Ответ В Питере Пять
Ну так, чтобы быть самым великим, надо хотя бы в эти топ-2 попасть, нет?
По твоей логике Ювентус тоже не великий клуб,а так чепуха из под ногтей,он же лч не брал))))А Милан, Интер брали!)))
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Zenith forever
Ответ Олег Сагайдачный
Грузины всегда были технари, скоростные, думающие на поле. А Коте Махарадзе украшал всё это своим комментированием.
Но в той команде у каждого была своя изюминка. Кипиани не был дриблером или скоростным, но думал действительно гениально, а какие пасы выдавал, ногой на много метров идеально точно как рукой мяч бросал.
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В Питере Пять
Ответ Александр Быкович
Аргумент,я у мамы умник.У нас же прям каждый 2 клуб брал еврокубки)Ой прости у нас всего 2 клуба выигрывали еврокубки и то еврокубок точнее будет сказать)))
Ну так, чтобы быть самым великим, надо хотя бы в эти топ-2 попасть, нет?
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В Питере Пять
Много доказательств. Кто хочет, тот сам найдёт. Всё в открытом доступе. Глупо отрицать очевидное. Ой, всё.
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Роман
Ответ Северный болельщик
Борщ, ох уж этот борщ....хотя....кубок легенд уже 100 лет, как "спартаковский".
так если легенд у 4енита нет..приходится старикам по 50+ играть матчи, чтобы рейтинги были у каналов
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Александр Быкович
Ответ Дмитрий9779
Это лучше чем полуфинал полутурнира(КЕЧ который по значимости сейчас как Лига конференций,где не было групп и начинали с 1/32) и пыльная грамота. Не Зенит в Вики внёс достижение-первое место после 5 туров в РПЛ.
какое первое место после 5 туров, сами себе написали?Как раз Спартак первым выиграл 6 матчей из 6 в. группе лч,чудак.Никто в России не повторил ещё этого!
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jwbmwbqvih
Ответ Dead88 Poets
нормальные люди в будущее смотрят
Нормальные люди свою историю не забывают
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Олег Сагайдачный
Ответ Zenith forever
В СССР был еще один прекрасный (не хочется мясное глупое слово великий даже употреблять) клуб - Динамо Тбилиси. Сколько лет прошло, а у меня до сих пор перед глазами игра Чивадзе, Дараселии, Кипиани, Гуцаева.
Грузины всегда были технари, скоростные, думающие на поле. А Коте Махарадзе украшал всё это своим комментированием.
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Северный болельщик
Борщ, ох уж этот борщ....хотя....кубок легенд уже 100 лет, как "спартаковский".
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Shinco
Смотри в таблицу прямо сейчас 😀
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Роман
Ответ Дмитрий9779
Есть юзер Юрий Кечко,справедливый человек,достается и нашим и кбпартнерам,вот тот про величие 90-х неплохо их прикладывает после необдуманных заявлений.
прикладываешь ты...сегодня как раз пятница
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Alestern
Ответ Спартак сила
сейчас питерские будут кичится своими говно чашечкой куефа причём купленной на деньги Газпрома
Да, немудрено выиграть еврокубок, если твой спонсор является спонсором этих самых еврокубков )..
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Роман
Ответ SPB Patriot
Так в прошлом и Пахтааор был великой командой)
не был. Но, вы как в прошлом так и в настоящем никто...
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Александр Быкович
Ответ krasota19740
Не выигравший ни одного международного трофея … Как может считаться самым самым - ну бред же … позорники великие они - это да …
Аргумент,я у мамы умник.У нас же прям каждый 2 клуб брал еврокубки)Ой прости у нас всего 2 клуба выигрывали еврокубки и то еврокубок точнее будет сказать)))
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Роман
Ответ schwein
Меня каждый раз прикалывают такие заявления от борща. Мы самые великие. А как начинаешь спрашивать про критерии, по которым они так решили, так выпячивают глаза, брызжут слюнями: "Да все знают", "посмотри в прошлое". И убегают с ветки.
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sled
Ответ Злодей Спб
Спартак уже 20 лет живёт прошлым. Скоро будет как Динамо - вспоминать золотые деньки сорокалетней давности :)
Главное, что у вас нет будущего, плановики, ХК ВВС вас заждалось
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Zenith forever
Ответ Mapku3
Шенгелия и Сулаквелидзе забыл!
Я написал самых своих любимых, а так помню всех, конечно. Ну-ка, ну-ка братцы, вместе с Ахалкаци, ух....
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Дмитрий9779
Ответ schwein
Меня каждый раз прикалывают такие заявления от борща. Мы самые великие. А как начинаешь спрашивать про критерии, по которым они так решили, так выпячивают глаза, брызжут слюнями: "Да все знают", "посмотри в прошлое". И убегают с ветки.
Есть юзер Юрий Кечко,справедливый человек,достается и нашим и кбпартнерам,вот тот про величие 90-х неплохо их прикладывает после необдуманных заявлений.
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