Аршавин о банане и Венделе: «Не считаю это проблемой. Ну, молодой человек кинул. В России такого не было лет 20»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Матч ТВ Вендел дискриминация Футбол

Андрей Аршавин не считает проблемой бросок банана в хавбека «Зенита» Вендела.

В гостевом матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены. Недавно болельщика задержали.

«В нашей стране не было такого лет 20. Не считаю, что это проблема. Ну, молодой человек кинул.

Венделу было неприятно, но я не слышал, что он акцентировал на этом внимание. Мне кажется, давно все исчерпано.

Что нашли – молодцы. Проблемы нет, частный случай, с ним разберутся, все нормально», – сказал бывший игрок «Зенита».

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19 комментариев

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Сергей Швалев
Андрей и Карпин самые грамотные и непосредственные люди в нашем футболе. Плюсую
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vendigo
Ответ Фут.Боль
Появится подпольный рынок бананов, спекулянты. Назначаешь встречу, а он тебе плащ распахивает и выбирай какой хочешь банан.
банановые закладки
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grevestor
Дочь Фрейда Анна просит папу растолковать ей сон и рассказывает:
— Вижу, будто идет мне навстречу герр Юнг и дает мне банан, и он такой зеленый, жесткий, горько-кислый, что я выбросила его. Потом подходит герр Адлер и тоже предлагает мне банан. Но у него он перезрелый, коричневый, дряблый и невкусный, я выбросила его. И тут ко мне подходишь ты, папочка. И тоже предлагаешь банан. Но это банан спелый, вкусный, большой — в общем, то, что мы называем бананом. И он мне очень нравится. Тут я проснулась — что бы это могло означать?
Фрейд: ".. Знаешь доченька, иногда банан - это просто банан..."
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Atsuktuvas
Один раз - не бананас?
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Алексей Толстюк
Ответ Velirpa
почему братский народ не заслуживает благодати от нашего такого понимающего общества?
Тогда бы это было не лицемерно и нарушало бы национальную особенность
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Team_Coach
Ответ Фут.Боль
Появится подпольный рынок бананов, спекулянты. Назначаешь встречу, а он тебе плащ распахивает и выбирай какой хочешь банан.
Точно)
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Фут.Боль
Ответ Team_Coach
Прекратить импорт бананов и все что связано с ними и проблема будет решена
Появится подпольный рынок бананов, спекулянты. Назначаешь встречу, а он тебе плащ распахивает и выбирай какой хочешь банан.
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Team_Coach
Прекратить импорт бананов и все что связано с ними и проблема будет решена
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Velirpa
Ответ Abid_88
Не 20, помнится в Роберто Карлоса кидали тоже , если не ошибаюсь лет 10 назад. Радует , что бОльшая часть нашего общества такое поведение осуждает.
почему братский народ не заслуживает благодати от нашего такого понимающего общества?
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dimitrii36
все летим теперь на банане
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Abid_88
Не 20, помнится в Роберто Карлоса кидали тоже , если не ошибаюсь лет 10 назад.
Радует , что бОльшая часть нашего общества такое поведение осуждает.
+14
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ТрактоПоктер
Ответ therealgreenman
Главное что бы из за этой глупости не сделали показательную порку лет на 10 этому молодому человеку, как у нас любят, что бы потом ещё 20 лет такого не было…
Ты банан кинул штоле ?....
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ARIGAMI ARIGAMI
Отправьте всех расистов на какой нибудь остров, пусть тусуются там
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evil
Тем более, тот чувак вообще в зоопарк шёл, на футболе случайно оказался, поддался стадному чувству
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Dark.Babysitter
Что уж тут говорить. Аршавин это зенит. А Мостовой это получается надир какой-то.
Наиадекватнейший человек Андрей Сергеевич.
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Ебздрогыч
Может он по-доброму кинул, чтобы Вендел подкрепился?
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therealgreenman
Главное что бы из за этой глупости не сделали показательную порку лет на 10 этому молодому человеку, как у нас любят, что бы потом ещё 20 лет такого не было…
+6
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Гамарджоба Генацвале
Лимит исчерпан, все. 1 банан в 20 лет. Кто хотел кинуть, придется подождать.
+18
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+15
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rigobersong
Человек дал банан бездомному, а его осуждают:) Вот и делай после этого добро людям:))
+4
-8
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