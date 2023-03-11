Аршавин о банане и Венделе: «Не считаю это проблемой. Ну, молодой человек кинул. В России такого не было лет 20»

не считает проблемой бросок банана в хавбека «Зенита» .

В гостевом матче «Зенита» против ульяновской « » (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены. Недавно болельщика задержали.

«В нашей стране не было такого лет 20. Не считаю, что это проблема. Ну, молодой человек кинул.

Венделу было неприятно, но я не слышал, что он акцентировал на этом внимание. Мне кажется, давно все исчерпано.

Что нашли – молодцы. Проблемы нет, частный случай, с ним разберутся, все нормально», – сказал бывший игрок « ».

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