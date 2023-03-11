Аршавин о банане и Венделе: «Не считаю это проблемой. Ну, молодой человек кинул. В России такого не было лет 20»
Андрей Аршавин не считает проблемой бросок банана в хавбека «Зенита» Вендела.
В гостевом матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены. Недавно болельщика задержали.
«В нашей стране не было такого лет 20. Не считаю, что это проблема. Ну, молодой человек кинул.
Венделу было неприятно, но я не слышал, что он акцентировал на этом внимание. Мне кажется, давно все исчерпано.
Что нашли – молодцы. Проблемы нет, частный случай, с ним разберутся, все нормально», – сказал бывший игрок «Зенита».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
— Вижу, будто идет мне навстречу герр Юнг и дает мне банан, и он такой зеленый, жесткий, горько-кислый, что я выбросила его. Потом подходит герр Адлер и тоже предлагает мне банан. Но у него он перезрелый, коричневый, дряблый и невкусный, я выбросила его. И тут ко мне подходишь ты, папочка. И тоже предлагаешь банан. Но это банан спелый, вкусный, большой — в общем, то, что мы называем бананом. И он мне очень нравится. Тут я проснулась — что бы это могло означать?
Фрейд: ".. Знаешь доченька, иногда банан - это просто банан..."
Радует , что бОльшая часть нашего общества такое поведение осуждает.
Наиадекватнейший человек Андрей Сергеевич.