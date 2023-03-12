Пресс-атташе «Волги» о фанате, бросившем банан в Вендела: «Так как мы без Fan ID, он может прийти снова. Грозит максимум административка»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия болельщики Первая лига Волга Ульяновск Вендел Fan ID дискриминация Футбол

Пресс-атташе «Волги» считает, что бросивший банан в Вендела фанат будет ходить на стадион.

Во время матча Фонбет Кубка России против «Зенита», проходившего в Ульяновске, один из болельщиков бросил с трибуны банан в бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

В пятницу стало известно, что виновник инцидента задержан. Сотрудники полиции составили административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд.

«Клуб всячески помогал полиции в поимке нарушителя. Мы сотрудничали с делом, давали всю нужную информацию.

К сожалению, этот человек может прийти снова, так как мы без Fan ID. В пояснительной записке к КДК мы писали, что клуб не защищен от подобного в будущем.

Нарушителю грозит максимум административка, на большем мы настоять не можем. Возможно, полиция сможет ограничить его в матчах, но если нет, то он сможет вернуться на матчи», – сказал Олег Савинов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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20 комментариев

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Ранальду с пивком
Больше удивляет факт того что у «Волги» из втордива вообще есть пресс-аташе
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Денис Альшаков
Ответ Albert Rrahmani
У Волги фраза солнцеликого и его фото на весь стадион была вывешена в первом круге (мб до сих пор висит), так что этот клуб, это - Химки, только во 2диве... Попов правда вроде не вызывали, но еще не вечер.
он там несколько лет висел, но выцвел, в прошлом году обновили просто
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закрыт по беспределу
С козырей зашëл)
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Dexter Dallas
Сзади стало чисто. Правда сидеть скользко. Спасибо
+1
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Andrey Mikhalkov
Гуливера, интересно, пускают на стадион? ДаунID еще не было...
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Bangal88
Встречаем fanid в ФНЛ?
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Andrew Werdna
Я так полагаю дальше мы услышим: «если не введут фан уйди, то на футбол придут солдаты НАТО!!!»
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frumkin78
А даже если он и пройдет на стадион, что тут такого, он что террорист. Вы когда два раза скорость превысили, третий раз это уже уголовка? Или расстрелять вас.
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Пинающий Достоинства
Человек, который (оправдал) изменил все
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Колбаскер тут
А с фанайди что грозило бы? НИ ЧЕ ГО
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tolstiy
странно, ребята которые получали административки (футбольные) щё лет 5 назад не могли официально билеты купить, а на стадионы рпл даже по левому попасть не могли.,.. а тут теперь тп....
+4
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Семён Страшников
Расскажите этому господину, что в КоАП есть санкция "запрет посещения спортивных мероприятий"
+2
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Romeo Yankovich
так вот для чего фан уйди??? чтобы бананы в игроков с другим цветом кожи не кидали???? срочно нужно передать этот опыт в Испанию, срочно!!!!!!!
+4
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Albert Rrahmani
Ответ Jeksan
Прогиб засчитан
У Волги фраза солнцеликого и его фото на весь стадион была вывешена в первом круге (мб до сих пор висит), так что этот клуб, это - Химки, только во 2диве... Попов правда вроде не вызывали, но еще не вечер.
+9
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Михаил Хромаков
недостаточно попилили, надо на все лиги Фан Айди оборудование устанавливать
+1
0
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against tolerance
Бредятина, легко людей банили и контролировали ещё несколько лет назад без всяких фуниди, было бы желание
+5
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+5
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igls54
Ульяновский банан Fan ID
+4
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+4
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DedSkyWalker
А продавать билеты просто по паспорту не пробовали? Вроде как может сработать🤔
+22
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Покерный Футбол
О как. Что ж, орден этому господину за мужественный поступок,пожертвовал собой ради того чтобы доказать нужность ФанУйди.
+27
0
+27
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Jeksan
Прогиб засчитан
+54
0
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