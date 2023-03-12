Пресс-атташе «Волги» о фанате, бросившем банан в Вендела: «Так как мы без Fan ID, он может прийти снова. Грозит максимум административка»

Пресс-атташе « » считает, что бросивший банан в Вендела фанат будет ходить на стадион.

Во время матча Фонбет Кубка России против « », проходившего в Ульяновске, один из болельщиков бросил с трибуны банан в бразильского полузащитника сине-бело-голубых .

В пятницу стало известно, что виновник инцидента задержан. Сотрудники полиции составили административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд.

«Клуб всячески помогал полиции в поимке нарушителя. Мы сотрудничали с делом, давали всю нужную информацию.

К сожалению, этот человек может прийти снова, так как мы без Fan ID. В пояснительной записке к КДК мы писали, что клуб не защищен от подобного в будущем.

Нарушителю грозит максимум административка, на большем мы настоять не можем. Возможно, полиция сможет ограничить его в матчах, но если нет, то он сможет вернуться на матчи», – сказал Олег Савинов.

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