Кукуян о Джикии: «Орали друг на друга, было такое. Недавно понесся на меня, думаю: «Тебе желтую прямо сейчас дать или подождать еще?»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Sports.ru Георгий Джикия Квинси Промес Павел Кукуян Алексис Дуарте Футбол

Арбитр Павел Кукуян рассказал о взаимодействии с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

– Есть наблюдение про Джикию?

– Он лидер, это чувствуется. Может одним взглядом, одним движением показать, что нужно делать. И никто из команды не оспорит его требование.

– Даже Промеса легко успокоит?

– Конечно, мгновенно. Для Джикии статус Промеса никакого значения не имеет, у него на него такое же большое влияние, как и на любого другого игрока.

– Получается, хороший коннект с Джикией позволяет вам контролировать всю команду?

– Так с любым лидером, а не только с Джикией. Если ты нашел подход к лидеру, то с остальными будет проще.

– Что делать, если лидер вас материт?

– С тем же Джикией и такое было – орали друг на друга. Недавно совсем, когда в конце прошлого года они с «Зенитом» играли. Игроки «Спартака» штрафной хотели, а Джикия вдруг понесся на меня. Смотрю и думаю: «Тебе желтую прямо сейчас дать или подождать еще?»

Кстати, недавно был и забавный момент общения с Георгием. Шел винлайновский Кубок зимой, стоим с новым защитником «Спартака» Дуарте, я ему на английском пытаюсь объяснить, что руками в штрафной нельзя играть. Джикия подходит: «Паша, да он не знает английский и не понимает тебя», – сказал Кукуян в интервью Sports.ru.

«Джикия несется на меня, а я думаю: «Тебе сразу желтую или подождать?» Интервью судьи Кукуяна

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7 комментариев

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Тракторыст
Джикия капитан команды б... .Акинфеев за такое попер моментально красную получил в ЛЧ.
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Егор Крид58
Ответ nugoboss
Джикия настоящий капитан, одним словом мужик-мужиков. 🤘
симулянт он
+1
-1
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Егор Крид58
бздит Кукуян, не когда в жизни он ЖК не покажет игроку Спартака или Зенита, если этот игрок материт арбитра. проверено! сколько таких случаев уже было, и сам Джикиия так делал, Соболев, Ловрен, Дзюба. на эти две команды, это правило не распространяется.
Ну какого-нибудь Воробьева из Оренбурга мы сразу удалим и без ЖК
0
-1
-1
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nugoboss
Джикия настоящий капитан, одним словом мужик-мужиков. 🤘
+8
-5
+3
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Dani Schestov
Типа Дуарте не знает, что в штрафной руками играть нельзя? Или Кукуян говорит, что везде можно, а в штрафной нельзя?
0
-1
-1
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Назар Игорь
Конфликт мегрела с армянином - это уже скандал на этнической почве.
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-4
-4
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Ебздрогыч
Кукуян много полезного делает для судейства, его открытость, юмор, интервью снижают общее напряжение и недовольство судьями. Остальным бы брать пример
+19
-4
+15
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