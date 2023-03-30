«Аль-Хилаль» предлагает Рамосу 30 млн евро в год чистыми. Сумма может дойти до 50 млн

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль деньги Футбол

Серхио Рамос при переезде в Саудовскую Аравию может начать зарабатывать 30 млн евро в год.

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на L’Equipe, это стартовое предложение «Аль-Хилаля». As передает, что оно может быть увеличено до 50 млн чистыми.

На данный момент испанец зарабатывает в «ПСЖ» менее 10 млн евро в год до уплаты налогов. Парижане будут стараться снизить зарплату при переговорах по новому контракту.

В текущем сезоне Рамос провел 24 игры в Лиге 1 и отдал голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Месси – 3,375 млн. В топ-10 Лиги 1 по зарплатам только игроки «ПСЖ»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Ну тут в его возрасте нужно переходить на такие бабки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Пако
Бери Серхио пока дают!
а, когда Роналду перешёл это другое?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
Вот это понимаю, пенсия от души)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joel Campbell
Серёга заслужил такую пенсию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Бери Серхио пока дают!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Наконец-то в Чемпионате Саудовской Аравии будет играть Чемпион мира:))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий