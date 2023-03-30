«Аль-Хилаль» предлагает Рамосу 30 млн евро в год чистыми. Сумма может дойти до 50 млн

при переезде в Саудовскую Аравию может начать зарабатывать 30 млн евро в год.

Как сообщает Cadena SER со ссылкой на L’Equipe, это стартовое предложение « ». As передает, что оно может быть увеличено до 50 млн чистыми.

На данный момент испанец зарабатывает в « » менее 10 млн евро в год до уплаты налогов. Парижане будут стараться снизить зарплату при переговорах по новому контракту.

В текущем сезоне Рамос провел 24 игры в Лиге 1 и отдал голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Месси – 3,375 млн. В топ-10 Лиги 1 по зарплатам только игроки «ПСЖ»