«Аль-Хилаль» предлагает Рамосу 30 млн евро в год чистыми. Сумма может дойти до 50 млн
Серхио Рамос при переезде в Саудовскую Аравию может начать зарабатывать 30 млн евро в год.
Как сообщает Cadena SER со ссылкой на L’Equipe, это стартовое предложение «Аль-Хилаля». As передает, что оно может быть увеличено до 50 млн чистыми.
На данный момент испанец зарабатывает в «ПСЖ» менее 10 млн евро в год до уплаты налогов. Парижане будут стараться снизить зарплату при переговорах по новому контракту.
В текущем сезоне Рамос провел 24 игры в Лиге 1 и отдал голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мбаппе зарабатывает 6 млн евро в месяц до уплаты налогов, Месси – 3,375 млн. В топ-10 Лиги 1 по зарплатам только игроки «ПСЖ»
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