Реграги о натурализации: «Почему Мбаппе играет за Францию, а не за Камерун или Алжир? Дети выбирают страну, в которой растут, это нормально»

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Главный тренер Марокко рассказал об отношении к натурализации.

«Натурализация игрока не равна социальному провалу, это лишь выражение чувств. То, что Эмерик Лапорт решил играть за Испанию, не является провалом Франции. Я думаю, что Лапорт обладает достаточным мастерством и качеством, чтобы сыграть в финале чемпионата мира. Возможно, он больше чувствовал себя испанцем, когда развивал свою профессиональную карьеру в этой стране.

Почему Килиан Мбаппе, имея такую возможность, не стал играть за Камерун или Алжир, а выбрал Францию? (Отец Мбаппе родом из Камеруна, а мать имеет алжирские корни – прим. Sports.ru)

Обычно дети выбирают страну, в которой они растут. Это нормально. Это как раз случай Браима Диаса. Ему 23 года, и он должен решить, какую страну он хочет представлять», – сказал Валид Реграги.

Ранее сообщалось, что Диас, игравший за молодежные сборные Испании и один раз выходивший в составе основной команды в товарищеском матче, намерен выступать за сборную Марокко. У родителей игрока игрока «Реала», находящегося в аренде в «Милане», марокканские корни.

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9 комментариев

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QueenAmidala
у Лапорта все же другой случай, мне кажется - он до последнего ждал вызова в сборную Франции и запрыгнул в уходящий испанский поезд только тогда, когда понял, что Дешам его не позовет на официальные матчи. Я помню, как несколько лет в испанской прессе писали, что Испания давно бы забрала Лапорта, да только он сам мягко отшивает вербовщиков.
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QueenAmidala
Ответ Kit244098
Это всё - словесный понос. В основе таких действий всегда лежит твердый расчет и деньги. Если игрок отлично понимает, что по своему уровню он не проходит в сборную своей страны, то он всегда ищет окольные пути. Ибо, засветиться на крупном турнире, значит поднять свою капитализацию и лишний раз пропиариться. Хуже всего в этом деле поторопиться. Как Абумеянг. В основном все выжидают и лишь потом делают свой выбор, понимая, что ждать у моря погоды дальше нельзя. Как тот англичанин, что играет за Польшу. Будь он уровня Ягелки, то манал бы свои корни)) Ну а французам, за счет того, что у них масса цветных, куда проще. Посмотрите их U-17,18 и так до U-21 и проникнитесь. Так практически и по всем европейским сборным))
или Мунир Хаддади - агент подсуетился и пробил вызов в сборную Испании, и следующего матча за сборную (уже другой страны) пришлось ждать почти 7 лет.
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Real Madrid
или Марокку😉
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dimamak10
Когда условные Захарян, Джикия выбирают Россию я только рад этому, А вот когда легам дают паспорт и начинают вызывать в сборную мне это не нравится, даже если Марио Фернандес лучший кандидат
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Kit244098
Это всё - словесный понос. В основе таких действий всегда лежит твердый расчет и деньги. Если игрок отлично понимает, что по своему уровню он не проходит в сборную своей страны, то он всегда ищет окольные пути. Ибо, засветиться на крупном турнире, значит поднять свою капитализацию и лишний раз пропиариться. Хуже всего в этом деле поторопиться. Как Абумеянг. В основном все выжидают и лишь потом делают свой выбор, понимая, что ждать у моря погоды дальше нельзя. Как тот англичанин, что играет за Польшу. Будь он уровня Ягелки, то манал бы свои корни)) Ну а французам, за счет того, что у них масса цветных, куда проще. Посмотрите их U-17,18 и так до U-21 и проникнитесь. Так практически и по всем европейским сборным))
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Peter Parker
Ответ Добрый Ретроград
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Ты такой смешной. Надеюсь, тебе вскоре дадут перманентный бан за расизм
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rigobersong
Мне больше нравится как подобные Зидану деньги делают на том что Французы, трофеи в сборной выигрывают с Францией, а чуть надо продвинуть повестку, так мы Арабы, Алжирцы, Африканцы и нам все должны:))
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Sevuska
Мбаппе и родился в Париже , и вырос . Поэтому вопросы натурализации его не касаются .
А кроме французского, он свободно говорит на английском и испанском . Поэтому его также не затруднит играть в лучших лигах мира 👍
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Evil_Alastar
По факту сказал. Мне кажется 95% выберут страну где выросли, где они играли в футбол, где у них друзья и т.д Моуриньо слегка странную тему поднял до этого
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Добрый Ретроград
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