Реграги о натурализации: «Почему Мбаппе играет за Францию, а не за Камерун или Алжир? Дети выбирают страну, в которой растут, это нормально»

Главный тренер Марокко рассказал об отношении к натурализации.

«Натурализация игрока не равна социальному провалу, это лишь выражение чувств. То, что решил играть за Испанию, не является провалом Франции. Я думаю, что Лапорт обладает достаточным мастерством и качеством, чтобы сыграть в финале чемпионата мира. Возможно, он больше чувствовал себя испанцем, когда развивал свою профессиональную карьеру в этой стране.

Почему Килиан Мбаппе, имея такую возможность, не стал играть за или , а выбрал Францию? (Отец Мбаппе родом из Камеруна, а мать имеет алжирские корни – прим. Sports.ru)

Обычно дети выбирают страну, в которой они растут. Это нормально. Это как раз случай . Ему 23 года, и он должен решить, какую страну он хочет представлять», – сказал .

Ранее сообщалось, что Диас, игравший за молодежные сборные Испании и один раз выходивший в составе основной команды в товарищеском матче, намерен выступать за сборную Марокко. У родителей игрока игрока «Реала», находящегося в аренде в «Милане», марокканские корни.