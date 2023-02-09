Эвра из-за гомофобных оскорблений в адрес «ПСЖ» после победы «МЮ» в матче ЛЧ-2018/19 заплатит 3 тысячи евро

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Патрис Эвра премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА ЛГБТ Футбол

Патрис Эвра оштрафован за гомофобные высказывания, допущенные в 2019 году.

Тогда после матча Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» (3:1) экс-игрок сборной Франции опубликовал видео, в котором назвал парижан «квирами», а потом отметил, что за «Юнайтед» играют «мужчины».

ЛГБТ-организации подали жалобу на футболиста за «публичное оскорбление группы людей из-за их сексуальной ориентации». Судья заявил, что Эвра записал это видео для частных целей, а потом оно было опубликовано в снэпчате без его ведома, и переквалифицировал дело на «непубличное оскорбление».

Адвокат Эвра заявил, что его клиент не собирался навредить ЛГБТ-сообществу, а хотел лишь «оскорбить «ПСЖ».

В итоге Эвра был приговорен к штрафу – он должен будет выплатить 1 тысячу евро. Также он заплатит 2 тысячи евро компенсации двум организациям, которые ведут борьбу с ненавистью в интернете.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Someone from Internet
Вроде тогда он назвал их фагготами или он их на французском оскорбил? Уже не помню)
Ну тогда пусть ещё ждёт иск от любителей романа «Мастер и Маргарита «
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Карабах
Ответ инок
Очень любопытное противостояние - защитники геев против негра
С вас минимум 6 тысяч евро, господин Инок. По QR коду оплатите?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ инок
Очень любопытное противостояние - защитники геев против негра
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VictorVallecano
Ответ 哈爾與他 們同在
не он ли сам делал омлет* своему дяде ?)))
Нет, там дядя готовил ему.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Палыч-59
4 года разбирались. Оперативно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
哈爾與他 們同在
не он ли сам делал омлет* своему дяде ?)))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Эвра :» Вот вам 30 тысяч евро , продлите абонемент на оскорбления пожалуйста , квиры «
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrano
То, что Эвра чернокожий, явно оказалось смягчающим обстоятельством. Белый гетеросексуальный мужчина получил бы реальный срок.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phantomm
БЛМ против лгбт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
Так Эвра же говорил, что его петушнули в детстве, он же сам того-этого, врал получается или суд не принял это во внимание???
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ansu Fati
Фантастически оперативно. Еще немного и Эвра с пенсии отдавал бы штраф))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Этому сообществу хрен навредишь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elkorazon01
😂имя фамилия твой выход
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexey_Mzokov
Когд черную карту покрыли козырями
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Очень любопытное противостояние - защитники геев против негра
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
paster_bibo
А Эвра не из этих самых? Там не френдли фаер часом случился?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Someone from Internet
Вроде тогда он назвал их фагготами или он их на французском оскорбил? Уже не помню)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Пхах
Следующая новость: Кришти заплатит 3 тысячи евро из за гомофобных оскорблений в адрес Бадра)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CriminalJoint62
Одно меньшинство угнетает другое. Ничего нового
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Типичный борец с расизмом:))
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий