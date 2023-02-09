Эвра из-за гомофобных оскорблений в адрес «ПСЖ» после победы «МЮ» в матче ЛЧ-2018/19 заплатит 3 тысячи евро

оштрафован за гомофобные высказывания, допущенные в 2019 году.

Тогда после матча между « » и « » (3:1) экс-игрок сборной Франции опубликовал видео, в котором назвал парижан «квирами», а потом отметил, что за «Юнайтед» играют «мужчины».

ЛГБТ-организации подали жалобу на футболиста за «публичное оскорбление группы людей из-за их сексуальной ориентации». Судья заявил, что Эвра записал это видео для частных целей, а потом оно было опубликовано в снэпчате без его ведома, и переквалифицировал дело на «непубличное оскорбление».

Адвокат Эвра заявил, что его клиент не собирался навредить ЛГБТ-сообществу, а хотел лишь «оскорбить «ПСЖ».

В итоге Эвра был приговорен к штрафу – он должен будет выплатить 1 тысячу евро. Также он заплатит 2 тысячи евро компенсации двум организациям, которые ведут борьбу с ненавистью в интернете.

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