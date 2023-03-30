Ван Нистелрой о Евро-2008: «Сложно объяснить, как мы проиграли России. Нидерланды были в невероятной форме, должны были стать чемпионами, и вдруг этот матч»

Руд ван не находит объяснения поражению Нидерландов от России на .

– Я горжусь тем, что 14 лет играл за сборную. Это кое-что говорит о стабильности. Но если говорить о турнирах, то есть разочарование.

ЧМ-1998 я пропустил, на Евро-2000 был травмирован, на ЧМ-2002 мы не попали. На турнирах в 2004-м, 2006-м и 2008-м я был. Последним турниром стал бы 2010-й, но меня в итоге не взяли.

– Было ли у тебя ощущение, что какой-то из турниров вы должны были выиграть?

– Да, думаю, Евро-2008, когда мы обыграли Италию (3:0), Францию (4:1) на групповом этапе.

Мы должны были побеждать. У нас были , , ван , ван дер Варт, ван Бронкхорст – эта команда была способна победить.

– Но почему вы не выиграли?

– Мне сложно объяснить это. Мы играли с Россией в четвертьфинале и проиграли.

– Ты все еще думаешь об этом?

– Да, это был один из определяющих моментов. Мы были в невероятной форме, обыграли чемпионов мира и Францию, мы просто парили.

И вдруг эта игра с Россией, мы уступили в дополнительное время. Как так получилось? И это главный вопрос, который задают многие журналисты: что случилось в матче с Россией?

Это сложно объяснить. Просто случилось то, что бывает в футболе, – сказал главный тренер ПСВ.