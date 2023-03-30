Ван Нистелрой о Евро-2008: «Сложно объяснить, как мы проиграли России. Нидерланды были в невероятной форме, должны были стать чемпионами, и вдруг этот матч»

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Руд ван Нистелрой не находит объяснения поражению Нидерландов от России на Евро-2008.

– Я горжусь тем, что 14 лет играл за сборную. Это кое-что говорит о стабильности. Но если говорить о турнирах, то есть разочарование.

ЧМ-1998 я пропустил, на Евро-2000 был травмирован, на ЧМ-2002 мы не попали. На турнирах в 2004-м, 2006-м и 2008-м я был. Последним турниром стал бы 2010-й, но меня в итоге не взяли.

– Было ли у тебя ощущение, что какой-то из турниров вы должны были выиграть?

– Да, думаю, Евро-2008, когда мы обыграли Италию (3:0), Францию (4:1) на групповом этапе.

Мы должны были побеждать. У нас были Роббен, Снейдер, ван Перси, ван дер Варт, ван Бронкхорст – эта команда была способна победить.

– Но почему вы не выиграли?

– Мне сложно объяснить это. Мы играли с Россией в четвертьфинале и проиграли.

– Ты все еще думаешь об этом?

– Да, это был один из определяющих моментов. Мы были в невероятной форме, обыграли чемпионов мира и Францию, мы просто парили.

И вдруг эта игра с Россией, мы уступили в дополнительное время. Как так получилось? И это главный вопрос, который задают многие журналисты: что случилось в матче с Россией?

Это сложно объяснить. Просто случилось то, что бывает в футболе, – сказал главный тренер ПСВ.

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32 комментария

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Не уверен!!
Чего он несёт? Мы в том матче их возили, они спаслись на последних минутах со штрафного случайно на все 100%.Но в доп время мы просто продолжили их возить и доказали, что результат основного времени - случайность
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Vladimir Frolov
Руд, вы «закончили вообще все» - вот что произошло
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ZamoRano
Ответ Фран
Тогда лишь одна Сборная была лучше России по игре, и была достойна стать Чемпионом, и это - не Голландия, естественно. Великолепная Испания Арагонеса, собственно, Чемпионом стала и по делу. А Россия играла прекрасно против Голландии, да и все матчи старались играть от себя, не в автобус пресловутый. Да, 2 раза проиграли тогда. Но своей игрой влюбили в себя миллионы болельщиков. Ни в одном виде спорта, даже самой грандиозной победе, так не будут радоваться в России, как радовались победам на том Евро.
Я сам кавказец, после матча вышел на улицу, все гуляли, дагестанцы бесплатно накормили, куча наций просто ликовала на улице, я такого единства никогда не видел.
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Dooomer
Ответ Эркинбек Апаканов
Аршавин тогда возил всех))
Там ВСЕ сыграли отлично, не только Аршавин
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Александра Александрова
Испания была вас сильнее на две бошки , поэтому не было у вас там шансов , если вы не смогли Россию обыграть )
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Khrom-1970
Ответ Yaroslove
Ну справедливости ради, выбыл из-за травмы Арьен Роббен, бывший тогда в фантастической форме. И без него это была совсем другая сборная.
В фантастической форме, был Юра Жирков)).
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Dooomer
Более опытный тренер переиграл новичка. В кубковых матчах такое часто случается. Да и подготовка у наших сборников была целый месяц, там Павлюченко, кажется, 10 кг сбросил. Т.ч. наши выдали свой максимум на турнире.
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Spaten
Ответ utsh44psmr
Нет у вас методов против Димки Торбинского
Догнать Торбинского это утопия!)
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mishakmv96
Это была самая сильная сборная России в истории. Голландцы явно думали, что после побед над Францией и Италией - турнир у них в кармане, но Аршавин и компания были иного мнения.
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kostjagin1
Ответ RAMIK
Был Гус, был Аршавин, был Павлюченко, был Жирков, был топовый Зырянов. Очень играющая команда тогда была.
И Колодин пушка страшная!!!
+4
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+4
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Фран
Тогда лишь одна Сборная была лучше России по игре, и была достойна стать Чемпионом, и это - не Голландия, естественно. Великолепная Испания Арагонеса, собственно, Чемпионом стала и по делу. А Россия играла прекрасно против Голландии, да и все матчи старались играть от себя, не в автобус пресловутый. Да, 2 раза проиграли тогда. Но своей игрой влюбили в себя миллионы болельщиков. Ни в одном виде спорта, даже самой грандиозной победе, так не будут радоваться в России, как радовались победам на том Евро.
+8
0
+8
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Самый быстрый индиан
"Да ничего вы не можете, только со стандартов и забиваете!" - что такое выдал во втором тайме в адрес голландцев Черданцев:)
+2
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+2
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исянов
что тут объяснять - вас поимели. показательно и изощренно. вы и так еле уползли в овертайм. россия была на две головы лучше
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Yaroslove
Ну справедливости ради, выбыл из-за травмы Арьен Роббен, бывший тогда в фантастической форме. И без него это была совсем другая сборная.
+1
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Пако
Спасибо Гус Ивановичу.
+1
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ivannumber1
Проиграли абсолютно по делу. То был лучший матч России за десятилетия.

Жаль что спустя 15 лет, мы ничего лучше не видели. Хотя заход в 2018 году был очень даже неплохим.
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Direct free kick
Ответ Борода Пике
Те же голландцы через 2 года играли в финале ЧМ. Эх, если бы то поколение отобралось в ЮАР... Вполне могли бы и медали там взять, играли ведь ничуть не хуже немцев или тех же голландцев
Датчи Ван Бастена и Ван Марвейка 2 разные сборные
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Direct free kick
Датчи должны быть счастливы, что дожили до доп. времени
+1
0
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Буратино55
Ответ utsh44psmr
Нет у вас методов против Димки Торбинского
Канчельскис: я вам сейчас расскажу как
0
0
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David Aprasidze
Все из-за Ван Бастена. Дал отдохнуть основе в третьем матче, а как итог потеряли тонус.
+3
-1
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Леван Мкртчян
Ага, щаззз.
России проиграли абсолютно по делу, и даже если убрать этот матч, то сильнейшей сборной на тот момент , все равно, была Испания.
Так что про "должны были" - это фантазии Руда, команда которого обыграла деградирующих Францию и Италию
+3
-4
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Ростовский
Просто по игре в то время сильнее России в Европе только сильнейшая за всë время Испания была.
+3
-2
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Доминатор3000
Так сказал,будто чудом проиграли.
Непонятно как.
Да вас тупо снесли,вы потерянные бегали.
Кроме дальних ударов средней паршивости,ничего придумать не смогли.
Ну со стандарта забили.
Красавцы 😎
+5
-1
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OldRedWhite
Был на стадионе ( кажется теперь , что в другой жизни и на другой планете ) !
По всякому могло повернуться , но в общем и целом - справедливый результат !
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Эркинбек Апаканов
Аршавин тогда возил всех))
+3
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