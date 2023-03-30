Ван Нистелрой о Евро-2008: «Сложно объяснить, как мы проиграли России. Нидерланды были в невероятной форме, должны были стать чемпионами, и вдруг этот матч»
Руд ван Нистелрой не находит объяснения поражению Нидерландов от России на Евро-2008.
– Я горжусь тем, что 14 лет играл за сборную. Это кое-что говорит о стабильности. Но если говорить о турнирах, то есть разочарование.
ЧМ-1998 я пропустил, на Евро-2000 был травмирован, на ЧМ-2002 мы не попали. На турнирах в 2004-м, 2006-м и 2008-м я был. Последним турниром стал бы 2010-й, но меня в итоге не взяли.
– Было ли у тебя ощущение, что какой-то из турниров вы должны были выиграть?
– Да, думаю, Евро-2008, когда мы обыграли Италию (3:0), Францию (4:1) на групповом этапе.
Мы должны были побеждать. У нас были Роббен, Снейдер, ван Перси, ван дер Варт, ван Бронкхорст – эта команда была способна победить.
– Но почему вы не выиграли?
– Мне сложно объяснить это. Мы играли с Россией в четвертьфинале и проиграли.
– Ты все еще думаешь об этом?
– Да, это был один из определяющих моментов. Мы были в невероятной форме, обыграли чемпионов мира и Францию, мы просто парили.
И вдруг эта игра с Россией, мы уступили в дополнительное время. Как так получилось? И это главный вопрос, который задают многие журналисты: что случилось в матче с Россией?
Это сложно объяснить. Просто случилось то, что бывает в футболе, – сказал главный тренер ПСВ.
Жаль что спустя 15 лет, мы ничего лучше не видели. Хотя заход в 2018 году был очень даже неплохим.
России проиграли абсолютно по делу, и даже если убрать этот матч, то сильнейшей сборной на тот момент , все равно, была Испания.
Так что про "должны были" - это фантазии Руда, команда которого обыграла деградирующих Францию и Италию
Непонятно как.
Да вас тупо снесли,вы потерянные бегали.
Кроме дальних ударов средней паршивости,ничего придумать не смогли.
Ну со стандарта забили.
Красавцы 😎
По всякому могло повернуться , но в общем и целом - справедливый результат !