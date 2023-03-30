Игорь Колыванов: «Тюкавин и Дзюба – лучшие нападающие в России сейчас»

считает Артема Дзюбу и лучшими форвардами России.

«У нас всегда было много хороших форвардов в стране. Раньше были Павлюченко и . Сейчас лучшие нападающие в стране – Тюкавин и Дзюба. Нельзя кого-то выделить из них.

Дзюба чуть постарше, чем другие молодые форварды, но у них есть время реализовать свой потенциал и показать все на что они способны. Да, по статистике Артем сейчас лучший, но Тюкавину всего 20 лет.

А так у нас было много хороших нападающих – , Кержаков, всех их можно поставить в один ряд», – сказал бывший футболист сборной России.