Игорь Колыванов: «Тюкавин и Дзюба – лучшие нападающие в России сейчас»
Игорь Колыванов считает Артема Дзюбу и Константина Тюкавина лучшими форвардами России.
«У нас всегда было много хороших форвардов в стране. Раньше были Павлюченко и Кержаков. Сейчас лучшие нападающие в стране – Тюкавин и Дзюба. Нельзя кого-то выделить из них.
Дзюба чуть постарше, чем другие молодые форварды, но у них есть время реализовать свой потенциал и показать все на что они способны. Да, по статистике Артем сейчас лучший, но Тюкавину всего 20 лет.
А так у нас было много хороших нападающих – Павлюченко, Кержаков, всех их можно поставить в один ряд», – сказал бывший футболист сборной России.
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