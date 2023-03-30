Игорь Колыванов: «Тюкавин и Дзюба – лучшие нападающие в России сейчас»

Теги Локомотив Артем Дзюба Роман Павлюченко премьер-лига Россия Александр Кержаков Динамо Москва Игорь Колыванов Константин Тюкавин Футбол

Игорь Колыванов считает Артема Дзюбу и Константина Тюкавина лучшими форвардами России.

«У нас всегда было много хороших форвардов в стране. Раньше были Павлюченко и Кержаков. Сейчас лучшие нападающие в стране – Тюкавин и Дзюба. Нельзя кого-то выделить из них.

Дзюба чуть постарше, чем другие молодые форварды, но у них есть время реализовать свой потенциал и показать все на что они способны. Да, по статистике Артем сейчас лучший, но Тюкавину всего 20 лет.

А так у нас было много хороших нападающих – Павлюченко, Кержаков, всех их можно поставить в один ряд», – сказал бывший футболист сборной России.

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10 комментариев

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encaro_one
Что-то по статистике Тюкавин совсем не лучший
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Imperor7
Чалов
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Ответ Спартак сила
Соболев круче обоих
Соболев весной себя должен проявить, осенью был хорош...
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Спартак сила
Соболев круче обоих
0
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Ответ Плотников Семен
Пиняев, вот на него действительно есть большая надежда
прогрессирует третий сезон на взрослом уровне и к слову, уже сегодня заметно выделяется на фоне не только сверстников, но и куда более опытных игроков...
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дзюба держит уровень достаточно длительное время и стабилен в результатах, то Тюкавин на мой взгляд не прошёл проверку второго сезона и все авансы выданные ранее ему, ещё предстоит реализовать...сейчас же самый полезный и стремительно прогрессирующий игрок это Пиняев, у него каждый сезон получается всё более результативнее, прогрессирует достаточно активно...
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Kanan Jarrus
понятно почему футбол в такой заднице)
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goleodor
Неправильная формулировка. Правильно: Дзюба и Тюкавин - лучшие форварды России.
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Moffo
В общем-то это всё что вам нужно знать о росфутболе. Лучшие напы страны не забивают и десяти за сезон или им тридцать четыре и они не конкурентны даже в середняке Турции.
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Плотников Семен
Пиняев, вот на него действительно есть большая надежда
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