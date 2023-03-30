Канчельскис о выборе Дзюбы игроком месяца в РПЛ: «Вернулся по-королевски. Молодым должно быть стыдно, что Артем в 34 стал лучшим»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба заслужил приз лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.

«Дзюба заслужил эту награду. Он вернулся в российский футбол по-королевски. Кто-то говорил, что старый, пора заканчивать, но я всегда считал Артема квалифицированным футболистом.

Весь вопрос был в мотивации и физической подготовке. Как только оба пункта у Дзюбы заработали, он начал классно играть. По хорошему, молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно, что лучшим становится Дзюба в свои 34, но это уже их проблемы, как говорится», – сказал бывший игрок сборной России.

Дзюба о призе игроку месяца: «Все только начинается»

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5 комментариев

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Black Phoenix
Просто РПЛ сильно обмельчала, хотя начал Дзюба в Локо, действительно - за здравие, факт.
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Данко Лазович
у молодых Кокорин как ориентир. нечему удивляться)
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Магомед Саид Амирханов
Все могут короли...
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LifeSpartak
Уберите неадекватов таких как этот алкаш от микрофонов! "Домохозяйки" выбрали интернет- героя лучшим игроком!
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pit4er
Король-то голый
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