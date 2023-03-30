Канчельскис о выборе Дзюбы игроком месяца в РПЛ: «Вернулся по-королевски. Молодым должно быть стыдно, что Артем в 34 стал лучшим»

считает, что заслужил приз лучшему игроку месяца в Мир .

«Дзюба заслужил эту награду. Он вернулся в российский футбол по-королевски. Кто-то говорил, что старый, пора заканчивать, но я всегда считал Артема квалифицированным футболистом.

Весь вопрос был в мотивации и физической подготовке. Как только оба пункта у Дзюбы заработали, он начал классно играть. По хорошему, молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно, что лучшим становится Дзюба в свои 34, но это уже их проблемы, как говорится», – сказал бывший игрок сборной России.

Дзюба о призе игроку месяца: «Все только начинается»