Канчельскис о выборе Дзюбы игроком месяца в РПЛ: «Вернулся по-королевски. Молодым должно быть стыдно, что Артем в 34 стал лучшим»
Андрей Канчельскис считает, что Артем Дзюба заслужил приз лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.
«Дзюба заслужил эту награду. Он вернулся в российский футбол по-королевски. Кто-то говорил, что старый, пора заканчивать, но я всегда считал Артема квалифицированным футболистом.
Весь вопрос был в мотивации и физической подготовке. Как только оба пункта у Дзюбы заработали, он начал классно играть. По хорошему, молодым игрокам РПЛ должно быть стыдно, что лучшим становится Дзюба в свои 34, но это уже их проблемы, как говорится», – сказал бывший игрок сборной России.
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